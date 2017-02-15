Костанай. 15 февраля. Kazakhstan Today - Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области изобличен главный специалист - старший офицер оперативного управления Службы экономических расследований департамента государственных доходов области С.Козбаков, сообщила пресс-служба Нацбюро.

"Установлено, что Козбаков при посредничестве адвоката Костанайской коллегии адвокатов Е. Мухамеджанова получил взятку в размере 3 млн тенге от представителя регионального филиала АО НК "Казакстан темир жолы" за непривлечение к уголовной ответственности и общее покровительство", - уточнили в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время Козбаков задержан и водворен в изолятор временного содержания УВД Рудного. Проводится досудебное расследование.

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