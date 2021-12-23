Вместо кастрации педофилов попросят не приближаться к школам и детсадам

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При помощи браслетов власти намерены следить за педофилами и лицами, находящимися на пробационном учете
Полагаем, после проведения определенных конкурсных процедур эти браслеты с учетом их технического обслуживания и интернет-соединения брать в аренду. На следующий год запланирована аренда порядка 2,5 тысяч электронных браслетов", - рассказал председатель КУИС.
Он подчеркнул, что в первую очередь браслеты будут применяться к лицам, находящимся на пробационном контроле, и тем, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Таких в стране, по словам Ешмагамбетова, порядка 330.
Браслеты нам позволят в реальном времени видеть, где находится этот гражданин, выполняет ли он условия, которые прописаны судом. Эти условия у всех индивидуальны. Например, по решению суда может быть установлен запрет покидать в ночное время жилье, запрет на посещение увеселительных заведений, запрет приближаться к школьным и дошкольным учреждениям", - рассказал Жанат Ешмагамбетов.
Он также напомнил об законодательном праве готовить ходатайство в случае выявления нарушения на изменение вида наказания на лишение свободы.
Напомним, 8 ноября министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев на правительственном часе в мажилисе сообщил, что состоящие на учете насильники детей будут носить электронные браслеты с 2022 года.