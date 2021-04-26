Врачи рассказали о состоянии раненого в Алматы охранника

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АЛМАТЫ. 25 АПРЕЛЯ - В управлении общественного здоровья Алматы прокомментировали состояние здоровья сотрудника охраны жилого комплекса "Бухар жырау", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сквозное ранение. Все оперативные мероприятия проведены. Состояние пациента стабильное, получает всю необходимую симптоматическую терапию", - сообщили Sputnik в ведомстве.

Среди жителей жилого комплекса пострадавших нет. Принадлежность оружия с боеприпасами у подозреваемого гражданина РФ будет установлено в ходе следствия.

Ранее пресс-секретарь департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек озвучила возможную причину , спровоцировавшую стрельбу.

24 апреля в результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса "Бухар жырау Тауэрс" и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу , предварительно, из охотничьего ружья.

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