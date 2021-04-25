В Туркестане произошла стрельба

ТУРКЕСТАН. 24 АПРЕЛЯ - В Туркестане неизвестные устроили стрельбу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня на одной из улиц города Туркестан неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия.

Видео инцидента опубликовано на странице salem.turkistan в Instagram.

В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области прокомментировали, что по данному факту заведено уголовное дело по статье 293 УК РК (Хулиганство).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили лиц, причастных к инциденту. Принимаются меры по их задержанию", - говорится в сообщении.

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