Житель Щучинска сообщил об угоне своего автомобиля, чтобы не нести ответственность за два пьяных ДТП

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Житель Щучинска сообщил об угоне своего автомобиля, чтобы не нести ответственность за два пьяных ДТП17.02.2017
Криминал  15:39

Щучинск. 17 февраля. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские задержали жителя Бурабайского района за ложное заявление об угоне автотранспортного средства, информирует пресс-служба областного департамента внутренних дел.

Как сообщили в ДВД, 16 января текущего года в дежурную часть Бурабайского РОВД обратился 33-летний житель города Щучинска. Мужчина сообщил, что принадлежащая ему автомашина была угнана неизвестными лицами. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам, передает Kazakhstan Today.

В ходе оперативно-следственных действий, проведенных по данному сообщению, было установлено, что преступление не совершалось. Полицейские выяснили, что накануне мужчина совершил два дорожно-транспортных происшествия в состоянии алкогольного опьянения. Желая скрыть свою причастность к ДТП и уйти от ответственности перед законом, мужчина спрятал свой поврежденный автомобиль в гараже у своего друга, а затем дал заведомо ложное сообщение об угоне автомашины, рассказали в пресс-службе.

В ходе следствия подсудимый признался, что написал ложный донос. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РК (Заведомо ложный донос).
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