Борьба с коррупцией всегда была значимым вопросом для Коммунистической партии Китая и всегда привлекала большое внимание китайского народа. После того как Си Цзиньпин стал новым лидером КПК, в сотрудничестве с секретарем ЦК по проверке дисциплины Ван Цишанем, борьба с коррупцией получила новым сильный толчок, были достигнуты удивительные результаты. В 2014 году антикоррупционная работа стала еще более эффективной, получила высокую оценку китайской общественности.

Китайская общественность назвала должностных лиц высокого уровня, против которых ведутся расследования по подозрению в коррупции, "тиграми", а чиновников более низкого уровня - "мухами". В 2014 году ЦК КПК провел расследование против 68 "тигров", включая Чжоу Юнкана, Сюй Цайхоу, Лин Цзихуа и др., в том числе 30 дел уже переданы в судебные органы.

Что касается вопроса изменения духа работы управляющих кадров, КПК разработала 8 положений, касающихся критериев рабочей этики, в частности, за весь 2017 год было выявлено 71 748 сотрудников, нарушающих данные принципы, из них 23 646 сотрудников партии и правительства.

В прошлом многие коррумпированные чиновники бежали за границу, чтобы вывезти украденные деньги и избежать наказания, это вызвало сильное недовольство общественности, и в то же время оказало давление на соответствующие ведомства для ужесточения борьбы с коррупцией.

Для этого, Китай увеличил усилия по преследованию за границей бежавших взяточников, создал офисы по международному преследованию подозреваемых в коррупции, укрепил многостороннее и двустороннее сотрудничество в рамках "Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции", создал механизмы антикоррупционного сотрудничества между правоохранительными органами США, Канады, Австралии и других стран, во время встречи лидеров стран АТЭС в Пекине была выпущена "Пекинская декларация по борьбе с коррупцией".

В настоящее время в Пекине эта практика принесла значительные результаты, в прошлом году было задержано более 500 беглецов и украденных средств и товаров на более чем 3 млрд юаней.

Инновационные методы борьбы КПК с коррупцией

Помимо результатов борьбы с коррупцией, внимания заслуживают и механизмы и инновационные методы борьбы КПК с коррупцией.

В частности, были осуществлены дальнейшие шаги по реализации "двух задач", более четко разделились надзорные функции партийного комитета и комиссии по проверке дисциплины. С другой стороны, чтобы антикоррупционные ведомства соединили в себе больше основных обязанностей, в 2014 году в городах и провинциях Китая, а также в СУАР, количество корпусов комиссии по проверке дисциплины было снижено от 4619 до 460, сокращение составило 90%.

Инспекционные туры стали основными яркими событиями антикоррупционной работы в 2014 году. В течение одного года было совершено три раунда инспекционных туров ЦК КПК, в ходе которых были полностью охвачены 31 провинция и город страны, а также СУАР, к тому же были успешно разработаны более гибкие и эффективные методы совершения инспекционных поездок. В то же время, инспекционные туры провинциального уровня выявили множество улик, такие акции содействуют продвижению борьбы с коррупцией в Пекине.

Для усиления контроля над партийными и государственными органами центрального уровня - Центральной комиссии по проверке дисциплины, Организационного отдела ЦК КПК, Отдела пропаганды ЦК КПК, Отдела единого фронта ЦК КПК, Органов ВСНП, Канцелярии Госсовета, ВК НПКСК и др., в общей сложности было создано 7 представительств. Данные меры имеют очень большое значение, так как эти несколько отделов всегда считались важным сектором, обладающим необыкновенной силой и влиятельностью.





Аналитики считают, что в целом ЦК КПК добился существенного успеха в снижении уровня коррупции и подавления ее роста. В то же время, с построением этой системы, ЦК КПК устойчиво движется по направлению к "заточению власти в клетку режима". Как подчеркивают информированные источники, в 2015 году Китай продолжит решительную борьбу с коррупцией, ожидается, что тема коррупции будет важным вопросом "Двух сессий", возможно, в период проведения "Двух сесий" появятся новые тенденции, заслуживающие внимания.

7-й пленумом Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ 18-го созыва рассмотрен и принят доклад Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, в котором отмечены серьезные нарушения дисциплины 13 лицами, в том числе бывшим членом политбюро ЦК КПК, бывшим секретарем парткома Чунцина Сунь Чжэнцаем, бывшим секретарем тяньцзиньского горкома КПК, экс-мэра города Тяньцзинь Хуан Синго и бывшим начальником министерства гражданской администрации КНР Ли Лиго; утверждены принятые ранее Политбюро ЦК КПК решения об исключении 12 человек из КПК.

На заседании было подчеркнуто, что в качестве большой партии в Китае, КПК объединяет около 89 миллионов членов. Без строгой политической дисциплины и чистой политической среды, КПК потеряет творческие силы, сплочённость и способность управлять.

Со времени проведения 18-го съезда КПК китайские власти принимают решительные и масштабные действия по борьбе с коррупцией. В Китае наказали за нарушение партийной дисциплины и закона ряд высокопоставленных чиновников.

В Китае расследовали множество случаев нарушения правил партийной дисциплины, 40 членов и кандидатов в члены ЦК КПК 18-го созыва, 8 членов центральной комиссии КПК по проверке дисциплины были привлечены к ответственности. Вплоть до конца августа 2017 года, в рамках кампании "Небесная сеть" вернули из-за рубежа 3399 беглых коррупционеров, пытавшихся скрыться более чем в 90 странах и регионах мира. При этом в страну удалось возвратить и вывезенные ими 9,36 млрд. юаней. Более 40 коррупционеров, находившихся в международном розыске, были возвращены в Китай.

Вплоть до конца июня текущего года, были наказаны свыше 1,99 млн. чиновников на уровне деревень и посёлков.

Заместитель начальника Исследовательского центра по вопросам антикоррупции при Пекинском университете Чжуан Дэшуй считает, что со времени проведения 18-го съезда КПК в борьбе с коррупцией в Китае сформировалась благоприятная тенденция, ситуация с распространением коррупции эффективно контролируется.

За пять лет КПК выпустила "Правила из восьми пунктов", что стало началом неустанного строгого внутрипартийного управления и контроля. В течение пяти лет в Китае были выдвинуты и скорректированы около 80 внутрипартийных правил.

Уже в конце 2016 года в КНР началась реформа инспекционной и судебной систем. В настоящее время в трех пилотных провинциях и городах, в том числе Пекине, были достигнуты существенные результаты. Вместе с этим, завершены работы по созданию инспекционной комиссии на уровнях провинции, города и уезда.

Американский эксперт по вопросам политики и экономики, специалист по корпоративным стратегиям международных компаний Роберт Лоуренс Кун (Robert Lawrence Kuhn) считает, что действия по борьбе с коррупцией получили всемерную поддержку народа. Ряд антикоррупционных кампаний изменил методы работы и мышление руководителей правительства и государственных предприятий Китая.

Более 11 тыс. должностных лиц в Китае по итогам июля 2021 года понесли наказание за нарушение антикоррупционных правил. В Китае по итогам июля за нарушение "Правил из восьми пунктов", призванных улучшить работу партии и правительства, в общей сложности было наказано 11 685 должностных лиц. Об этом сообщил сегодня на своем сайте главный надзорный орган Китая по борьбе с взяточничеством.

Вышеупомянутые чиновники фигурировали в 8 152 делах, следует из ежемесячного отчета Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета.

В нем отмечается, что среди нарушителей 7 844 должностных лица подверглись партийным дисциплинарным или административным взысканиям.

Как следует из отчета, 5 988 должностных лиц были наказаны за действия, связанные с бюрократизмом или формализмом. Еще 5 007 человек понесли наказание за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, неспособность содействовать социально-экономическому развитию или охране окружающей среды.

В общей сложности 5 697 человек понесли наказание за гедонизм и расточительство, в том числе за получение и преподнесение подарков, а также несанкционированное предоставление субсидий или бонусов.

В конце 2012 года на заседании Политбюро ЦК КПК были приняты "Правила из восьми пунктов", требующие от официальных лиц соблюдать строгую бережливость и искоренять нежелательный стиль работы.

*По материалам Жэньминь Жибао

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