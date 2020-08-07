В Нур-Султане задержали сбытчика героина

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - В столице в рамках республиканского ОПМ "Карасора" проведены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лиц, занимающихся поставкой и сбытом наркотиков на территории столицы, передает Kazakhstan Today.

За сбыт наркотиков задержан ранее неоднократно судимый 48-летний гражданин. В ходе личного обыска у него был обнаружен и изъят героин в особо крупном размере, что составляет более 10 разовых доз для наркопотребления. Обнаруженный наркотик мужчина также собирался сбыть на территории столицы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.





По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". В настоящее время преступник водворен в изолятор временного содержания. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию соучастников по данному делу.

По информации пресс-службы, с начала года полицейскими столицы из незаконного оборота изъято более 44 килограммов различных наркотических средств.

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