Врачи рассказали о состоянии раненого в Алматы охранника

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Сквозное ранение. Все оперативные мероприятия проведены. Состояние пациента стабильное, получает всю необходимую симптоматическую терапию", - сообщили Sputnik в ведомстве.
Среди жителей жилого комплекса пострадавших нет. Принадлежность оружия с боеприпасами у подозреваемого гражданина РФ будет установлено в ходе следствия.
Ранее пресс-секретарь департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек озвучила возможную причину, спровоцировавшую стрельбу.
24 апреля в результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса "Бухар жырау Тауэрс" и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья.
Стрелявший же забаррикадировался в здании ЖК и стал отстреливаться. Спецназ начал штурм. Стрелок выбросился из окна 17-го этажа.
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