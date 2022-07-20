"75 лет эта система работает": как Потсдамская конференция повлияла на послевоенное мироустройство

В Пекине 8 июля 2022 года состоялся V Медиафорум БРИКС с участием известных представителей политического и медийного пространства организации стран-участниц договора.

В ходе V Медиафорума БРИКС, прошедшего под названием "Достижение консенсуса БРИКС содействие глобальному развитию" в выступлениях высокопоставленных официальных лиц, в частности, правительственных чиновников Китая, должностных лиц организаций системы ООН были обсуждены вопросы Плана действий Медиафорума БРИКС (2022-2023 гг). В Форуме приняли участие:

Татьяна Валовая, Генеральный директор отделения ООН в Женеве

Сиддхарт Чаттерджи, постоянный координатор ООН в Китае

Шахбаз Хан, директор Бюро ЮНЕСКО в Пекине

Представителей СМИ, членов президиума Медиафорума БРИКС

Фу Хуа, президент информационного агентства Синьхуа.

Хосе Хуан Санчес, президент CMA Group

Сергей Кочетков, первый заместитель главного редактора международного информационного агентства Sputnik.

Нарасимхан Рам, директор, индуистская издательская группа

Икбал Сурв, исполнительный председатель Independent Media

Выступление представителей СМИ и организаций БРИКС

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора, ТАСС

Дэвид Моньяэ, директор Центра африканско-китайских исследований Университета Йоханнесбурга

Г-н Ван Сяочжэнь, вице-президент China Media Group

Г-н Марсело Бенез, исполнительный коммерческий директор, Folha de S. Paulo

Павел Негоица, генеральный директор, Российская газета

Маркос Коста де Оливейра, издатель, Monitor Mercantil

Валерий Симонов, главный редактор Еженедельника Труд, Россия

Мусио де Агияр, президент Ассоциации прессы Пернамбуку

Дарья Иванкова, заместитель генерального директора TV BRICS

Рахул Шившанкар, главный редактор, TIMES NOW, Индия

Цуй Шисинь, заместитель главного редактора People's Daily

Лю Яньсонг, главный редактор информационного агентства Синьхуа

Тема 1: Профессионализм и объективность: роли и обязанности СМИ в постпандемическую эпоху

Тема 2: Инновации и интеграция: трансформация и развитие СМИ благодаря новым технологиям

Тема 3: Единство и солидарность: объединяя усилия для качественного развития сотрудничества БРИКС

Тема 4: Прагматизм и расширение: голос БРИКС в защите устойчивого развития





Татьяна Валовая, генеральный директор отделения ООН в Женеве





Представители СМИ могут способствовать нашим усилиям глобального характера, имеют доступ к аудиториям и соответственно смогут способствовать реализации СЮР и повысить сознание каждого гражданина для внесения своего вклада для устойчивого будущего, если хорошо взаимодействуете с парламентом, гражданским обществом, местным правительством, научным кругом, то вы будете иметь объективную работу. Это позволит вам предоставить обоснованные факты для вещания. И заставить правительство не бросать свои слова на ветер. Уважаемые участники форума, вы являетесь важными ключевыми действующими лицами для реализации СУРА, ООН нуждается в вашей поддержке, чтобы вы передали важную информацию миру. Только сплоченностью, совместными усилиями сможем построить устойчивое и процветающее будущее".





Помощник министра иностранных дел КНР Хуа Чуньин

В прошлом месяце во время 14 встречи была принята "Пекинская декларация", которая указала направление нашего сотрудничества. Председатель Си Цзиньпин так же выступил с инициативой и председательствовал на диалоге высокого уровня 24 июня… Представители разных развивающихся стран из разных регионов представляют разные организации в облачном онлайн формате, встречались и обсудили вопросы о сплоченности и сотрудничестве в устранении бедности, несправедливости и именно в этот исторический момент развивающиеся страны должны стать стабилизатором и акселератором поддержания международной справедливости. Уважаемые друзья, страны БРИКС занимают по площади 26% земли, 42% населения и 25% экономического объема вселенной и представляет исторический тренд подъема такой группы стран и имеют все основания для объединения и усиления мощности. Председатель указал, что именно мы являемся важной силой для придания импульса и позитивной энергии для стабилизации международных отношений. Это наша историческая миссия и действительно, сможем играть больше роль. В этой связи у меня несколько предложений.

Во-первых, укреплять нашу уверенность и смелость чтобы рассказать больше хороших историй о БРИКС, - эти истории являются представительством и ракурсом развивающихся стран. И мы должны активно рассказать о себе - о БРИКС, освещать такие достижения, которые достигнуты в социально-экономической, культурной, различных сферах. Чтобы укреплять взаимопонимание населения, а также, чтобы международное сообщество побольше узнавало о БРИКС. И мы должны поделиться и консолидировать общее использование информационных ресурсов, должны предпринять различные меры, чтобы вести репортаж в облачной форме и репортажи, вести совместную съемку документальных фильмов, посещать друг друга. Во-вторых придерживаться принципа объективности и справедливости и создать хороший голос БРИКС. Некоторые отдельные страны в целях защиты своего абсолютного преимущества и безопасности и гегемонии фабрикуют и распространяют фейки, вмешиваются во внутренние дела других стран, вводят незаконные односторонние санкции, что вызвало всяческий кризис, как экономический, так и энергетический, и финансовый, и продовольственный, мы должны (противостоять) этим явлениям в качестве представителей СМИ, мы должны выступать против фейков, менталитета холодной войны, незаконных односторонних санкций, конфронтации и иных стандартов. Мы должны (на этом) настаивать, рассказать о фактах, истине, мы должны стать яркими фонарями в тени фейков, источником, чтобы отчистить грязную ложь.

В-третьих, усиливать сплоченность и сотрудничество, чтобы демонстрировать позитивную энергию БРИКС. Развивающиеся страны являются важной силой для поддержания международного порядка и способствовать миру и развитию. Мы должны придерживаться настоящего одностороннего подхода и настаивать на общих ценностях человечества, обмениваться в культурной сфере, настаивать защитить общие интересы развивающихся стран и только таким образом мы можем внести больший вклад для того, чтобы народ жил счастливой жизнью.

Дорогие друзья, сегодня мы находимся в выставочном зале истории Компартии Китая, который всесторонне показывает исторический ход развития Компартии Китая за 100 лет. Этот зал построен менее чем за 1000 дней, (в его создании) участвовали более 200 различных организаций, которые объединили свои силы и интеллект, в условиях пандемии коронавируса продолжили свои работы, вовремя выполнили такую задачу, которая казалась невозможной. Именно упорство, (способность) не боятся трудностей, преодолевать сложности - это причина по которой Китай мог выполнить невероятные задачи достижения чуда. Председатель на диалоге высокого уровня отметил, что мы находимся в такой эпохе, которая полна вызовов и полна надежд. Я глубоко уверена, что если мы сплотимся, приложим совместные усилия, настоим на стороне исторической правды и справедливости, представить больше голосов БРИКС, то мы можем увеличить наше право голоса и влияние на международной арене и защитить общие интересы развивающихся стран и внесем наш вклад для устойчивого развития мира и наших стран".





Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь

Прошедшие насколько лет показывают, что путем честного освещения, основанные на фактах сообщения в общественных СМИ могут быть жизненно важным усилителем в глобальном в построении более справедливого и устойчивого будущего… Напоминаю, что общественная информация, предоставляемая СМИ, имеет жизненно важное значение для продвижения прав человека, сохранения мира и безопасности достижения устойчивого развития, которые являются тремя опорами ООН. Таким образом, мы рассматриваем СМИ как важный мост в данном процессе".

Генеральный директор агентства Синьхуа Фу Хуа

Си Цзиньпин призвал наше агентство ускорить развитие, активизировать работу по распространению информации за пределами страны, приложить усилия для создания новых медиа организаций передового мирового уровня, в соответствии с его указаниями, которые были сделаны в Сяньмыне, в основе которых лежит усиление информационного агенства, и которое, при этом, охватывает газеты, журналы, телевидение, интернет, аналитические центры, экономическую информацию и издательские услуги. Мы также работаем над созданием бизнес-кластера нового типа.

Тема нынешнего форума - формирование консенсуса БРИКС. Продвижение глобального развития, что указывает на важную миссию, которую несут СМИ и определяют направление будущего сотрудничества. В настоящее время мир вступил в новый период турбулентности и преобразований, СМИ должны принести в мир позитивную энергию, продвигать эпоху БРИКС, характеризующуюся открытостью, инклюзивностью, сотрудничеством и всеобщим выигрышем. Мы должны бороться с фейками, защитить интересы равивающихся стран. В этой связи я хотел бы озвучить 4 предложения.

Во-первых, нам нужно сосредоточиться на лейтмотиве нашей эпохи и содействовать мирному развитию, чтобы продвигать лейтмотива мира и развития. Председатель Си Цзиньпин выдвинул инициативу по глобальному развитию в области глобальной безопасности, привнося китайские варианты китайской мудрости для устранения дефицита. Эти две инициативы отражают стремление народа всей планеты к миру, сотрудничеству и развитию были тепло восприняты и высоко оценены международным сообществом. Факты показали и будут продолжать показывать, что Китай всегда является строителем мира во всем мире, вносит вклад в мир во всем мире и (является) защитником международного порядка. Мы будем вместе с другими странами решительно противостоять Менталитету холодной войны и логике гегемонии, а также твердо придерживаться основных целей и принципов основного устава ООН. СМИ должны идти в ногу со временем и поддерживать мирное развитие, (политику) открытости и сотрудничества. А также реализацию о повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 20230 года.

Мы должны выполнять свои обязанности в качестве СМИ, интересно рассказывая о БРИКСе.

Мы должны бороться с фейками. Выдавать только правдивые репортажи. Достоверность - это жизненно важный фактор в журналистике. Достоверность, точность, полнота и объективность являются основными принципами кодекса профессиональной этики. Но очень жаль, что некоторые СМИ из западных стран нарушают журналистскую этику, фабрикуют дезинформацию, распространяют фейки, постоянно выдавая черное за белое, они стремятся посеять страх, разжечь ненависть и спровоцировать конфликты между разными странами и их народами. Ищут предлоги для создания таких разделительных линий, осуществления практики разъединения и разрыва связей, а также вмешательства во внутренние дела других стран. СМИ БРИКС должны укреплять сплоченность и сотрудничество, строго соблюдать объективность и справедливость, отстаивать истинное положение вещей, поддерживать нравственность, совесть и значимость хорошего голоса БРИКС".

Агентство "Спутник" Сергей Кочетков

Если говорить об инновациях и трансформации СМИ с внедрением новых технологий, то в этой сфере мы также развиваем партнерство с нашими коллегами из стран БРИКС. С 2020 года с нашими коллегами мы работаем над проектом взаимной интеграции информационных лент в новостные терминалы.

Продолжает функционировать мобильное приложение "Россия-Китай главное", проект Sputnik-China с Международным радио Китая.

Проект кажется нам перспективным и мы видим большой отклик аудитории, поэтому, вероятно, президиум медиа форума БРИКС мог бы рассмотреть подобный пятисторонний проект.

Маркос Коста де Оливейра, издатель, Monitor Mercantil, Бразилия

В социальной сфере усиливаются такие феномены как неравенство, Концентрация богатства, обесценивание человеческого труда. В политической сфере сам народ, который на протяжении десятилетий принимал западную демократию, начинает сомневаться в этой системе. Как мы сегодня видим, усиление конкуренции приводит к конфликтам, которые могут привести к войнам.

Информация, доходящая до населения по-прежнему искажается фильтром, применяемым доминирующими СМИ. Большая часть информации, циркулирующая в мировой прессе, поступает из нескольких одних и тех же источников и все 5 групп связаны с крупными компаниями финансового сектора. И в образе больших групп с самыми просматриваемыми теле- и радио ресурсами, а также самыми тиражируемыми газетами публикуют аналогичную информацию с большими ограничениями для социальных групп, не входящих в эту элиту".

Газета "Труд", Валерий Симонов, Россия

В Российских СМИ было подмечено, что уровень заболевания (коронавирусом) шел резко вниз, когда того требовала политическая обстановка, на кануне крупных государственных компаний или праздников.

СМИ мировые и локальные испытывают ощутимый дефицит экспертов, которым доверяет большинство. В российских СМИ про ковид регулярно говорили около трехсот специалистов: ученых, врачей, политиков, представители бизнеса и власти. Однако обилие точек зрения, противоречивых оценок и фейков не переплавилось в качество этих оценок. Это внесло определенную сумятицу в головы людей, вызвало общее недоверие к СМИ. Люди ищут ответы в сомнительных источниках. Прежде всего в соцсетях. Это общее недоверие мешает объективно оценивать шаги власти, науки и медицины. Отсутствие авторитетных, как в научном, так и в моральном понимании этого слова источников, персон - это сегодня проблема, которая сама по себе носит признаки общемировой пандемии. Официальные сообщения все чаще воспринимаются не как полноценная, пусть даже и ограниченная информация, но как определенная политическое лукавство, призванное маскировать истинную картину и истинные намерения. Такая тенденция усиливается. В таких условиях, повышается ценность эксклюзивной информации и ее надежных источников. Журналистика во многом, на глазах превращается в рупор пропаганды, при чем не самых лучших мыслей и деяний…Надо стремиться к объективности, отстаивая интересы большинства, интересы общества, а не отдельных политических групп".

Икбал Сурв, исполнительный директор Independent Media

Во время локдауна, пандемии коронавируса порядка 80-90% людей в среднем еженедельно тратят 24 часа на осмотр новостей и развлекательных программ. После вспышки пандемии коронавируса ВОЗ обратила внимание на ошибочное донесение информации и её распространение, чрезвычайное, поэтому появилось такое слово "инфодемия".

В этих условиях СМИ БРИКСа должны понять, что наши форумы играют всё больше и больше важные роли. Мы должны обмениваться информацией, обменами между корреспондентами и другими форумами, ресурсами. Таким образом, мы можем обещать точность и эффективность распространения информации для публики. Достоверность как никогда является совершенно важной.

В условиях пандемии коронавируса и украинского кризиса появляются негативные последствия. Это создаёт нагрузку для африканских стран и их системы здравоохранения, именно это и замедляет социально-экономический прогресс нашего континента.

Мир стоит перед кризисом жизненной себестоимости, это, прежде всего, касается бедных рабочих и среднего класса. В этих условиях мы должны защитить уязвимый слой населения.

Продолжается ещё пандемия коронавируса, продолжается украинский кризис - все это бросает большие вызовы для стран Африки, а те достижения, которые были достигнуты Африкой за последние несколько десятков лет замедлляются.

Инициатива "Один Пояс Один Путь" позволяет укреплять сотрудничество, и мы готовы поднять уровень сотрудничества и его качество. В последующем году ЮАР примет эстафету из Китая в качестве председателя БРИКСа. В следующем году также исполнится 25 годовщина со дня установления дипломатических отношений между Китаем и ЮАР. В этой связи я хотел бы сказать, что в Кейптауне уже состоялся подобный форум высокого уровня для СМИ. Я надеюсь, что в постковидный период мы сможем провести очную встречу и именно вас я приглашаю в город Кейптаун на следующий год. Я предлагаю уже сейчас начать подготовительные работы. ЮАР вместе с Китаем преодолеет эти трудности и вызовы. И Китай и ЮАР, и другие страны БРИКС в нашей пятёрке должны внести совместный вклад для создания прекрасного будущего для человечества. Это наша общая миссия, которая стоит перед странами БРИКСа. Вместе с этим мы должны укреплять наши обмены и сотрудничество, особенно в СМИ, для медиасообщества."

Павел Негоица, генеральный директор "Российской газеты"

Мы считаем, что "плохо" на мировом информационном поле - все больше места занимает непроверенная информация, любительский контент, я хочу подчеркнуть - не профессиональный, а любительский контент и безжалостные агрессивные фильмы.

Современные технологии одинаково служат и профессиональным журналистам и тем, кто создаёт не контент, а создаёт больше информационный шум.

Плохо, что современные технологии будучи интегрированным процессом создания и распространения контента обеспечивает также мгновенное распространение по всему миру откровенно ложных новостей.

Плохо, что созданные благодаря новым технологиям глобальные поисковые и социальные сети могут в течение часа или нескольких минут оказаться закрытыми не только для отдельных СМИ, но и для целый стран. И такие примеры тоже есть. Ни один телеканал, ни одна газета, ни одна радиостанция не располагает сегодня такой большой монополией диктата в мировом информационном пространстве.

Плохо, что наиболее технологичные СМИ, платформы, сети с их многократными возможностями беззастенчиво используются политиками разных стран для достижения страновых и блоковых интересов для недобросовестной протекционистской политики, не имеющей ничего общего с рыночной конкуренцией.

Постоянное усовершенствование применяемых в СМИ технологиий не гарантирует полную защиту от уязвимости, связанной со спамом и противоправным контентом.

Инновации и технологии растут, а финансовый результат, это мы все хорошо знаем - не всегда очевиден. И тем не менее, я думаю, что и нам, россиянам и коллегам из стран БРИКС не нужно останавливаться, потому что благодаря технологиям мы наращиваем новые компетенции.

Стремительные перемены, конечно, могут кого-то вогнать в стресс, испугать. Я в таких ситуациях вспоминаю китайское изречение "Человек, который прочувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу". Словом, не изменения должны страшить нас, а возможность пропустить самое важное изменение.

Мне кажется, что такие форумы, как форумы, организуемые в рамках стран БРИКС, благодаря агентству Синьхуа и другим участникам этого процесса, они во многом помогают нам освоить те самые технологии, которыми мы пользуемся и которые ставят перед нами все новые и новые вопросы."

Лю Яньсонг, главный редактор инфлционного агентства Синьхуа

В плане развития общих ценностей и отставания справедливости страны БРИКС должны работать сообща, чтобы использовать свои достижения и мудрость в развитии цивилизации и прилагать усилия по распространению истории о взаимосвязанности ценности и культуры наших пяти стран, соседствующих с взаимообменом и взаимообгащением между цивилизациями пятёрки, развивающей общечеловеческие ценности. Вместе с тем мы должны объединить усилия, чтобы совместно высказываться по важному международному и региональному вопросу и отстаивать рациональное требование государства.

Мы должны выступать против очернения и клеветы, чтобы наладить порядок в СМИ. Что касается применения технологий и новой модели сотрудничества - СМИ должны использовать свои преимущества через друг друга, ощущать взаимообмен в применений таких технологий, как ведущие спутниковые новости, создание интеллектуального контента, вещание с помощью интеллектуальных медиатехнологий. Мы готовы расширять наш круг друзей и создавать новые партнёрские отношения, кроме того, мы готовы совместно проводить фотовыставку в рамках БРИКСа, а также совершенствовать другие механизмы и выработать новые проекты.

Модератором Медиафорума выступил господин Фу Хуа, исполнительный председатель Медиафорума БРИКС и президент информационного агентства Синьхуа.

Информационное агентство Kazakhstan Today

Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.

Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (CIPCC)

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.

В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.





Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.