Си Цзиньпин: В память о китайских народных добровольцах, сражавшихся в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу за пределами Китая.

Речь на собрании, посвящённом 70-летней годовщине Войны (23 октября 2020 года, Пекин).

Товарищи, друзья!

Сегодня мы собрались на торжественном мероприятии, чтобы почтить память Китайских народных добровольцев, сражавшихся в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу за пределами Китая, а также чтобы отметить 70-ю годовщину этой Войны.

70 лет назад отряд китайских народных добровольцев, сформированный из представителей выдающейся молодёжи, высоко поднял знамя защиты мира и сопротивления агрессии, чтобы оправдать доверие народа и реализовать его чаяния. Гордо и воодушевлённо переступив через реку Ялуцзян и проявив самоотверженный дух революционного патриотизма, отряд вместе с народом и армией Северной Кореи прошли через 2 года и 9 месяцев труднейших кровопролитных сражений и одержали победу в этой великой войне.

Великая Война за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу воспрепятствовала распространению империализма и его агрессии, защитила безопасность Нового Китая и мирную жизнь китайского народа, стабилизовала ситуацию на Корейском полуострове, отстояла мир в Азии и во всем мире.

Великая победа в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу навсегда увековечена в истории китайской нации! Навсегда увековечена в истории стремления всего человечества к миру, развитию и прогрессу!

За 70 лет мы никогда не забывали бессмертные подвиги революционеров старшего поколения по защите международной справедливости, мира во всем мире и новой республики; никогда не забывали о значении важного решения ЦК и товарища Мао Цзедуна, принятого в том году, об отправлении китайских народных добровольцев за границу для ведения военных действий. Сейчас мы хотели бы почтить память революционеров старшего поколения! За 70 лет мы никогда не забывали китайских народных добровольцев, написавших оду непобедимым героям, а также о всех людях, внёсших вклад в победу в этой войне. Разрешите мне от имени ЦК КПК, Госсовета КНР и Центрального военного совета передать самые искренние и наилучшие пожелания здравствующим ветеранам из китайских народных добровольцев, старшим товарищам, ветеранам-инвалидам войны, многонациональному народу, в особенности всем тем, кто поддерживал фронт и принимал участие в войне, а также семьям военнослужащих и тем, кто потерял на войне близких людей! За 70 лет мы никогда не забывали настоящих патриотов, героически пожертвовавших своей жизнью в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу. 197 тысяч героев-добровольцев отдали свои драгоценные жизни за Родину, народ и мир во всем мире. Подвиг китайских патриотов и героев будут помнить долгие тысячелетия, а их доброе имя прославится на вечные времена!

Во время Войны за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу партия, правительство и народ Северной Кореи заботились о китайских народных добровольцах и поддерживали их, народы и армии Китая и Северной Кореи рука об руку шли до конца в этой войне, выручая друг друга, своими потом и кровью скрепили боевое товарищество. Все миролюбивые государства, народы, организации оказали мощную поддержку китайским народным добровольцам, отправившимся на войну в Северную Корею. От имени партии, правительства и армии выражаю им искреннюю признательность и благодарность!





Товарищи, друзья!





Китайская нация - это миролюбивая нация, а китайский народ - это миролюбивый народ. В период новой истории китайский народ сполна испытал на себе агрессию со стороны мировых держав, печальные последствия после вторжений на свою территорию, поэтому прекрасно понимает ужасы войны и ценность мира. В начале образования Нового Китая находящийся в бедственном положении и сталкивающийся со множеством проблем китайский народ мечтал о мире и спокойствии, как никто другой. Но подобные чаяния китайского народа встретились с жестокими вызовами, потому что империалистические агрессоры навязали ему войну. 25 июня 1950 года началась Гражданская война в Корее. Американское правительство, исходя из своей глобальной стратегии и менталитета холодной войны, приняло решение осуществить вооружённое вмешательство в Корейскую войну и направило 7-й флот ВМС США в Тайваньский пролив. В начале октября 1950 года, несмотря на предупреждения китайского правительства, армия США нагло пересекла 38-ю параллель и разожгла пламя войны прямо у границ Китая и Северной Кореи. Вторгнувшись в Северную Корею, американские военные самолёты много раз бомбили пограничные регионы на северо-востоке Китая, из-за чего китайский народ понёс серьёзные потери и имущественный ущерб. Безопасность нашей страны была под угрозой. В этот критический момент по приглашению партии и правительства Северной Кореи, партия и правительство Китая, руководствуясь неудержимой смелостью и расчётом, приняли историческое решение защитить Родину и начать Войну за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу. 19 октября 1950 года китайские народные добровольцы под руководством командующего и политического комиссара Пэна Дэхуая вступили на фронт военных действий в Корее. Это абсолютно правильный поступок справедливой армии. Война за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу была современной войной, и велась в условиях крайнего неравенства между силами двух противоборствующих сторон. В то время разница в национальной мощи Китая и США была огромна. В таких крайне неравных и чрезвычайно тяжелых условиях китайские народные добровольцы тесно сотрудничали с корейскими армией и народом и провели последовательно 5 сражений: первый бой в Ляншуйдун, ожесточенный бой в городе Юншань, сражение на реке Синчуань, а также кровопролитный бой в уезде Чанджин, после чего был сооружен неприступный оборонительный рубеж, проведены многократные наступательные сражения, разгромлена "истребительная операция", был дан отпор "бактериологической войне" и проведено кровопролитное сражение в Шанганьлин, Все вместе создав великие военные достижения. Весь многонациональный народ страны искренне называл солдат-добровольцев "самыми любимыми". В тяжелейших сражениях китайско-корейские войска разгромили своих вооруженных до зубов противников, разрушили миф о непобедимости американской армии и заставили надменных захватчиков подписать соглашение о перемирии 27 июля 1953 года.

Во время Войны за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу Центральный комитет партии осуществлял единое руководство, реализовал мощную военную мобилизацию и правильное руководство войной, придерживаясь одновременно курса войны, стабилизации и строительства, и начал великое движение за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу. Весь многонациональный народ страны единодушно поддержал эту великую борьбу за будущее и судьбу страны и нации. В итоге великая победа позволила провозгласить всему миру: "Эпоха, когда в течение несколько сотен лет западные агрессоры могли захватить целую страну, только лишь установив несколько пушек на побережье востока, ушла безвозвратно!





Товарищи, друзья!





Великая победа в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу – это декларация китайского народа, который, поднявшись, непоколебимо стоит на Востоке этого мира, это важная веха на пути великого возрождения китайской нации, которые имеют огромное и исключительное значение для Китая и всего мира. В этой войне, китайский народ разгромил захватчиков, расположившихся у границ государства, и разбил их попытки задушить в колыбели Новый Китай; можно сказать, что "ударом одного кулака воспрепятствовали сотням ударов противника": империалисты никогда более не осмелились применить военные силы для нападения и Новый Китай действительно укрепил свое положение. Эта война привела к созданию благополучной и мирной страны, а также в полной мере продемонстрировала стальную волю китайского народа, не боящегося угроз и насилия. В этой войне, китайский народ окончательно уничтожил вековое унижение от полной зависимости и невозможности распоряжаться собственной судьбой, и полностью избавился от ярлыка "больной Восточной Азии". Китайский народ наконец действительно свободно вздохнул и гордо воспрянул духом. Эта война раскрыла дух китайского народа и в полной мере продемонстрировала его единодушный характер. В этой войне китайский народ разгромил захватчиков, чем потряс весь мир, и утвердил важное положение Нового Китая в азиатских и международных делах, чем продемонстрировал статус Нового Китая как крупной державы. Эта война заставила весь мир посмотреть на Китай новым взглядом и полностью раскрыла непоколебимую решимость китайского народа защищать мир во всем мире. В этой войне народная армия изучала военное дело во время ведения боев, усиливалась, становилась мощнее с каждым боем, и получила важнейший военный опыт, она осуществила переход от армии с одним видом вооруженных сил до общевойсковой армии со всеми видами войск и вооружений, значительно поспособствовав модернизации национальной обороны и армии. Боевая мощь народной армии Китая в этой войне потрясла весь мир и продемонстрировала ему самоотверженность сражаться и побеждать.В этой войне было глубоко сформировано стратегическое устройство Азии и всего мира после Второй мировой войны, а также были крайне воодушевлены угнетенные нации и народы, стремящиеся к национальной независимости и освобождению, что решительно способствовало делу мира во всем мире и прогрессу человечества. Это война неопровержимыми фактами сообщила всему миру, что, если какая-либо страна или армия, независимо от ее силы, встанет на противоположную сторону мировой тенденции развития, злоупотребляя своей силой и запугивая слабых, действуя агрессивно и экспансивно, она неизбежно будет сломлена. Эта война еще раз доказывает, что справедливость обязательно одержит победу над деспотизмом, а мирное развитие – это непрерывный ход течения истории.

Товарищи, друзья!

В этой великой Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу, китайские народные добровольцы-герои всегда проявляли дух патриотизма, в котором высшим законом является благо Родины и народа, самоотверженная защита достоинства Родины и нации; проявляли дух революционного героизма – отважного, неукротимого и безрассудно смелого; проявляли дух революционного оптимизма, который бросает вызов лишениям и невзгодам и всегда поддерживает высокий боевой настрой; проявляли великодушно принятый на себя дух революционной преданности для выполнения миссии, возложенной Родиной и народом; проявляли дух интернационализма в борьбе за дело мира и справедливости человечества; создали великий дух движения за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу.

Великий дух сопротивления американской агрессии и оказания помощи корейскому народу вне времени и пространства. Память о нем будет вечна, его необходимо прославить и передать из поколения в поколение.

Как бы ни менялась эпоха, мы должны выработать национальную стойкость, которая позволит не бояться угроз и насилия и даст отпор деспотизму. Семьдесят лет назад империалистические захватчики разожгли пламя войны на пороге Нового Китая. Китайский народ прекрасно понимает, что, имея дело с агрессором, нужно общаться на понятном ему языке. Остановить войну войной, использовать оружие для прекращения войны и победой сохранить мир и вернуть уважение. Китайский народ не подстрекатель и не робкого десятка. Мы не склоним головы ни перед какими трудностями и опасностями, и наши руки не дрогнут. Китайский народ бесстрашен, и его невозможно сломить.

Как бы ни менялась эпоха, мы должны объединить народную мощь, где все действуют в едином порыве и сплоченно. В Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу китайский народ под знаменем патриотизма объединился против общего врага и действовал в духе полной сплоченности, показав миру величественную силу, скрытую в китайском народе, и дав миру понять, что теперь китайский народ един и его лучше не трогать. В противном случае он может дать отпор.

Как бы ни менялась эпоха, мы должны выковать национальную самоотверженность, беззаветную храбрость. На поле боя в Корее солдаты добровольческой армии столкнулись с сильным и жестокими противником и оказались в жестких и беспощадных условиях, проливали кровь, не боясь идти на танк голыми руками. Они своими подвигами написали героическую поэму, потрясшую весь мир. Солдаты добровольческой армии храбро бросались в атаку, невзирая на град пуль и гранат, стойко удерживали позиции от варварских бомбардировок, грудью закрывали амбразуру, делали лестницы, запрыгивая на плечи друг другу, врывались во вражеские ряды с подрывной шашкой в руке, мужественно терпели голод и холод, не боялись сгореть заживо, не отступали ни на шаг и бросались со штыками в бой под танки и гранаты. Среди них было более 300 000 героев, в том числе Ян Гэньсы, Хуан Цзигуан, Цю Шаоюнь и около 6000 заслуженных коллективов. На устах героев звучала фраза: "Позади нас - Родина. Ради мирной жизни родного народа нельзя отступить ни на шаг!".

Как бы ни менялась эпоха, мы должны взращивать народную мудрость, основанную на справедливости, стремлении к новому и смело идущую вперед. Те, кто не боится создавать новое, идет вперед, а тот, кто искусен в этом, побеждает. Солдатам добровольческой армии пришлось сражаться на неизвестной им территории и с неизвестным врагом. Добровольцы твердо придерживались принципа: "ты сражаешься по-своему, мы – по-своему, ты кидаешь атомную бомбу, мы – ручную гранату" и блестяще провернули все тактики и стратегии маневренной войны. Столкнувшись с различными опасностями и вызовами, всевозможным сопротивлением и давлением, китайский народ всегда сможет проложить себе дорогу и, не боясь препятствий, смело идти вперед, всегда сможет проявить выдающийся ум, отвагу и твердую решимость, и прорубить себе путь вперед сквозь ряды врагов.

Товарищи, друзья!

Спустя более 60 лет после Победы в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу под сильным руководством КПК в Китае произошли небывалые исторические перемены. Социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху развития. Китайский народ совершил великий скачок--страна встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и превращается в сильную и могучую нацию.

На сегодняшний день мы находимся на историческом стыке достижения целей двух столетий. Победа во всестороннем построении среднезажиточного общества уже не за горами, и видны светлые перспективы всестороннего построения современного социалистического государства. Как говорится, дорога впереди не всегда будет гладкой. Мы должны помнить тяжелые годы Войны за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу и эту нелегкую победу, отважно бороться, делать это искусно, стремиться вперед несмотря на трудности, непрерывно продвигая великое дело социализма с китайской спецификой в новую эпоху.

Для того чтобы хранить память о великой победе и способствовать великому делу, мы должны поддержать руководство Коммунистической партии Китая и сделать партию еще сильнее. Великая победа в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу еще раз доказывает, что ни одна политическая сила в мире не может сравниться с КПК, которая ради национального возрождения и народного благополучия пролила свою кровь, напряженно боролась и объединяла многомиллионный народ, непрерывно шагая к победе. До тех пор, пока мы остаемся верны первоначальной цели, твердо помним о нашей миссии, своим революционным духом всесторонне продвигаем новую великую программу партийного строительства и непрерывно укрепляем политическое руководство, идеологический курс, организацию народных масс и социальную привлекательность партии, мы, несомненно, сможем сделать партию надежнейшей опорой китайского народа.

Для того чтобы хранить память о великой победе и способствовать великому делу, необходимо неуклонно ставить во главу угла народ, делать все для народа и опираться на него. История сотворена народом. Сила Коммунистической партии Китая, сила НОАК зиждется на народе. Нам необходимо твердо придерживаться основной цели - служить народу всем сердцем, делать благо для него, выполнять перед ним свой долг, брать на себя ответственность за народ, рассматривать стремление к прекрасной жизни для народа как неуклонную цель борьбы, постоянно сохранять "кровную" связь между партией и народом. Только когда мы постоянно будем придерживаться позиции народа, ставить его превыше всего, обязательно можно будет собрать мощные и действенные силы и написать яркую страницу в истории великого возрождения китайской нации!

Для того чтобы хранить память о великой победе и способствовать великому делу, необходимо неуклонно содействовать социально-экономическому развитию, непрерывно укреплять совокупную мощь Китая. Кто отстает - терпит поражение, и самосовершенствование возможно только при развитии. За более чем 70 лет после образования Нового Китая наша страна за несколько десятилетий прошла путь, который развитые страны проходили за несколько сотен лет, тем самым сотворив чудо развития, привлекшее внимание всего мира. В настоящее время Китай вступил в новую фазу развития, стоит перед лицом новых возможностей и вызовов. Только при едином планировании внедрения общей схемы "пятиединого строительства", скоординированном продвижении стратегической концепции "Четырех всесторонних аспектов", неуклонном осуществлении новой концепции развития и создании контуров нового развития можно достичь более качественного, более эффективного, более справедливого, более устойчивого и более безопасного развития и непременно создать еще большее чудо, которое поразит мир!

Для того чтобы хранить память о великой победе и способствовать великому делу, необходимо ускорить содействие модернизации национальной обороны и армии, всецело образовать из НОАК армию мирового класса. Без сильной армии невозможно иметь сильную родину. Неустанное следование и развитие социализма с китайской спецификой требует планомерного развития и безопасности, богатого государства и сильной армии. Необходимо последовательно претворять в жизнь концепцию сильной армии в новую эпоху, последовательно осуществлять военно-стратегический курс в новую эпоху, неуклонно придерживаться абсолютного лидерства компартии по отношению к НОАК, твердо придерживаться политического военного строительства, реформирования сильной армии, повышения боеспособности армии за счет научно-технического прогресса, законного управления армией, всестороннее повышать стратегическую способность защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития, еще лучше выполнять задачи исторического значения НОАК в новую эпоху. Только когда мы будем в ногу со временем укреплять национальную оборону и военное строительство, идти большими шагами к цели компартии об усилении армии в новую эпоху, тогда непременно получится обеспечить более сильную стратегическую поддержку для реализации великого возрождения китайской нации!

Для того чтобы хранить память о великой победе и способствовать великому делу, необходимо поддерживать глобальный мир и справедливость, способствовать созданию Сообщества единой судьбы человечества. Китайская нация исторически придерживается концепции "доброго отношения с соседями". Китай в качестве ответственной великой державы твердо отстаивает общечеловеческие ценности мира, развития, беспристрастности, справедливости, демократии и свободы; твердо придерживается подхода к глобальному управлению как к совместному обсуждению, совместному созданию и совместному разделению; неуклонно следует по пути мирного и открытого развития, развития сотрудничества и общего стремления к развитию. Только при неуклонном следовании по пути мирного развития, совместном со всеми народами продвижении создания Сообщества единой судьбы человечества мы сможем встретить прекрасное для человечества будущее, где будет царить мир и развитие!

Товарищи, друзья!





Мы живем в мире, который принадлежит всем народам, и трудности и вызовы глобального масштаба необходимо решать совместными усилиями всех народов. Правильным путем для людей является сплоченное реагирование, мир и развитие и взаимовыгодное сотрудничество. В сегодняшнем мире любое проявление политики односторонних действий, протекционизма и чрезмерного эгоизма полностью неосуществимы! Любые действия, при которых не считаются с мнением окружающих, считают себя превыше всего, любые проявления гегемонизма, деспотизма и психологического террора обречены на полный провал! И не только обречены на провал, у них попросту нет перспектив!





Китай неуклонно придерживается оборонительного курса, армия Китая всегда была и является твердой силой, нацеленной на защиту мира во всем мире. Китай никогда не стремился к господству и экспансии, выступает решительно против гегемонизма и политики силы. Мы вовсе не будем наблюдать за нарушением государственного суверенитета, безопасности, интересов развития, никогда не позволим какой-либо силе вмешиваться и раскалывать священную землю Родины. В случае возникновения подобной опасной ситуации китайский народ непременно отдаст приказ ринуться в бой!





Товарищи, друзья!





Оглядываясь на великую Войну за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу 70-летней давности, проведя великую борьбу со многими новыми историческими особенностями и смотря вперед на блестящие перспективы великого возрождения китайской нации, мы будем чрезвычайно решительны и непоколебимо уверены в себе. Давайте еще плотнее объединимся вокруг Центрального комитета партии, давайте будем развивать дух движения за сопротивление американской агрессии и оказания помощи корейскому народу, воинственно и с огромным воодушевлением будем двигаться по новому пути всестороннего строительства современного социалистического государства, будем продолжать мужественно идти вперед за осуществление мечты о великом возрождении китайской нации!

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