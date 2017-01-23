В Павлодарской области задержали одного из лидеров наркогруппировки

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В Павлодарской области задержали одного из лидеров наркогруппировки23.01.2017
Криминал  11:53

Павлодар. 23 января. Kazakhstan Today - Оперативниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Павлодарской области пресечен канал сбыта наркотиков, сообщила пресс-служба ведомства.

"При проведении специальных мероприятий полицейскими задержан один из лидеров преступной группы. При обыске по месту жительства задержанного в схронах, а также в его автомобиле было обнаружено и изъято несколько целлофановых свертков с наркотиками. По результатам экспертиз, изъятые вещества являются "героином", общим весом почти 600 граммов", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В полиции уточнили, что в настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
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