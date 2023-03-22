Перекройка политического контура всего региона: к каким последствиям привело американское вторжение в Ирак

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8 марта в ряде стран (Казахстан, Россия, Китай, Украина, Белорусь, Бразилия и др.) отмечается Международный женский день. Изначально он возник в качестве солидарности женщин, которые отстаивали свое право быть наравне с мужчинами, боролись против дискриминации, различных ограничений и социальной зависимости, сообщает научно-популярный журнал "Как и почему?".





Как появился Международный женский день. История возникновения





История возникновения Международного женского дня берет начало в 20-м веке. 28 февраля 1908 в Нью-Йорке состоялся митинг с участием около 15 тысяч женщин. Инициатором данного шествия стала социал-демократическая женская организация. Причина митинга - стремление женщин получить равные права с мужчинами (преимущественно трудовые), а также иметь возможность участвовать в выборах.









Ровно через год социалисты учредили национальный день женщин. С 1909-го по 1913-й его отмечали строго в последнее воскресенье февраля. Говоря о борьбе женщин за равноправие, часто упоминают Клару Цеткин. Именно ее считают основательницей Международного женского дня.





Клара Цеткин - известная политическая деятельница родом из Германии, активистка движения, которое сейчас называется феминизмом, принимала участие в формировании Коммунистической партии Германии. 27 августа 1910 она посещала Вторую Международную социалистическую женскую конференцию в Копенгагене, где встречалась с американскими делегатками.





Интересный факт: в США, где и был учрежден праздник 8 марта, сейчас он мало кому известен и никак не отмечается. Женщин поздравляют в другие даты, такие как День Святого Валентина и День матери. При этом они считаются наиболее уязвимой социальной группой.





На этой конференции она и вынесла предложение учредить женский день международного формата, но у него все еще не было конкретной даты. Предполагалось, что в этот день женщины смогут привлекать общественное внимание к своим проблемам при помощи массовых шествий.





Впервые Международный женский день прошел 19 марта 1911 в ряде стран: Германии, Швейцарии, Австрии и Дании. Спустя год его отмечали здесь же, но 12 мая. Первые женские митинги в России, Франции состоялись 2 марта 1913-го. В других странах - 9 и 12 марта. А уже в 1914 году восемь стран (что весьма символично) одновременно провели Международный женский день 8 марта.





1975 год стал Международным годом женщин, и Организация Объединенных Наций начинает всячески его поддерживать. С этого момента ежегодно 8 марта ООН проводит различные мероприятия, которые посвящены борьбе женщин за равноправие.





Также устанавливается определенная тема дня. Например, в 2019 году тема Международного женского дня звучала следующим образом: "Задумайся о равенстве, созидай дальновидно, разрабатывай новые методы в целях изменений".





8 Марта - значение праздника раньше и в наши дни





Первоначально Международный женский день считался не столько праздником, сколько днем, в который женщины могут привлекать внимание общественности к своим проблемам по всему миру. Основательница Клара Цеткин полагала, что выбор единой даты объединит всех женщин.





8 марта проводились различные массовые митинги, собрания, шествия. Женщины выступали за трудовое равноправие с мужчинами, устранение любого рода дискриминации, возможность иметь право голоса на выборах и т.п.





В наши дни 8 марта для большинства утратило первое значение и превратилось в весенний праздник всех женщин любого возраста. Его отмечают как в семейном кругу, так и в различных коллективах.





Однако современное феминистическое движение все же иногда устраивает различные мероприятия с целью привлечения внимания общественности к нынешним проблемам женщин.





Кого именно нужно поздравлять 8 марта





По современным традициям, в день 8 марта поздравляют всех женщин независимо от возраста, национальности, политической ориентированности и прочих различий. Праздник ассоциируется с началом весны, женской красотой и легкостью.





Обязательным символом считаются цветы (в частности, весенние, например, тюльпаны или мимозы). Женщины обычно поздравляют и друг друга, хотя большее внимание им уделяется со стороны мужчин.





Когда начали отмечать Международный женский день





В 1909 году Социалистической партией Америки объявлен национальный женский день, хотя привязки к определенной дате он не имел. Международный женский день учрежден в 1910 году, а в 1911 его отметили в нескольких странах.





Впервые праздник пришелся на 8 марта в 1914 году. В Российской империи 8 марта 1917 года в Петрограде прошла крупная демонстрация - женская манифестация, которая положила начало дальнейшей революции. Позже, в 1921 году, праздник будет учрежден именно в эту дату в честь всех женщин, принявших участие в демонстрации.





Почему Международный женский день празднуют 8 марта





За рубежом днем праздника окончательно выбрано 8 марта после того, как большое количество стран одновременно провели его именно в этот день (1911 год). Прежде женский день проводился в разное время в период с февраля по май.





В России день 8 марта выбран в связи с крупнейшей демонстрацией 1917 года при участии большого количества женщин, которая послужила началом Февральской революции.





Интересный факт: в 1977 ООН предложила странам самостоятельно выбрать любой день для празднования дня всех женщин. Большинство из них ввиду различных исторических событий остановились на 8 марта.





В Российской империи особенно активно борьба женщин пришлась на 1917 год. 8 марта (23 февраля по старому стилю) в Петрограде произошли события, которые положили начало Февральской революции. Несмотря на то что император в ближайшее время своим указом позволил женщинам иметь право голоса, революция на этом не остановилась.





Женские митинги переросли в забастовки и демонстрации не без участия большевиков. В 1921 году принято решение отмечать Международный женский день 8 марта, чтобы удостоить чести всех женщин, участвовавших в революции. Ведь события тех дней привели к свержению монархии.





В 1965 году уже при СССР 8 марта официально перенесено в категорию праздничных нерабочих дней. Если в 20-м веке внимание акцентировалось на женщинах, освоивших мужские профессии и т.п., то в наше время принято поздравлять всех представительниц прекрасного пола независимо от возраста. Праздник приобрел семейный характер, отмечается также в учебных и трудовых коллективах.





После распада СССР Международный женский день остался праздником государственного уровня в России. Главным его атрибутом считаются цветы, которые принято дарить женщинам в дополнение к подаркам.





Интересный факт: около 60 стран ежегодно отмечают Международный мужской день 19 ноября. Россия в перечень этих стран не входит. Традиционно мужским у нас считается праздник 23 февраля.









В каких странах празднуют 8 Марта





Бытует мнение, что 8 Марта существует только в социалистических странах, однако это не совсем так. Международный женский день действительно отмечают в странах бывшего СССР:





Азербайджан;





Белоруссия;





Армения;





Казахстан;





Грузия;





Латвия;





Молдавия и др.





В Китае этот день считается выходным только для женщин (или сокращенным рабочим). Отношение к празднику сложилось неоднозначное, так как в народе его называют днем либо работающих женщин, либо тех, кто имеет семью и занимается домашним хозяйством.





Получается, что молодые незамужние девушки в эту категорию не попадают, поэтому они устраивают себе отдых днем ранее, 7 марта, и называют его праздником юных красавиц. Китайцы 8 марта дарят цветы мамам, родственницам, преподавателям, коллегам по работе. Молодежь обменивается поздравительными сообщениями. В целом праздник более политизированный.





В Казахстане 8 марта считается выходным для всех. Принято дарить женщинам подарки, в особенности матерям, поскольку с ними этот праздник ассоциируется в первую очередь. Организовываются различные поздравительные программы и мероприятия.





Во Вьетнаме к дате относятся более чем серьезно и уважительно. У здешних женщин, кроме 8 Марта, есть еще один праздник - 20 октября. Отмечать эти праздники начали с 1930 года благодаря активной деятельности общественного движения вьетнамских женщин. Традиции празднования отличаются по стране, но вручение цветов и проведение минимальных мероприятий - обязательны.





Большое значение праздник имеет на Кубе. В 1959 году Фидель Кастро заявил, что женщины участвовали в военных действиях наравне с мужчинами. Это стало отправной точкой для учреждения Международного женского дня, который кубинцы начали отмечать наравне с остальными странами. Здесь уважают разносторонность женщин и не видят их исключительно в роли жен и матерей.





В Германии 8 марта отмечают выходным днем только в Берлине и то лишь с 2019 года. Для остальной страны такого праздника не существует. Немки не получают подарков - для них женский день сохранил прежнее значение, поэтому периодически устраиваются митинги за равноправие.





Во Франции и Великобритании нет такого понятия, как Международный женский день. Здесь он остался лишь в истории и соотносится с политическими настроями. Поздравлять женщин принято в другие даты: День матери, День бабушек, День Святого Валентина и т.п.





В Бразилии 8 марта отмечается без выходного дня. Характер празднования здесь сильно отличается от привычного для нас. Бразильянки не получают цветов и подарков - только поздравления. Иногда проводятся разные акции вроде вручения символических подарков. Хотя сами женщины в последнее время не слишком довольны этим, а представители власти также выражают желание привить зарубежные традиции своим гражданам.





Среди стран дальнего зарубежья, которые так или иначе отмечают женский день 8 Марта, стоит отметить африканские: Анголу, Замбию, Камбоджу, Кению, Мадагаскар, Уганду. Также праздник существует в КНДР, Монголии и Лаосе.





Традиции праздника





Главная современная традиция 8 Марта во многих странах - вручение цветов всем женщинам. И главное в этом не их положение, а просто принадлежность к прекрасному полу. Зачастую мужчины освобождают своих жен от работы по дому, такой как уборка или приготовление еды.





В современном обществе также принято отмечать 8 Марта внутри учебных и рабочих коллективов. В школах и учебных заведениях мальчики поздравляют девочек и учителей. Организовываются поздравительные мероприятия, концерты. В организациях и на рабочих местах устраиваются "корпоративы". Женщины получают поздравления, подарки, премии и т.п.





В остальном, как именно поздравлять с 8 марта, зависит от личных предпочтений каждого. Традиционно "женскими" подарками считаются сладости, украшения, парфюмерия и прочее. Открытки к Международному женскому дню с изображением цветов появились давно - еще во времена СССР и не утратили своей популярности сейчас. Популярный детский подарок для мам и бабушек - что-либо сделанное своими руками.