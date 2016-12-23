В Туркестане задержали преступную группу, подозреваемую в скотокрадстве и квартирных кражах

Туркестан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Сотрудники управления внутренних дел города Туркестана в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали преступную группу из трех человек, промышлявшую кражами чужого имущества на территории города, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

Все задержанные - безработные, ранее судимые местные жители 1992, 1993 и 1995 годов рождения, передает Kazakhstan Today.

"Следствием установлена причастность преступной группы более чем к 10 фактам краж на общую сумму более 2 млн тенге. Злоумышленники действовали по отработанной схеме: они проникали в дома местных жителей через окно и забирали оттуда все ценности и деньги", - рассказали в пресс-службе.

В частности, в октябре текущего года подозреваемые ночью через окно проникли в дом местного жителя, откуда похитили ноутбук стоимостью более 200 тыс. тенге, а на следующий день, тем же путем, проникли в другой дом и похитили оттуда ноутбук и деньги на общую сумму свыше 120 тыс. тенге. Кроме квартирных краж преступная группа промышляла и скотокрадством. Так, в начале ноября 2016 года подозреваемые увели с вольного пастбища, расположенного возле поселка Карашык, 7 голов крупнорогатого скота. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 1,5 млн тенге. Все краденое имущество они реализовывали, а деньги тратили на свои нужды.

В настоящее время по данным фактам в УВД Туркестан возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (Кража). Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.

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