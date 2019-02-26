Жительницу Петропавловска задержали за размещение на домах электронных адресов сайтов по продаже наркотиков

Петропавловск. 27 октября. Kazakhstan Today - В Петропавловске задержали женщину, размещавшую на домах электронные адреса сайтов по продаже наркотиков, передает Kazakhstan Today.





Нашими сотрудниками совместно с патрульными полицейскими была задержана 22-летняя наркозависимая жительница Петропавловска, размещавшая на стенах домов граффити с адресами сайтов, распространяющих синтетические психоактивные вещества. Стоит отметить, что поводом послужили сообщения неравнодушных горожан, встревоженных действиями женщины. О подобных надписях следует обязательно извещать полицию, и тут же закрашивать. Многие председатели КСК проводят эту работу. Только активная позиция общества может служить надёжным щитом против наркомании", - прокомментировал исполняющий обязанности начальника управления по борьбе с наркотиками департамента полиции Северо-Казахстанской области, майор полиции Иван Терзиди.





По данным ведомства, с начала года в регионе из незаконного оборота изъято свыше 400 килограммов наркотиков, в том числе более 5 килограммов героина и полтора килограмма синтетических наркотиков. Также с начала года североказахстанскими полицейскими выявлено и заблокировано более 50 сайтов, занимающихся распространением синтетических наркотиков.





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