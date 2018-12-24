В Уральске мужчина удерживал 5-летнего сына своей сожительницы, угрожая ему ножом

Уральск. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Уральске мужчина удерживал 5-летнего сына своей сожительницы, угрожая ребенку ножом, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы департамента полиции Западно-Казахстанской области, 8 декабря текущего года, примерно в 11.15, на пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что в Уральске, по проспекту Достык, во дворе дома №244, двое неизвестных лиц устроили драку. На место вызова прибыл патрульный экипаж батальона дорожно-патрульной полиции в составе капитана Мухита Абулхаирова и лейтенанта Жандоса Кубаева.

"Однако по приезде во дворе уже никого не было, но были слышны крики, на которые сотрудники полиции сразу же побежали и увидели, что в квартире мужчина удерживает 5-летнего мальчика, приложив нож к горлу, и требует позвать мать мальчика", - проинформировали в полиции.

Отвлекая мужчину, полицейские вступили с ним в переговоры, и, благодаря их слаженным действиям, мальчик был освобожден, а мужчина задержан. Мужчина оказался сожителем 25-летней матери мальчика.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 115 УК РК (Угроза).

Родственники ребёнка поблагодарили полицейских, направив письмо в адрес начальника департамента полиции. Поступок полицейских не остался без внимания руководства, они были поощрены денежной премией.

Как напомнили в пресс-службе, сотрудник полиции Мухит Абулхаиров уже не первый раз спасает человека. В ночь на 1 мая 2015 года он в составе экипажа №505 батальона дорожно-патрульной полиции УВД Уральска при патрулировании в районе Хлебзавода спас жизнь мужчине, который, задыхаясь от дыма, потерял сознание в квартире. Тогда сотрудники полиции спустили мужчину с балкона второго этажа с помощью одеяла и передали его сотрудникам скорой помощи.

Кроме этого, 4 марта 2016 года Абулхаиров с напарником спас девушку, которая хотела спрыгнуть с балкона третьего этажа.

В 2015 году указом президента РК за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка Абулхаиров был награжден медалью "Ерлігі ушін".

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