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За взятку в 3 млн тенге задержан главный специалист ДГД Костанайской области15.02.2017
  • Фото: www.uralskweek.kz
Криминал  11:06

Костанай. 15 февраля. Kazakhstan Today - Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области изобличен главный специалист - старший офицер оперативного управления Службы экономических расследований департамента государственных доходов области С.Козбаков, сообщила пресс-служба Нацбюро.

"Установлено, что Козбаков при посредничестве адвоката Костанайской коллегии адвокатов Е. Мухамеджанова получил взятку в размере 3 млн тенге от представителя регионального филиала АО НК "Казакстан темир жолы" за непривлечение к уголовной ответственности и общее покровительство", - уточнили в ведомстве, передает Kazakhstan Today.


В настоящее время Козбаков задержан и водворен в изолятор временного содержания УВД Рудного. Проводится досудебное расследование.
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