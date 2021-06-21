100 лет КОМПАРТИИ КИТАЯ. Си Цзиньпин и его отец: «Эстафета» коммунистов двух поколений

Си Цзиньпин и его отец Си Чжунсюнь – члены Коммунистической партии Китая, имеющие твёрдые ценности и непоколебимые убеждения.

В глазах народных масс Си Чжунсюнь всегда делил с народными массами и горе и радости. Он был достойным благочестивым революционером и всю жизнь всем сердцем и всеми помыслами служил народу. Си Цзиньпин городится своим отцом и всегда брал с него пример.

Сердца бьются в унисон с сердцами народных масс

«Лао Бай, сколько Вам лет?»

«66».

«В год какого животного Вы родились?»

«В год лошади».

«Младше меня на год!»





11 мая 2020 года Си Цзиньпин приехал в новую деревню Фанчэн, расположенную неподалёку от города Датун (пров. Шаньси, Северный Китай), где навестил местного жителя Бай Гаошаня и членов его семьи.

На протяжении последних десятилетий тёплые и искренние беседы между председателем КНР и жителями сельской местности производят на людей неизгладимое впечатление.

Как и его отец, Си Цзиньпин неизменно придерживается принципа «Всё ради народных масс, опираться на силы народных масс, черпать в народных массах опыт и знания и быть в центре чаяний народа, погружаясь в народные массы».





В конце августа и начале сентября 1980 года Си Чжунсюнь (первый слева) весело разговаривал с молодёжью в ходе инспекционной поездки в деревню, расположенную неподалёку от города Чжанцзян (пров. Гуандун, Южный Китай).

Си Чжунсюнь как-то сказал: «Партийные кадры и народные массы равны - между ними нет разницы, нет ни людей "голубых кровей, вельмож", нет "простолюдинов". Необходимо всю жизнь находиться в самом центре народных масс, постоянно взаимодействовать с народом».

Си Цзиньпин, унаследовав стиль работы своего отца, отметил: «Любой член партии и кадровые работники имеют лишь ответственность и несут обязанность служить народу, они никак не вправе становиться "бюрократами и местными царьками"».

Уделяя внимание изучению и исследованиям

В 1978 году 65-летний Си Чжунсюнь был назначен руководителем провинции Гуандун.

В знойном июле и августе он одну за другой совершил инспекции в 21 уезде этой южной провинции. Тогда Си Цзиньпин был студентом университета Цинхуа. Во время летних каникул молодой человек приехал в Гуандун для участия в общественной практике.





В августе 1978 года Си Чжунсюнь (третий слева) прибыл в одну из деревень провинции Гуандун с инспекционной поездкой. Си Цзиньпин (первый слева) также принял в ней участие.

Си Чжунсюнь всегда уделял внимание изучению и исследованиям, чтобы твёрдо опираться на силы народных масс и находить верные и наиболее подходящие методы работы в различных сферах.

Работая в уезде Чжэндин (пров. Хэбэй, Северный Китай) Си Цзиньпин за более чем 1000 дней посетил 25 народных общин и 221 производственную бригаду. Когда он работал в провинции Чжэцзян (Восточный Китай), то на обследование реального положения дел в низах приходилось около 40% его рабочего времени.

Си Цзиньпин подчеркнул: «Без реального изучения и исследования положения дел нет права на высказывание собственного мнения, и уж, тем более, нет права на принятие решений».





17 сентября 2020 года Си Цзиньпин посетил Академию Юэлу Хунаньского университета.

Трудолюбие и бережливость

Си Чжунсюнь и его супруга Ци Синь строго придерживались в семье принципа бережливости и экономии. «Слава трудолюбию и бережливости, позор транжирству и расточительству», – говорили они. За обеденным столом Си Чжунсюнь научил детей стихотворение «Сочувствуя земледельцу»:

В землю посеяв зёрнышки весной,

Тысячи побегов пожнёшь осенью сухой.

Брошенных, пустых нет нигде полей –

Тем в деревне смерть от нужды страшней.

Си Чжунсюнь с Си Цзиньпином и Си Юаньпином в 1958 году.

«Необходимо придерживаться бережливости и экономии, и не допускать расточительства – это славная традиция КПК. Ныне, у нас значительно улучшились условия жизни, но никак нельзя забывать о духе упорной борьбы! Необходимо строго соблюдать режим экономии», – подчёркивает Си Цзиньпин.

*По материалам CGTN



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