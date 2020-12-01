185 лет со дня рождения Марка Твена

Знаменитый американский писатель Марк Твен своим творчеством совершил прорыв в литературе США, продемонстрировав новый вид авторской индивидуальности, заключавшийся в огромном таланте юмориста-психолога.

В творчестве писателя органично сплелись простонародный фольклор и традиционные элементы американской литературы его времени. Твену принадлежит создание его собственного стиля, отражающего самобытные черты американца, его менталитет. Он обладал широчайшей художественной системой мышления, благодаря которой и создавались его произведения, имеющие огромное эстетическое значение.

Индивидуальность творчества Марка Твена отразилась и на создании им жанра исторического романа, отличавшегося своей оригинальностью. Опираясь на романтические традиции Вальтера Скотта и Фенимора Купера, он задал новое направление художественной интерпретации истории. Таким образом, было создано чисто авторское ее представление в обновленном им жанре исторического предания.

Самый весомый вклад писателя в развитие американской литературы – это его роман "Приключения Гекльберри Финна". Именно его создание послужило расцвету критического реализма. Твена можно смело назвать основоположником этого направления в литературе США 19 века. Он не просто выступает в роли противника романтизма, как художественного метода, своим писательским талантом он показывает, как можно в одном произведении переплести реализм с романтическими элементами и создать из них одно неделимое целое.

Происхождение и ранние годы

Родился Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс (настоящее имя писателя) 30 ноября 1835 года в штате Миссури, в маленькой деревеньке Флорида. Джон Клеменс, отец Сэма, был судьей, мать, Джейн Клеменс – домохозяйкой. Положение семьи, где подрастало четверо детей, в финансовом плане было не совсем стабильным, временами наступало полное безденежье. Когда мальчику исполнилось четыре года, отец перевез семью в город Ганнибал, где Сэм провел свое детство.

Молодые годы

Образование

В двенадцатилетнем возрасте Сэм лишился отца, который умер от пневмонии. К сожалению, кроме долгов после его смерти ничего не осталось. Сэму пришлось искать работу, и он нашел ее в типографии своего старшего брата, который взял его наборщиком текста. Ни о каком продолжении школьного образования не могло идти речи, но именно в этот период появились его первые статьи. Они были написаны настолько живым и острым языком, в таком оригинальном стиле, что читатели с нетерпением ожидали их появления. Печатался Сэм в той же самой газете, в которой работал.

Когда юноше исполнилось восемнадцать, он решил прокатиться по Америке с целью пополнить свое образование, которое он не получил, оставив школу. Путешествуя по штатам, он очень много читал, беря книги в самых лучших библиотеках.

Творчество

Сэм очень любил море, поэтому он покинул типографию и устроился помощником лоцмана. Ему очень нравилась эта работа, но началась гражданская война 1861 года. Судоходная компания была вынуждена закрыться, и молодому человеку снова пришлось искать место, где можно заработать деньги. Ему приходит мысль отправиться на золотые прииски Дикого Запада.

Сэм не стал миллионером, но зато вплотную занялся творчеством. Он пишет остроумные памфлеты и небольшие рассказы. В 1863 году он впервые использует псевдоним Марк Твен. Это был лоцманский термин, означавший "метка двойка" – глубина, достаточная для прохождения судна. С тех пор Твен ни одну свою книгу не подписал настоящим именем.

Началом писательской биографии Марка стала книга "Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса" (1965), принесшая ему огромную популярность во всех штатах. Помимо работы над усовершенствованием своего литературного таланта, Твен показал себя великолепным оратором. Он выступал с лекциями, на которых всегда присутствовало много народу, люди полностью заполняли аудиторию, чтобы послушать необычайно интересного рассказчика. В этот же период Твен женится на сестре своего друга, Оливии.

Любовь стала для Твена тем вдохновением, которое всегда необходимо творчеству. На высоте этого чувства подряд вышло несколько произведений, которые поставили автора на одну ступень с великими классиками 19 века.

С женой и детьми

В 1879 году вышла знаменитая повесть "Приключения Тома Сойера", в которую были включены реальные события из детства писателя. После этой публикации выходит "Принц и нищий", который также восторженно был встречен читателями. Еще через некоторое время появились "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура". Сюжет романа был так мастерски закручен, автор так органично объединил историю с фантастикой, что все эти временные перемещения невероятно захватывали читающую публику.

В восьмидесятые годы Твен приобрел собственное издательство, где вскоре появился на свет его знаменитый роман "Приключения Гекльберри Финна", нещадно критикующий общественные устои. Это же издательство выпустило и "Воспоминания" Твена. Типография проработала до середины девяностых годов, затем начался экономический кризис, и она обанкротилась.

Несмотря на то, что произведения последующих лет были написаны уже не юношей, а маститым автором, они не имели такой популярности, как первые его труды. Несмотря на это, Твену была присвоена докторская степень всех ведущих университетов Америки. Это стало очень важным событием в жизни писателя, особенно на фоне того, что он так и не окончил даже среднюю школу.

Главные произведения

Из произведений раннего периода лучшим можно назвать роман "Позолоченный век", изданный в 1873 году. Соавтором Твена был Чарльз Д. Уорнер. Авторы показали реалистичные картины провинциальной и столичной жизни. В основу романа легла афера века, организатор которой Соллерс всеми путями стремится добыть деньги для строительства города на заболоченной местности.

Памятник Тому Сойеру и Геку Финну

Небывалый успех принесли Твену книги "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна" о детях, не поддающимся никаким предрассудкам, скуке, царившей в провинции и ханжеской морали обитателей городка.

В 1882 году Твен написал повесть "Принц и нищий". У него не было цели строго следовать реальным историческим событиям. Главным героем произведения был бродяга Том Кенти, занявший английский престол. Этим автор хотел подчеркнуть, что равноправие людей – это естественное явление, а способность обездоленных выстраивать общество на разумных началах превосходит тех, кому власть достается по наследству.

Еще одно произведение Твена можно отнести к числу его лучших трудов. Это фантастический роман "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура", написанный в 1889 году. Он представляет собой едкую сатиру, выстроенную на антагонизме цивилизации 19 века и средневековой Англии времен правления короля Артура.

Сатирическая повесть "Уильсон, мякинная голова", вышедшая в 1893 году, критикует застой и дикую жестокость именитых граждан и простых обывателей, подлинная сущность которых известна лишь молодому юристу, чудаку Уильсону. Он собирает коллекцию из отпечатков пальцев горожан и раскрывает жестокое убийство.

Еще одна, заслуживающая внимания повесть, называется "Простофиля Вильсон". Она вышла в 1894 году и повествует о порядочном и грамотном Вильсоне, которого высокомерные обыватели принимают за дурака. В повести поднимается важная тема, осуждающая такое позорное явление как рабство.

Последние годы

Первое десятилетие нового века ознаменовалось трагическими событиями в жизни Твена. Сначала умерла его супруга Оливия, а потом он потерял троих из своих четверых детей. Замкнувшись в своем пространстве, ни с кем не общаясь из-за депрессии, он работал над своими последними произведениями "Письмо с земли" и "Таинственный незнакомец". Опубликуют их уже после его смерти.

Умер писатель в Реддинге (штат Коннектикут), от одного из приступов стенокардии 21 апреля 1910 года. Похоронен Твен на кладбище Вудлон в Элмайре.

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