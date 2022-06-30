Глава государства принял участие в шестом Каспийском саммите
29.06.2022, 19:48 1571
Фото: akorda.kz
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Сердару Бердымухамедову за теплое гостеприимство и прекрасную организацию саммита. При этом глава нашего государства назвал проведение этой важной встречи в очном формате оправданным и весьма своевременным, сообщает Акорда.
С момента проведения исторического саммита в Актау прошло уже четыре года. За это время мир претерпел кардинальные изменения. Пандемия коронавируса, нарастание геополитической напряженности и другие вызовы как никогда требуют от нас объединения усилий для обеспечения стабильности и устойчивого развития Каспийского региона. В условиях беспрецедентного "глобального шторма" возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала. Актауский саммит продемонстрировал всему мировому сообществу, что прикаспийские государства способны решать сложнейшие вопросы исключительно мирным путем, в духе добрососедства и дружбы. Наглядным свидетельством этому служит подписание после многолетних переговоров Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей прочный правовой фундамент для комплексного углубления пятистороннего взаимодействия", - напомнил президент Казахстана.
Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции. На протяжении четырех лет ведется кропотливая работа по поиску взаимоприемлемых решений этого вопроса. Мы в Казахстане с пониманием относимся к позиции сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы. Со своей стороны готовы приложить все усилия для достижения искомого результата", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев полагает, что в условиях разрыва традиционных логистических цепочек транспортная взаимосвязанность становится ключевым фактором устойчивого роста и укрепления экономических связей государств. По его мнению, существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.
По итогам 5 месяцев текущего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами - более чем на 9%. С целью наращивания объема грузопотоков по морю мы приступили к модернизации его портовой инфраструктуры и расширению морского флота. Считаю, нам предстоит совместно и оперативно решить актуальные организационные вопросы. Это касается своевременного утверждения взаимоприемлемых и унифицированных тарифов, устранения "узких" мест. Особое внимание также следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора Север - Юг. Для этого можно максимально использовать возможности железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран, которая является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского залива", - отметил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросе укрепления продовольственной безопасности в регионе. Он сообщил, что в прошлом году объем взаимной торговли продовольствием Казахстана с прикаспийскими странами составил примерно 3,5 миллиарда долларов, из них около 70% - с Россией по сухопутному маршруту.
Отрадно, что наблюдается существенный рост товарооборота Казахстана с Азербайджаном - в 2,3 раза, с Ираном и Туркменистаном - в 2 раза. Немалую долю здесь занимает наш экспорт высококачественной пшеницы (примерно 5 млн тонн) и продовольственной муки (около 1,5 млн тонн). При этом у нас есть резервы по поставкам масличных культур в объеме более 1 миллиона тонн. Кроме того, Казахстан обладает значительным потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции. Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками", - заявил президент Казахстана.
Системная интеграция этих центров с прикаспийским продовольственным хабом откроет новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей. И, самое главное, обеспечит надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции", – считает Касым-Жомарт Токаев.
Наряду с этим глава государства назвал сохранение экосистемы Каспия одним из ключевых направлений сотрудничества. Он считает, что экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема.
Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона. Кроме того, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам. Крайне печальным примером является критическое состояние третьей по протяженности в Европе реки Урал, которая на территории Казахстана носит название Жайык. Наблюдается резкое снижение стока воды, сокращение количества биоресурсов, деградация пойменной растительности и антропогенное загрязнение. В результате среднегодовой сток реки в последние годы снизился в три раза. Это пагубно влияет на состояние пойменных нерестилищ и воспроизводство уникальных рыбных ресурсов Каспийского моря. Совместно с Российской Федерацией мы прилагаем большие усилия для недопущения экологического бедствия на общей для наших стран водной артерии", - отметил лидер Казахстана.
Поблагодарив за поддержку в этом вопросе президента России, глава государства призвал стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал. Кроме того, говоря об экологических проблемах общего моря, президент затронул бедственное положение каспийских тюленей.
Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень - эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом. В прошлом году между Казахстаном и Россией был подписан пятилетний план совместных действий по сохранению популяции каспийского тюленя. Кроме того, с 1974 года в северной части Каспия существуют заповедные зоны Казахстана и России. Однако принимаемых мер все еще недостаточно для сохранения краснокнижного животного. Поэтому сейчас мы рассматриваем вопрос переформатирования заповедной зоны в особо охраняемую природную территорию. Призываем каспийские страны поддержать инициативу Казахстана и России и присоединиться к ней", - предложил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также обратил внимание участников саммита на важность борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов на Каспийском море. При этом он указал на факты незаконной добычи биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта осетровых.
Важно помнить, что при освоении недр Каспия и прибрежных районов присутствуют высокие риски техногенных аварий и природных катаклизмов. Поэтому необходимо системно развивать региональный механизм предупреждения и ликвидации последствий, а также взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях", - подчеркнул президент Казахстана.
Уверен, изложенные сегодня инициативы по дальнейшему всестороннему углублению каспийского сотрудничества будут качественно и своевременно реализованы. Хочу особо подчеркнуть, что Казахстан неизменно выступает за то, чтобы наше общее достояние и наследие предков - мудрый и благословенный Каспий - всегда оставался морем дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, проявляя добрую волю и взаимное стремление, мы достигнем этой благородной цели во благо процветания и прогресса наших народов и стран", - подытожил глава государства.
На шестом Каспийском саммите также выступили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси, президент Российской Федерации Владимир Путин. По итогам форума главы государств приняли коммюнике.
Германия напала на СССР в 3 часа 15 минут утра 22 июня 1941 года без объявления войны, бомбардировке подверглись города Украинской ССР Киев, Житомир, города Белорусской ССР Гродно, Брест, Лида, города Прибалтики, Севастополь и другие. От первых ударов пострадала советская авиационная техника (1200 самолетов было уничтожено, большинство даже не поднимались в воздух), склады, порты и железнодорожные узлы, рассказывает ГАЗЕТА.RU.
Генерал немецкой пехоты Гюнтер Блюментритт вспоминал: после того как артиллерия вермахта открыла огонь, "случилось то, что показалось чудом" - ответа от советских войск не последовало. Офицер и его коллеги были уверены в том, что противника удалось застать врасплох.
Тем не менее военно-воздушные силы СССР приняли бои и смогли ликвидировать 200 немецких самолетов.
О начале военных действий Сталину доложили примерно в 4 часа утра. Генеральный секретарь собрал совещание и к 7 часам утра вместе с Тимошенко, Жуковым, Молотовым и другими высшими военными и государственными деятелями создал вторую директиву, требовавшую от советских солдат уничтожения вражеской пехоты и авиации.
Однако переходить границу Сталин запретил "до особого распоряжения". Предполагалось, что война не будет иметь столь масштабный характер.
После полудня 22 июня к гражданам Советского Союза по радио обратился министр иностранных дел Вячеслав Молотов. В своем сообщении политик объявлял о "неслыханной", "разбойничьей" атаке немецкой стороны, уточнив, что ранее противником не было предъявлено ни одной претензии.
Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной. <...> Власти выражают твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един как никогда. <...> Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", - произнес Молотов.
Рейхсканцлер Адольф Гитлер 22 июня 1941 года в своем выступлении перед немецким народом объяснил, что нападение обусловлено стремлением защитить страну от угрозы, исходящей от СССР.
В то время как Германия в соответствии с Пактом о дружбе далеко отодвинула свои войска от восточной границы и большей частью вообще очистила области от немецких войск, уже началось сосредоточение русских сил в таких масштабах, что это можно было расценивать только как умышленную угрозу Германии. Я пришел к выводу, что интересы рейха будут подорваны роковым образом, если перед лицом мощного сосредоточения большевистских дивизий мы оставим незащищенными наши восточные провинции", - заявил председатель Национал-социалистической немецкой рабочей партии.
Военные успехи и поражения
Тревогу после начала военных действий многие части Красной Армии объявляли самостоятельно, аналогично принимались решения об ответных ударах. Первый боевой приказ был отдан ранним утром начальником штаба Черноморского флота Иваном Елисеевым - он поручил уничтожить немецкие самолеты, которые вторглись в воздушное пространство СССР.
После этого военные летчики начали совершать тараны вражеской авиации. Всего в первый день их было выполнено 16.
В тот же день, 22 июня, было совершено нападение на Брестскую крепость. Туда ворвались немецкие солдаты, однако силы Красной Армии отбили их штыковой атакой, многие дрались врукопашную. Часть командного состава погибла, красноармейцы пытались покинуть крепость под постоянными обстрелами.
В кратком боевом отчете по итогам дня было сказано, что "потери учесть не было возможности".
К тому времени как советские граждане услышали о начале войны из объявления Молотова, солдаты уже оказывали активное сопротивление вермахту: были выведены из строя или уничтожены десятки немецких танков, на всех фронтах велись ожесточенные бои, целью которых было задержать противника и не дать ему двинуться вглубь страны.
Одновременно некоторые части теряли много боевых машин и личного состава. В частности, при встрече с силами Западного фронта Германия уничтожила более 700 советских самолетов. Сплошную линию обороны временами создать не удавалось из-за запоздалого выхода навстречу вражеским силам - вермахт прорывался вперед благодаря мастерству военных и качеству техники.
Первый день войны вскрыл ряд недостатков Вооруженных сил СССР. Так, командующий войсками Западного фронта генерал Дмитрий Павлов утверждал, что многие армейские командиры вели себя "неорганизованно и беспечно".
Командиры начинают думать об обеспечении снарядами только тогда, когда они на исходе. Тем временем огромная масса машин занята эвакуацией семей начальствующего состава", - заявил он.
Юго-Западный фронт нес потери по танкам, совершали недостаточное количество самолето-вылетов из-за проблем со связью, коммуникацией между общевойсковым штабом и штабом авиации и дальним расположением аэродромов от мест ведения боевых действий.
На большей части европейской территории Советского Союза было объявлено военное положение, также власти сообщили о мобилизации с 23 июня военнообязанных граждан 1905-1918 годов рождения. В Москве создана новая директива с требованием перейти в решительное наступление против немецких солдат.
Казахстанской кондитерской фабрике "Рахат" исполняется 80 лет
10.06.2022, 18:59 16351
Изделия знаменитой и старейшей в Казахстане кондитерской фабрики "Рахат" с 80-летней историей известны и любимы каждому жителю нашей страны. А голубую с золотом обертку популярного шоколада "Казахстан" в виде национального флага и его великолепный эталонный вкус знают далеко за пределами страны. Рахатовский шоколад возят в качестве подарков родственникам, дарят зарубежным друзьям и знакомым. Это своего рода визитная карточка страны, наряду со снежным барсом или "Золотым человеком".
В этом году у любимого производителя сладостей юбилей – 80 лет со дня основания. История фабрики началась в 1942 году, когда во время Великой отечественной войны в Алма-Ату эвакуировали кондитерское производство из Москвы и Харькова. Производство создали на базе ликероводочного завода и ассортимент был весьма скромен: подушечки, фруктовая карамель, монпансье, драже и различные помадки. Сейчас на "Рахате" делают 400 наименований продукции: от печенья и тортов до подарочного шоколада. На производстве заняты 4 500 человек.
В 2013 году ведущая кондитерская компания Южной Кореи LOTTE Confectionery приобрела основной пакет акций АО "Рахат". А в апреле 2021 года решением совета директоров АО "Рахат" была переименована в акционерное общество "ЛОТТЕ Рахат".
В прошлом году фабрика произвела 65 881 тонн сладостей для 8 стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Монголии, Армении, Азербайджана, Китая и Германии. В этом году компания впервые отгрузила продукцию в Грузию и Израиль, где сильна ностальгия по советским конфетам.
Рахат имеет неоценимое значение для Казахстана не только как историческое наследие. Этот факт бесспорен - с Алма-Атинской фабрики началась кондитерская промышленность в стране. Любимая всеми компания вносит ощутимый вклад в экономику республики. Только за последние восемь лет в развитие предприятия было инвестировано порядка 72 миллионов долларов. Налоговые выплаты компании только за 2020-2021 годы составляют порядка 12 миллиардов тенге", - отметил на пресс-конференции, посвященной юбилею компании Константин Федорец.
Он подчеркнул, что, несмотря на экономическую и эпидемиологическую ситуации в последние годы в стране и в мире, "Рахат" демонстрирует стабильные показатели в объемах производства и продажах. За прошлый год было продано 339 тыс. тонн товара. Стабильной популярностью пользуется шоколад, которого только за прошлый год произвели 87,5 тыс. тонн.
Шоколадное" направление компания намерена сохранять и в будущем. Так, к своему дню рождения бренд выпустил первый казахстанский шоколадный батончик. Новинка получила название Snatch. Новая линия позволит производить около 500 килограммов батончиков в час.
По словам Константина Федорца, новинка не имеет аналогов в Казахстане, а мировым аналогам может составить достойную конкуренцию.
Как лидеры рынка, мы стараемся запускать продукты, которые у нас не производятся. Один из таких продуктов, который мы запустили в прошлом году - "сложное" печенье под вкусным названием "Rakhat Bаkery". Также мы рады анонсировать запуск шоколадных батончиков. Покупательский спрос в этом сегменте очень высок и имеет стабильные показатели в объемах продаж. В последние годы в фокусе компании молодая, активная аудитория, которая станет основным потребителем этого продукта. Линейка батончиков будет выпускаться в разных ценовых категориях, вкусах, и в нескольких форматах - 45, 90 и 15 грамм", - рассказал Федорец. Также в числе новинок, по его словам – молочный шоколад и шоколад с молочной начинкой.
Руководитель "Рахат" особенно подчеркнул вклад компании в развитие таких сфер, как образование, искусство и здравоохранение. Для реализации социально-значимых проектов в 2010 году компания создала собственный благотворительный фонд "Рахат-Демеу". Только за последние 10 лет фонд передал на благотворительные проекты свыше 200 миллионов тенге.
С 2019 года компания поддерживает Центр паллиативной помощи детский хоспис "Я с тобой" - в рамках проекта часть средств от продажи некоторых видов продукции и выручка от продажи пакетов в сети фирменных магазинов ежемесячно перечисляются на нужды Центра.
А в 2020 году компания запустила уникальный проект "Qazaqstan oneri", цель которого познакомить казахстанцев с современным искусством Казахстана, а также поддержка творческой молодежи нашей страны в продвижении богатой школы казахстанского искусства в целом. В рамках проекта в 2021 году, совместно с галереей Art Future, была открыта арт-резиденция, в которой 30 детей из детских домов на безвозмездной основе прошли образовательный курс художественного мастерства по живописи, графике, современному искусству.
Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана
06.06.2022, 16:17 22006
"Нововведения, которые вынесли на голосование казахстанцев, могут изменить общественную жизнь страны, где на передний план выходят права человека", - подчеркнул глава государства.
Республиканский референдум по поправкам в Конституцию прошел в Казахстане 5 июня. Поправки в Конституцию Республики Казахстан поддержали 77,18% избирателей.
Завершился подсчет на всех 10 012 участках. Референдум в соответствии с конституционным законом считается состоявшимся, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров.
По предварительным данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан к 22.00 составила - 68,44% от общего числа граждан, включенных в списки", - сообщил секретарь Центральной комиссии референдума РК Мухтар Ерман.
По его данным, всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 11 734 642 человека. Бюллетени получили 8 030 739 граждан. Это составляет 68,44 процента жителей, включенных в список для голосования.
Явка граждан по регионам на 22:00 времени столицы 5 июня 2022 года:
по Акмолинской области - 73,81%
по Актюбинской области - 58,06%
по Алматинской области - 72,83%
по Атырауской области - 67,68%
по Западно-Казахстанской области - 69,37%
по Жамбылской области - 69,59 %
по Карагандинской области - 77,39%
по Костанайской области - 72,28%
по Кызылординской области - 79,89%
по Мангистауской области - 61,19%
по Павлодарской области - 75,53%
по Северо-Казахстанской области - 75,49%
по Туркестанский области - 80,66%
по Восточно-Казахстанской области - 77,49%
по г. Нур-Султан - 57,06%
по г. Алматы - 33,30%
по г. Шымкент - 72,53%
В 20.00 явка избирателей составляла 67,65%.
Комиссии референдума приступили к подсчету голосов. Завтра мы ожидаем поступления протоколов территориальных комиссий в электронном виде. Предварительные итоги голосования будут представлены на брифинге", - заключил секретарь ЦКР РК.
5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За его ходом наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций.
Напомним, в середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от "суперпрезидентской" к президентской форме правления.
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в основной закон.
Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.
На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге.
Что изменится в Конституции, если большинство граждан проголосуют за поправки.
ЭКСКЛЮЗИВ KT: "Это даст новый импульс" - профессор о намерении России выйти из Болонского процесса
26.05.2022, 19:23 30556
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 26 МАЯ - Намерение России выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования прокомментировал профессор Академии военных наук РФ, доцент военных наук, кандидат исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, военный писатель, член Союза журналистов РК Хосай Абраимов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Люди поняли, осознали, что не тем путем пошли, и хотя уже много нарубили дров, они решили назад перейти. Это действительно правильно (…) наверное, это даст новый импульс, тем более сейчас, когда России объявили санкции. Зачем им нужно подражать западу?" - говорит Хосай Абраимов.
Он подчеркнул, что "возврат к бывшей советской системе Россия делает правильно".
Она даст им новый импульс, даст новых ученых, новых специалистов, настоящих преподавателей с большой буквы. Раньше они все пользовались уважением, большим уважением", - пояснил кандидат исторических наук.
Профессор отметил, что " у каждого государства есть свое лицо, должно быть свое лицо и образование".
Мы (преподаватели. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) должны обучать не только профессии инженера, геолога. Мы должны воспитывать гражданина, патриота своей Родины, знающего свою историю, свою литературу, свои национальные традиции и подражающего своим национальным героям, а Болонская система ничего этого не предоставляет. Думаю, лет через 10, а может даже, через 5 качество образования в России будет намного выше, чем сейчас", - добавил Хосай Абраимов.
В свою очередь директор Института стран Азии и Африки МГУ, профессор Алексей Маслов считает, что азиатской альтернативой Болонской системы могло бы стать дополнительное образование, которое по статусу было бы приравнено к основной профессии.
Сегодня общей тенденцией, особенно в странах Азии, является то, что люди хотят как можно меньше по срокам учиться, чтобы быстрее приступить к работе, и далеко не всем нужно магистерское образование. Поэтому, возможно, и в России имеет смысл в ряде университетов специальности приближать к потребностям дня", - озвучил свою точку зрения Маслов.
По его мнению, российским вузам следовало бы делать упор не только на фундаментальность знаний, но и на их практическое применение и следовать в этом по пути азиатских стран, которые разработали альтернативу Болонской системе. Маслов считает, что отказ от Болонской системы не обязательно будет означать возвращение пятилетнего срока обучения. Например, в Китае разработали собственный "специалитет" - обучение длится три года, и после него выпускник сможет приступать к работе.
Надо признать, что, в принципе, Болонская система страшно устарела относительно нынешней ситуации. Не российской, а мировой. Оказалось, что удобнее университетам напрямую договариваться между собой об обмене студентами, чем проводить какие-то государственные процедуры. Систему критикуют и сами европейцы", - резюмировал профессор.
В Министерстве образования и науки РК считают Болонскую систему успешной для Казахстана.
Болонский процесс стал важнейшим компонентом Европейской интеграции, сближения и гармонизации систем образования стран Европы с целью создания единого пространства высшего образования как ключевого направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства", - сообщили в МОН РК.
Также отмечается, что страны, вступившие в Болонский процесс, применяют единые стандарты высшего образования, которые способствуют облегчению образовательной и трудовой миграции граждан стран-участников Болонского процесса.
Присоединение Казахстана к Болонской декларации стало важнейшим шагом на пути к интернационализации образования и науки республики. Участие Казахстана в Болонском процессе дает возможности для расширения доступа к европейскому образованию, постепенного развития его качества, а также увеличения уровня мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава посредством принятия сопоставимой системы ступеней высшего образования, использования системы кредитов, выдачи выпускникам казахстанских вузов общеевропейского приложения к диплому", - подчеркнули в министерстве.
Кроме того, Казахстан второй раз за 12 лет включается в руководящий состав исполнительной структуры Болонского процесса Наблюдательной группы Болонского процесса (BFUG). В 2014 и текущем 2022 году Казахстан утвержден в качестве страны-сопредседателя BFUG (BFUG Board).
Высокая мобильность наших граждан за рубеж в рамках образовательной и трудовой миграции является подтверждением преимуществ, которые дает Болонский процесс", - добавили в ведомстве.
Также доктор экономических наук, кандидат исторических наук Владимир Шамахов, выступая на Евразийском экономическом форуме 26 мая, заявил о необходимости единой образовательной программы и единой системы образования в рамках Евразийского экономического союза, сообщает ИА REGNUM.
Российский эксперт отметил, что власти России намерены в скором времени отказаться от использования Болонской системы в образовании, создав вместо неё новую.
Какая именно будет новая образовательная система, пока неизвестно. Я считаю, что нужно создавать не российскую систему образования, а евразийскую - с участием всех стран-членов Евразийского экономического союза. Также надо создать единую сеть учреждений средне-профессионального образования - с бесплатным обучением и возможностью выбора страны", - сказал Владимир Шамахов.
Кроме того, по словам члена коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева, проводимая ЕЭК работа касается, главным образом, снятия всевозможных барьеров на едином экономическом пространстве. Это относится и к рынку труда, информирует 24.kg.
Нам удалось добиться снятия барьеров в части признания дипломов о высшем образовании, подготовлено соглашение о прямом признании документов об ученых степенях и званиях. Сейчас нужно работать над общими программами образования по тем специальностям, которые востребованы в едином экономическом пространстве", - отметил Сергей Глазьев.
Напомним, Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса.
К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Исполняется 100 лет со дня создания пионерской организации
19.05.2022, 08:50 48681
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 19 МАЯ - Сегодня, 19 мая, исполняется 100 лет со дня создания пионерской организации. Она просуществовала 69 лет. За это время в рядах пионеров побывало более 200 млн человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
19 мая 1922 года 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В честь этого события 19 мая отмечался в СССР как День рождения пионерии.
В советское время ко Дню пионерии в школах проводились "Ленинские уроки", подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемости, в сборе металлолома, макулатуры и тому подобное. Также в День пионерии проводились сборы, концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров и школьников, пионерские парады и митинги, сообщает Википедия.
Пионерами в СССР были дети 9-14 лет. Поступление в пионеры - один из самых узнаваемых символов СССР - пионерия стала важной вехой в жизни каждого советского школьника. Движение прекрасно сплачивало и воспитывало детей, отмечается на сайте smolpatriot.ru.
Главная цель пионерского движения состояла в воспитании подрастающего поколения в духе социалистического общества. Детям прививались патриотизм, трудолюбие, коллективизм. Пионеры участвовали во всех значимых для страны событиях. Для пионеров было особой честью участвовать во всех ярких парадах, посвященных знаковым датам советской истории.
В 50-х - 60-х годах прошлого века пионерская организация стала формальным объединением всех школьников в СССР. Во дворцах пионеров можно было посещать детские кружки по интересам - юных натуралистов, авиа- или судомодельный и другие, различные спортивные секции. Школьники занимались сбором макулатуры и металлолома, ухаживали за пенсионерами, изучали природу и естественные науки, принимали участие в военно-спортивной игре "Зарница".
Основным элементом был спорт. Особой популярностью пользовались игры "пионербол" (на основе волейбола) и "зарница" (военная игра).
За активное участие в общественной жизни школы, района или города пионер мог быть награжден путевкой в один из всесоюзных пионерских лагерей - "Артек" или "Орленок".
Юбилейное заседание глав государств ОДКБ проходит в Москве
16.05.2022, 19:39 42666
Фото: akorda.kz
В заседании, посвященном юбилейным датам, – 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ – принимают участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
На повестке дня Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросы ситуации в зоне ответственности Организации, перспективы её развития, а также принятие заявления, посвященного юбилею ОДКБ.
В 2022 году в Организации Договора о коллективной безопасности председательствует Республика Армения, сообщает Sputnik
Президент: Абсолютно уверен в том, что казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть!
Президент Казахстана в своем выступлении выразил признательность за участие в мероприятии вице-президенту Турции Фуату Октаю, назвав его настоящим другом нашей страны. Глава государства отметил, что Турция - братская страна, важный стратегический партнер, а также один из крупнейших внешнеэкономических партнеров Казахстана.
Объем прямых инвестиций из вашей страны за последние 16 лет составил более 4,2 млрд долларов. Турецкие инвестиции продолжали расти, несмотря на пандемию, когда мировые объемы иностранных инвестиций сокращались. Безусловно, нас радует это свидетельство высокого доверия турецких братьев к нашей стране. В 2021 году зафиксирован рекордный уровень прямых иностранных инвестиций из Турции, который достиг 680 млн долларов. Сейчас в Казахстане успешно работают порядка 4 тысяч компаний с турецким капиталом", - сказал Глава государства.
Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в нашей стране создан благоприятный инвестиционный климат для авторитетных представителей бизнеса братского турецкого народа. Он заявил о том, что между казахстанскими и турецкими деловыми кругами сложилась атмосфера взаимопонимания и сотрудничества.
Как президент я уделяю особое внимание постоянному улучшению ситуации. Эта работа очень важна для нас. У турецких бизнесменов большие перспективы в Казахстане, и в этом нет никаких сомнений. Солидное присутствие турецкого бизнеса в нашей стране во многом связано с близостью менталитета и высоким уровнем взаимного доверия между нашими государствами. С участием турецкого бизнеса в Казахстане уже реализован 61 крупный проект на сумму более 2 млрд долларов. Сегодня осуществляется 25 проектов на сумму более 2,5 млрд долларов. На стадии реализации – 54 перспективных проекта стоимостью более 1,3 млрд долларов. Таким образом, наше торгово-экономическое сотрудничество динамично развивается", - отметил глава государства.
Президент Казахстана проинформировал представителей деловых кругов Турции о проводимом им курсе на построение Нового Казахстана с полной трансформацией политической и экономической систем. Он отметил, что планомерно осуществляется переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.
5 июня в нашей стране пройдет всенародный референдум. Поправки будут внесены в 33 статьи Конституции. Моя цель - дать больше свободы моему народу, укрепить демократию и верховенство закона. Меня как президента не интересуют никакие привилегии и льготы. Я не приемлю этого", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Наряду с этим он сообщил о глубокой модернизации национальной экономики.
Мы взяли курс на качественную модернизацию экономики через усиление честной конкуренции, защиту частной собственности, демонополизацию экономики. Все эти меры значительно укрепят политическую стабильность, систему защиты интересов и прав бизнеса, создадут широкие экономические возможности для иностранных инвесторов. Одним словом, сегодня перед нами открываются новые горизонты сотрудничества. Это открывает перспективы не только для крупных турецких холдингов, компаний, но и для представителей малого и среднего бизнеса", - считает глава государства.
Касым-Жомарт Токаев полагает, что для Казахстана важное стратегическое значение имеет реализация проектов в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и туризме. Глава государства сообщил, что для достижения поставленных целей в прошлом году был принят закон "О промышленной политике", особо отметив развитие машиностроения, которое стало одним из драйверов экономического роста Казахстана.
Ежегодно импорт продукции машиностроения составляет 17 млрд долларов при отечественном производстве всего 4,3 млрд долларов. Вы знаете, что в Казахстане реализуются масштабные, многомиллиардные проекты по расширению таких крупных нефтегазовых месторождений, как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. При поддержке компаний Chevron, Total, ExxonMobil в Казахстане создан Международный центр по развитию нефтегазового машиностроения. Совместно с нефтегазовыми операторами мы проанализировали свыше 35 000 товарных позиций и определили товары с наибольшим потенциалом для локализации. Казахстан намерен выпускать оборудование и запасные части для нефтегазовой отрасли. У нас для этого созданы благоприятные условия. В нефтегазовой отрасли имеется спрос со стороны инвесторов, располагающих необходимыми финансовыми средствами. А у вас есть передовые технологии и накопленный опыт", - сказал глава государства.
Президент отдельно остановился на перспективах сотрудничества в сфере недропользования. Он отметил, что Казахстан может предложить турецким инвесторам 5 готовых проектов в сфере геологоразведки благородных и цветных металлов. По мнению главы государства, еще одним важным направлением взаимного сотрудничества является агропромышленный сектор.
Мы готовы поддержать проекты по переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан занимает второе место в мире по количеству пахотных земель на душу населения и пятое - по площади пастбищных ресурсов. Наша страна входит в десятку крупнейших производителей продовольственной пшеницы и муки. Мы также нарастили экспорт масличных культур до более чем одного миллиона тонн. За последние 5 лет Казахстан расширил площади льна в 2,5 раза, до 1,5 млн гектаров, и стал одним из мировых лидеров по экспорту семян льна. Если ранее Турция закупала до 10 тысяч тонн льна в год, то только за два месяца этого года закупки казахстанского льна составили почти 8 тысяч тонн. Рост в 6 раз. Мы приглашаем открыть в Казахстане совместные предприятия по переработке льна и других масличных культур", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Казахстан и дальше продолжит укреплять сотрудничество с Турцией в сфере здравоохранения. Кроме того, в связи с меняющейся геополитической обстановкой значительно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута.
После присоединения морского порта Курык к Транскаспийскому коридору время перевозки грузов из Хоргоса в Стамбул сократилось в 5 раз. Груз, который раньше шел 60 дней, теперь прибывает всего за 13 суток. Мы начали диверсифицировать маршруты экспорта нефти в Китай и Европу, в том числе с использованием турецких транспортных коридоров. Начались работы по увеличению пропускной способности нефтепроводов и модернизации морских портов Актау и Курык", - сказал президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев назвал Турцию одним из мировых лидеров в отрасли туризма и отметил большой вклад турецких компаний в развитие туристической индустрии Казахстана. В частности, он напомнил о строительстве "Караван-сарая" в Туркестане, международного отеля Rixos Aktau, парка Tetys Blu и других объектов, радующих сегодня всех казахстанцев.
Потребность в финансовой поддержке туристических проектов со стороны государства снизилась в 10 раз. Казахстанское побережье Каспийского моря обладает огромным туристическим потенциалом. Залив Инжу-Маржан на Каспии идеально подходит для строительства отелей, санаториев и зон отдыха. Совместными усилиями мы сможем создать здесь новый центр для привлечения туристов в Центральную Азию", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что в нашей стране создана благоприятная и современная институциональная среда для инвесторов, и выразил готовность оказать максимальную поддержку приоритетным инвестиционным проектам.
Данная встреча, несомненно, будет способствовать укреплению торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией. Сегодня подписано 30 коммерческих документов между компаниями наших стран. Надеюсь, что все это придаст новый импульс активизации двусторонних отношений. Приглашаю всех вас в Казахстан для совместной работы и взаимовыгодного сотрудничества. Самый главный вопрос - реализация достигнутых договоренностей. Это очень важная работа, поэтому она будет под моим личным контролем", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
В ходе встречи с представителями бизнес-сообщества выступили вице-президент Турции Фуат Октай, председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев, президент Союза торгово-промышленных палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу, председатель правления Yildiz Holding Али Улкер, председатель правления Anadolu Industry Holding Тунджай Озилхан, председатель правления Aselsan Халык Горгюн, член правления Femash Group Юсуф Уге, председатель правления Eczacibasi Holding Аталай Гюмрах, председатель правления Atabay Зейнеп Атабай, председатель правления Ronesans Holding Эрман Ылыджак, председатель правления MFA Maske Фатих Фуртун, член правления Iskefe Holding Билал Алкоч, председатель правления Calik Holding, почетный консул Казахстана в провинции Бурса Ахмет Чалык.
Глава государства принял участие во внеочередном, XXIII съезде партии AMANAT
26.04.2022, 18:13 63611
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил перед делегатами внеочередного, XXIII съезда партии AMANAT. В своем выступлении глава государства подробно рассказал о роли партии в процессе кардинального реформирования государства и общества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
AMANAT придает приоритетное значение утверждению принципа социальной справедливости. Исключительно важная миссия нашей организации - укрепление государственности и сохранение единства народа. На прошлом съезде было объявлено о ребрендинге партии. Начата работа по ее институциональной модернизации. Партия незамедлительно приступила к выполнению этих задач. Есть конкретные результаты, и мы уже видим изменения. Нужно продолжить эту работу, не сбавляя заданного темпа", - сказал глава государства.
Президент напомнил, что чуть больше месяца назад в своем Послании народу Казахстана он представил масштабную программу политических реформ. Была начата работа по подготовке проекта поправок в Конституцию, без которых невозможна эффективная реализация намеченных масштабных преобразований.
Цель конституционной реформы - заложить прочный фундамент дальнейшей всесторонней политической модернизации страны. На прошлой неделе проект поправок был направлен в Конституционный совет. Его принятие позволит выстроить качественно новую модель формирования и функционирования государственных институтов - Нового Казахстана. Довольно часто наши граждане задаются вопросом: что такое Новый Казахстан? Думаю, можно ответить на этот вопрос коротко и емко. Новый Казахстан - это, по сути, справедливый Казахстан. Согласитесь, нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости. Пренебрежение интересами простых людей происходит сплошь и рядом, и источником порой вопиющей несправедливости являются представители госаппарата. Отсюда устойчивое недоверие граждан к институтам власти. Поэтому перед партией AMANAT стоит нелегкая задача выправления этой крайне неблагоприятной ситуации. Вы должны быть эффективным каналом взаимодействия между гражданским обществом и властью", - подчеркнул Токаев.
Глава государства отметил, что изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование всей политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Это позволит окончательно отойти от суперпрезидентской формы правления, усилить полномочия парламента, маслихатов.
Одним из приоритетов в выступлении названа модернизация партийно-политической сферы. Президент акцентировал внимание на либерализации партийного и выборного законодательства, которая укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти. Он полагает, что конкуренция за голоса избирателей станет более острой, изменятся динамика и содержание самого политического процесса.
Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение. Ярким показателем начавшихся изменений является инициатива партии Adal об объединении с партией AMANAT. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность лидерам и членам партии Adal, принявшим такое важное решение. Построение Нового Казахстана требует общей солидарности и мобилизации усилий всех здоровых общественно-политических сил. Очень важно наладить диалог между партиями и развивать политическую систему. Поэтому считаю правильным поддержать это начинание партии Adal и объединиться. У Adal есть крепкое партийное ядро, сложилась собственная база сторонников. Это особенно ценно в условиях усиливающейся политической конкуренции", - считает президент.
По его словам, конституционная реформа - это новая веха в истории независимости Казахстана, продиктованная требованиями времени и запросами общества.
Ранее я уже говорил, что оставлю должность председателя партии и покину ее ряды. Пришло время это сделать. Я принял решение с сегодняшнего дня прекратить полномочия председателя партии AMANAT и выйти из ее состава. Безусловно, данный шаг носит символический характер. В связи с этим хочу поблагодарить всех за доверие и поддержку, оказанную мне в ходе президентских выборов. Также признателен за то, что в ответственное время вы доверили мне бразды правления партии. Мы вместе проделали большую работу. Но время не стоит на месте. Многое изменилось. Перед нами стоят масштабные задачи. Сегодня происходит глубокая демонополизация всех сфер в нашей стране. Этот процесс не должен обойти стороной и политическую систему. Считаю целесообразным, чтобы глава государства не отдавал предпочтения какой-либо партии, иными словами, был политически нейтральным. Это моя незыблемая позиция", - заявил Токаев.
По его мнению, это решение создаст равные возможности для всех сторон и обеспечит справедливость политической системы. Независимость партии от исполнительной власти позволит укрепить доверие населения к партии и повысить ее авторитет.
Сейчас партия обладает уверенным большинством в мажилисе и маслихатах. Это дает ей возможность строго контролировать работу правительства и акимов. Полагаю, что с выходом президента из рядов партии ее стратегический курс не изменится. Несомненно, партия AMANAT и впредь будет занимать особое место в политической жизни страны. Сохранив преемственность в политике, партия продолжит свою созидательную деятельность на благо страны", - заключил глава государства.
Напомним, сегодня на съезде Токаев объявил о своем выходе из партии AMANAT. На должность председателя партии он предложил кандидатуру председателя мажилиса парламента Ерлана Кошанова, которую единогласно одобрили делегаты съезда.
В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что происходящие преобразования будут способствовать обновлению партии AMANAT в соответствии с современными реалиями.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?