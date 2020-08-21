Виновная в ДТП и гибели внука Олжаса Сулейменова вышла на свободу

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Суд заменил Малике Мухитовой, по вине которой в ДТП погиб Искандер Сулейменов, неотбытую часть наказания штрафом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе суда Нур-Султана, постановлением суда №2 района Байконыр от 23 июня ходатайство Мухитовой о замене неотбытой части срока наказания оставлено без удовлетворения. Апелляционная инстанция городского суда Нур-Султана данное решение отменила, неотбытая часть лишения свободы заменена на штраф.

На сегодняшний день Мухитова провела в колонии большую часть наказания, до конца срока осталось 4 месяца и 27 дней, нарушений порядка отбывания наказания она не допускала. Взысканная по решению Есильского районного суда Нур-Султан компенсация морального вреда Мухитовой полностью выплачена.

При этом Мухитова не освобождена от дополнительного наказания - лишения права управления транспортным средством сроком на пять лет, и будет его отбывать после освобождения из учреждения", - отметили в пресс-службе.

Приговором районного суда №2 Есильского района Астаны от 13 ноября 2018 года Малика Мухитова признана виновной в нарушении требований правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 345 УК РК) и осуждена к двум годам лишения свободы , с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности, с лишением права управлять транспортным средством сроком на 5 лет.

26-летний внук Олжаса Сулейменова Искандер погиб в ДТП 22 июня 2018 года. Во время поездки на мотоцикле его сбила 29-летняя водитель автомашины Hyundai. Как стало известно, за рулем автомобиля находилась дочь начальника ДВД Кызылординской области Малика Мухитова.

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