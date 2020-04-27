Международная конференция в Алматы

Международная конференция "Мир читает", посвящённая Всемирному дню книги и авторского права, состоялась 23 апреля 2020 года в Алматы на виртуальной площадке Национальной библиотеки Республики Казахстан. В этом важном международном событии приняли участие литераторы, учёные, общественные деятели из Казахстана, России, Беларуси, Турции, Азербайджана, Литвы, Молдавии, Индии и Соединённых Штатов Америки.



Модератором конференции выступила заведующая отделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства Министерства образования и науки Республики Казахстан, кандидат филологических наук, член правления Союза писателей Казахстана Светлана Ананьева. Директор Национальной библиотеки Республики Казахстан Бахытжамал Оспанова сердечно приветствовала на виртуальной площадке многочисленных гостей и рассказала о наиболее значимых проектах, которые в настоящее время успешно работают, несмотря на изменившиеся условия жизни людей во всех странах.



Консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева познакомила присутствовавших с наиболее значимыми проектами, осуществляемыми представительством совместно с коллективом Национальной библиотеки. Среди них такие как проект "Почитаем Абая", посвящённый 175-летию со дня рождения великого акына казахского народа Абая Кунанбаева, и проект "Путь к Победе", посвящённый75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Она также отметила важность работы Уголка российской книги, помогающего наводить мосты дружбы между читателями и авторами России и Казахстана.



Красной нитью тема важности книги и систематического чтения проходила через выступления директора издания "Художественная литература", академика Академии российской словесности Георгия Пряхина (Россия), председателя Союза писателей Евразии Якупа Омероглу (Турция), доктора филологических наук, профессора Мирославы Метляевой (Молдавия), генерального консула Китайской Народной Республики Гэн Липин и многих других.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства