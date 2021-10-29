В ЗКО сотрудник полиции задержан по подозрению в скотокрадстве

УРАЛЬСК. 28 ОКТЯБРЯ - Участковый инспектор Сырымского района Западно-Казахстанской области арестован по подозрению в краже скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Весной у жителей поселка Жымпиты с пастбища пропало порядка 50 голов скота. Также исчез и пастух. Через несколько дней он объявился и сразу отправился в полицию, сообщает телеканал Astana.tv.
Мужчина рассказал, что в краже скота принимал непосредственное участие капитан полиции, он его еще и избивал.
Ущерб оценили в 15 миллионов тенге. Отмечается, что в ходе расследования часть скота сельчанам вернули. Возбуждено уголовное дело.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК (Скотокрадство). Другие сотрудники полиции по делу не проходят. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - содержание под стражей", - прокомментировала представитель пресс-службы ДП ЗКО Дарига Мажитова.
Отмечается, что за воровство скота грозит до семи лет лишения свободы.