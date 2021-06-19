Жители присоединенных к Алматы территорий просят защитить их от скотокрадов

Алматы. 18 ИЮНЯ - Жители микрорайонов Сулусай и Кенсай (ранее присоединенные к Алматы территории) обратились с коллективным заявлением в администрацию президента, акимат Алматы и ряд ведомств с просьбой защитить их от действий скотокрадов, которые безнаказанно орудуют в данном районе. По их словам, преступники режут их скот у них на глазах, а заявления в полицию не дают результатов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В обращении говорится, что случаи скотокрадства в последнее время участились. Некоторые жители лишились по 4-6 голов КРС, а некоторые - более 10 голов. Продолжается этот беспредел уже несколько лет.

В 2015 году в микрорайоне Сулусай прямо на глазах у местных жителей зарезали корову, но преступление до сих пор не раскрыто. В 2020 и 2021 году обнаглевшие и безнаказанные преступники украли в том же дворе еще трех коров.

В прошлом и текущем годах произошла целая серия краж скота, в том числе стельных коров.

По поводу краж обратились в Медеуский районный отдел полиции. Однако до сегодняшнего дня нет никаких результатов", - говорится в обращении.

При этом отмечается, что в большинстве случаев пострадавшие даже не обращаются в полицию "из-за недоверия, безнаказанности преступников и безрезультативности".

У одного из жителей за два месяца украли трех коров, а четвертую зарезали прямо возле его дома.

31 мая нагло возле дома зарезали стельную корову, которая должна через неделю отелиться, выкинув кишки и теленка на обочину дороги. Это уже не входит ни в какие рамки человечности и порядочности. Прошло уже более двух недель с момента регистрации кражи и обращения с заявлением, но нет никаких результатов от правоохранительных органов", - заявили жители Медеуского района.

Они также сообщили, что системы видеонаблюдения дачного поселка зафиксировали машину с поддельными номерами, на которой передвигались предполагаемые преступники. Все материалы приложены к заявлению в полицию. Однако они уже не верят в силы полиции и поэтому обратились к президенту страны, Генпрокурору, в МВД и Агентство по противодействию коррупции.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Просим Вас, как гаранта нашей Конституции и конституционных прав, о помощи в нашей ситуации. Верим, что Вы поможете и дадите поручения для решения нашего проблемы", - говорится в обращении.





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