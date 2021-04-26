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Врачи рассказали о состоянии раненого в Алматы охранника

25.04.2021 10531
Врачи рассказали о состоянии раненого в Алматы охранника
Фото: Parentingupstream from Pixabay
АЛМАТЫ. 25 АПРЕЛЯ - В управлении общественного здоровья Алматы прокомментировали состояние здоровья сотрудника охраны жилого комплекса "Бухар жырау", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сквозное ранение. Все оперативные мероприятия проведены. Состояние пациента стабильное, получает всю необходимую симптоматическую терапию", - сообщили Sputnik в ведомстве.

 
Среди жителей жилого комплекса пострадавших нет. Принадлежность оружия с боеприпасами у подозреваемого гражданина РФ будет установлено в ходе следствия.
 
Ранее пресс-секретарь департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек озвучила возможную причину, спровоцировавшую стрельбу.
 
24 апреля в результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса "Бухар жырау Тауэрс" и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. 
 
Стрелявший же забаррикадировался в здании ЖК и стал отстреливаться. Спецназ начал штурм. Стрелок выбросился из окна 17-го этажа.
 

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