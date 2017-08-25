В Восточном Казахстане задержали женщину, подозреваемую в убийстве знакомого в Талдыкоргане

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В Восточном Казахстане задержали женщину, подозреваемую в убийстве знакомого в Талдыкоргане25.08.2017
Криминал  19:04

Талдыкорган. 25 августа. Kazakhstan Today - Полиция Талдыкоргана задержала в Восточном Казахстане подозреваемую в убийстве женщину, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, подозреваемая 1978 года рождения была задержана в Аягозе Восточно-Казахстанской области, где она скрывалась после убийства 46-летнего мужчины. Убийство было совершено 13 августа в Талдыкоргане.

"Потерпевший скончался от ножевого ранения. В ходе расследования было установлено, что к убийству причастна его знакомая, скрывшаяся с места преступления в неизвестном направлении. Как выяснилось, все это время женщина скрывалась в городе Аягоз. Сейчас она уже доставлена в УВД Талдыкоргана", - рассказали в полиции.

К материалам уголовного дела приобщено орудие убийства, обнаруженное полицейскими на месте происшествия.

Задержанная помещена под стражу в изолятор временного содержания.
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