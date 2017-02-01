В Жамбылской области к пяти годам лишения свободы приговорен виновник ДТП, в котором погибли пять человек

Тараз. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Жамбылской области завершился суд по делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли пять человек, информирует пресс-служба суда Кордайского района.

На скамье подсудимых двое мужчин - водитель пассажирского автобуса и его помощник. Оба получили реальные сроки лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Судом установлено, что А. по устной договорённости нанял Б. на работу в качестве помощника водителя пассажирского автобуса "Van HooI-815", находящегося в его собственности.

"1 октября 2016 года А. на своем пассажирском автобусе выехал из Шиелинского района Кызылординской области с 37-пассажирами в сторону города Алматы. В пути следования, примерно в 22.00, они совершили остановку у столовой "Ханшайым", расположенной в селе Акшолак Т.Рыскуловского района Жамбылской области, где А. после ужина передал руль управления автобусом Б., хотя знал о том, что он не имеет права вождения транспорта категории "D". Б., управляя автобусом, двигаясь в направлении города Алматы 2 октября 2016 года, примерно 03.15, на 244- километре автодороги Алматы - Ташкент грубо нарушил Правила дорожного движения - выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с едущим по встречной полосе автомобилем марки "Маzda-626" и с едущей вслед автомашиной марки "Аudi-100". Вследствие ДТП водитель "Маzda-626" получил телесные повреждения средней тяжести, а его пассажирка, водитель "Аudi-100", а также двое его пассажиров погибли на месте происшествия. Несовершеннолетняя О., 2004 года рождения, умерла в отделении реанимации Кордайской центральной районной больницы", - рассказали в суде.

Приговором суда Б. признан виновным по части 4 статьи 345, статье 347 УК РК. По совокупности совершенных преступлений ему назначено наказание в виде пяти лишения свободы на 5 лет и лишения права управления автотранспортом сроком на 5 лет, с отбытием наказания в исправительной колонии особого режима. А. также признан виновным по части 4 статьи 349 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, с отбытием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в силу.

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