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В Туркестане произошла стрельба

24.04.2021 6022
В Туркестане произошла стрельба
ТУРКЕСТАН. 24 АПРЕЛЯ - В Туркестане неизвестные устроили стрельбу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня на одной из улиц города Туркестан неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия.
 
Видео инцидента опубликовано на странице salem.turkistan в Instagram.
В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области прокомментировали, что по данному факту заведено уголовное дело по статье 293 УК РК (Хулиганство). 
 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили лиц, причастных к инциденту. Принимаются меры по их задержанию", - говорится в сообщении.

 

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