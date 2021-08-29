В Павлодаре школьников подозревают в жестоком обращении с животными

ПАВЛОДАР. 28 АВГУСТА - Кота, с которым жестко расправились живодеры, обнаружили зоозащитники среди дач в "Южном" садоводстве. По словам волонтёров, неизвестные выкололи животному глаз и вставили в рот палку, когда он ещё был жив, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под постом зоозащитников в социальных сетях аким Павлодара Асаин Байханов сообщил, что правоохранители выявили подозреваемых. Ими оказались мальчики 12 лет. По словам акима, полицейские нашли свидетеля, хотя школьники отрицают вину, сообщает Pavlodarnews.kz

Вчера подозреваемых допросили, им по 12 лет, они в отказе, дело возбудили по статье 316 УК РК, сегодня назначат экспертизу по трупу кошки", - написал градоначальник.

В областном департаменте полиции рассказали, что проводят проверку. На кого именно завели уголовное дело, пока неизвестно. Если вину школьников докажут, то, вероятно, накажут в первую очередь родителей, так как уголовная ответственность в Казахстане наступает только с 14 лет.

Ранее уже сообщалось о просьбе зоозащитников найти дачных живодеров в Павлодаре. Волонтеры просили остановить насилие над домашними животными на дачах, район сада "Южный".

Как сообщалось ранее, в Казахстане растет число случаев жестокого обращения с животными. За полгода в стране зарегистрировали 33 случая жестокого обращения с животными - на 6,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Напомним, Минэкологии планирует ввести наказание до 5 лет лишения свободы за издевательство над животными. Также за жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, предлагается введение штрафа в размере от 2000 до 5000 МРП.

Факты издевательства над животными в последнее время далеко не редкость. 23 августа в одном из дворов Костаная живодеры забили молотком собаку, посадив ее в мешок. 26 августа живодеров, устроивших кокпар с собакой, засняли на видео в Алматнской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства