28.07.2023, 19:18 23166
Казахстанцы смогут наблюдать сразу два суперлуния в августе
Фото: Depositphotos
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В августе казахстанцы смогут наблюдать стразу два суперлуния - одно за другим, сообщил профессор Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Андрей Солодовник.
По словам профессора, суперлуние - это явлении, когда полнолуние совпадает с перигеем Луны, то есть моментом наибольшего сближения Луны и Земли, информирует sputnik.kz.
С учетом эллиптичности орбиты Луны в нем нет ничего удивительного. Но зато при этом с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, сравнительно с обычным его видом. Не нужно путать это явление с "лунной иллюзией", вследствие которой Луна в положении низко над горизонтом на глаз кажется большей по размеру, чем при более высоком ее расположении", - объяснил Андрей Солодовник.
Отмечается, что сам термин "суперлуние" пришел из астрологии и не имеет никаких научных корней. Впервые его использовали в 1979 году в обычном журнале гороскопов.
Суперлуния совсем не привлекают внимания астрономов: они происходят несколько раз в году и ничего нового не дают ученым, имеющим в руках мощную технику. При этом обычному наблюдателю и увидеть разницу в размерах Луны не так-то просто. И все же быть сопричастным космическим явлениям - это так здорово!" - подчеркивает астроном.
Кровавое суперлуние 16 мая 2022 года
Он сообщил, что при суперлунии спутник Земли выглядит на 14% больше в диаметре и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки орбиты - апогея.
Первый эпизод суперлуний состоится в ночь с 1 на 2 августа. Полнолуние наступит уже 2 августа в 00 часов 31 минуту (Луна довольно высоко на небе в направлении на юг), а в точку перигея она придет в тот же день, но в 11 часов 52 минуты. Впрочем, разница не велика, и суперлуние состоится", - отмечает ученый.
Второй эпизод таков, что в перигей Луна придет 30 августа в 21 час 54 минуты.
Но заметьте, что полнолуния-то еще не будет. Оно наступит только 31 августа в 07 часов 37 минут - и у нас Луна будет уже под горизонтом. Так что любоваться явлением нужно, не откладывая, после 22 часа 30 августа. И едва ли картину испортит крохотная "неполнота" Луны", - заявил Андрей Солодовник.
Отмечается, у суперлуний есть и собственные названия. Первое именуют Осетровым, второе - Голубая Луна.
Как выглядело суперлуние 2019 в разных частях Земли
На деле это название полнолуний из фольклора разных народов, главным образом - индейцев Северной Америки. В августе племена, проживающие вокруг Великих Озер, добывали осетра. Вот и название полнолунию в августе. В году обычно бывает 12 полнолуний, но не редкость и 13. Для такого случая припасли кочующее запасное название - Голубая Луна. С фольклором оно никак не связано - это астрологический новояз", - проинформировал астроном.
Подчеркивается, что цвет Луны в суперлуния никак не меняется, если только оно не совпадает с лунным затмением. Луна была и остается желтой, легкая игра окраски связана с земной атмосферой.
На фоне суперлуний не забудьте об августовском звездопаде! 13 августа будет максимум Персеид. Этот метеорный поток-гигант действует с 27 июля по 17 августа. Не пропустите это красивейшее зрелище!" - добавил Андрей Солодовник.
Также на фоне суперлуний землян ждет еще одно впечатляющее событие - августовский звездопад. Метеорный поток Персеиды - самый яркий звездопад лета, известный как постоянный поток. Наблюдается с конца июля, примерно с 26 числа, и заканчивается 24 августа, сообщает zakon.kz.
В этом году пик метеорного потока придется в среднем с 11 до 14 августа. Наблюдение за метеопотоком зависит от освещенности окружающей территории. Во время полнолуний метеоры плохо видны, нужно за ними наблюдать на растущую или убывающую Луну" - сообщает астроном Астрофизического института имени Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.
Специалист пояснила, что метеоры в телескоп не показывают, их нужно наблюдать визуально, выезжая подальше от городских огней. Поэтому жители маленьких городов и сел будут лучше видеть это астрономическое явление.
Сейчас стоит жаркое лето, ночью более комфортная температура, и во время его пика, с 7 до 14-18 августа, можно выезжать на природу подальше от города, выбрать место, чтобы линия горизонта была чистой, без высотных зданий и деревьев и наблюдать за метеорами", - добавила она.
По словам эксперта, что максимум метеорных потоков приходится на вторую половину ночи, и уже с 25 июля специалисты по звездам фиксируют первые метеоры из потока Персеидов.
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06.08.2023, 11:44 8086
В Хиросиме отмечают 78-ю годовщину со дня американской атомной бомбардировки
Фото: Depositphotos
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Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки началась в парке Мира в Хиросиме в 78-ю годовщину со дня трагедии, информирует РИА Новости.
Церемония транслируется в прямом эфире основными каналами телевидения и в Сети.
На монументе в парке Мира, где ежегодно проходит траурная церемония, - месте в районе эпицентра, где после бомбардировки сжигали бесчисленные тела погибших, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится".
Каждый год церемония начинается в 8 часов утра. В ней принимают участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, члены правительства, представители дипломатических миссий более чем 100 государств и международных организаций. В этом году, как и в прошлом, власти города не прислали приглашения посольствам России и Беларуси.
Церемония начинается с возложения венков к монументу Памяти жертв бомбардировки, а в 8.15 - час, когда над Хиросимой вспыхнул атомный взрыв, - объявляется минута молчания. В конце церемонии в небо выпускают белых голубей - символ мира на Земле.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира".
В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк Мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
Лаконичные экспонаты воссоздают весь ужас произошедшего. Искореженный трехколесный велосипед. Он встретил взрыв вместе со своим маленьким хозяином. Белые волосы школьницы, которые вылезли все целиком от одного причесывания.
Сгоревший до угольной черноты рис в железной коробочке для обеда. Единственное, что смогла найти мать от своего сына-школьника. Ногти и облезшая кожа ребенка, он хотел пить и высасывал сукровицу из пальцев рук. Но пережившие бомбардировку говорят, что их память хранит гораздо более страшные картины, чем то, что показано в музее.
Они считают, что даже эти экспонаты подобраны с учетом школьных экскурсий: самые страшные свидетельства трагедии хранятся в архиве, чтобы не причинить вреда детской психике.
В 78-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы после траурной церемонии премьер-министр Японии Фумио Кисида провел встречу с пережившими эту трагедию, сообщает sputnik.kz со ссылкой на агентство Киодо.
Путь к миру без ядерного оружия можно создать только через договор о запрещении ядерного оружия", - приводит часть их требований агентство Киодо, отмечая, что они призвали премьера к участию в договоре.
На это Кисида ограничился лишь обещанием прилагать соответствующие усилия в отношении стран, обладающих ядерным оружием.
На самой церемонии мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи также призвал правительство Японии если не подписать договор, то хотя бы выступить наблюдателем на второй конференции Международной организации за ликвидацию ядерного оружия ICAN, однако в речи премьер-министра, которая прозвучала после выступления мэра, Кисида даже не упомянул договор, ограничившись обещанием прилагать усилия для реализации мира без ядерного оружия.
03.08.2023, 17:33 13996
Буркина-Фасо и Мали расценят интервенцию в Нигер как объявление войны
Фото: BALIMA BOUREIMA / Anadolu Agency via AFP
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Уагадугу и Бамако пригрозили, что выйдут из сообщества западноафриканских государств в случае военного вмешательства в Нигер. Организация ранее дала мятежникам в стране неделю на освобождение президента, сообщает РБК.
Власти Буркина-Фасо и Мали будут считать военное вмешательство в дела Нигера объявлением войны Уагадугу и Бамако, говорится в совместном заявлении двух стран. Его опубликовал в Twitter представитель исполнительного органа Мали полковник Абдулае Майга.
Правительства Мали и Буркина-Фасо заявили, что выражают солидарность с "братским народом Нигера", который решил "с полной ответственностью взять свою судьбу в свои руки" (цитата по BFM).
Страны предупредили, что интервенция приведет к "принятию мер самообороны в поддержку народа и вооруженных сил Нигера" и выходу Мали и Буркина-Фасо из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Организация заявила 30 июля, что дает захватившим власть в Нигере мятежникам неделю на освобождение президента Мохамеда Базума и восстановление конституционного строя. В противном случае страны ЭКОВАС пообещали предпринять "все меры", необходимые для восстановления конституционного порядка.
ЭКОВАС также приостановило коммерческие и финансовые транзакции с Нигером. В коммюнике Мали и Буркина-Фасо говорится, что санкции "усугубляют страдания населения и ставят под угрозу дух панафриканизма".
Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Мятежники, назвавшиеся Национальным советом спасения родины, объявили об отстранении Базума и его заключении под стражу. Они закрыли границы и ввели в стране комендантский час. Новым лидером объявил себя начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани. Их действия осудили ООН, западные государства и Африканский союз. Вашингтон пригрозил остановкой сотрудничества с Нигером в сфере безопасности, ЕС - прекращением финансовой помощи. МИД России призвал воздержаться от применения силы.
31 июля Национальный совет обвинил Францию в том, что страна намерена провести военную операцию с целью освободить Базума. Глава французского МИДа эти обвинения опровергла, но выразила надежду, что тот вернется к власти. Нигер до 1960 года был французской колонией.
Новые власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию. Но 1 августа газета Le Monde сообщила, что французская добывающая компания Orano продолжила добычу урана и сохраняет связь с сотрудниками компании в Нигере. Страна занимает 7-е место по производству урана в мире и обеспечивает до 17% используемого французами сырья для производства энергии. Нигер - важный союзник Запада по сдерживанию нелегальной миграции и исламистских группировок. Для борьбы с ними в Ниамее дислоцированы крупнейшая в регионе авиабаза Франции, подразделения Германии, Италии и США, сообщает издание "Ведомости".
В кризисе вокруг Нигера Франция и заинтересованные государства Африки ставят на дипломатию, а не на силу, полагает ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки Щербаков. По его словам, на Нигер завязаны экономические и политические интересы не только Франции, но и Нигерии (самая влиятельная страна в ЭКОВАС), заинтересованной в строительстве транссахарского трубопровода через республику, чтобы быстро экспортировать углеводороды в ЕС. "Военная интервенция дестабилизирует ситуацию, никто не хочет рубить с плеча и превращать страну в слабое звено в борьбе с терроризмом", - считает эксперт. С другой стороны, продолжает Щербаков, временная администрация Ниамеи не закрыла каналы связи отстраненного президента с внешним миром, что показывает открытость Нигера к диалогу.
Париж не станет предпринимать активных шагов для возвращения власти Базума, полагает директор аналитического франко-русского центра "Обсерво" Арно Дюбьен. По его словам, события в Нигере активизировали во Франции общественные дебаты о сохранении военного присутствия в этой части Африки. "После ухода французских солдат из Мали наступил переломный момент в африканской политике Елисейского дворца. Многие не понимают, зачем французам этот проблемный регион", - сказал эксперт. По его словам, в перспективе Париж выведет военных из Африки, отдаст вопросы безопасности местным государствам и обратит взоры на нефранкоговорящие страны, где выше экономический потенциал. В перспективе, по его мнению, в регионе неизбежна активизация исламского терроризма. "Есть реальный риск превращения региона ниже Сахары в "черную дыру", - заключил он.
19.07.2023, 11:32 38941
50-летие пуска реактора на быстрых нейтронах БН-350
Фото: АЭС с реактором на быстрых нейтронах в г.Шевченко Казахской ССР (ныне Актау)/mephi.ru
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16 июля исполнилось 50 лет со дня пуска первого в СССР энергетического реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем - БН-350. Пуск состоялся на первой советской АЭС с реактором на быстрых нейтронах, построенной в городе Шевченко Казахской ССР (ныне город Актау, Республика Казахстан) на берегу Каспийского моря.
Градообразующим предприятием города был Прикапийский горно-металлургический комбинат, добывавший, перерабатывающий и обогащавший урановую руду. Город не имел природных источников питьевой воды, поэтому ему требовались промышленные опреснители, а им в свою очередь - много энергии. Таким образом, ядерный реактор нового типа решал не только задачи практического освоения новых технологий, но и прикладные задачи, имеющие огромное значение для народного хозяйства. Тепловая мощность реактора БН-350 равнялась 1000 МВт, суммарная электрическая мощность составляла 350 МВт, из которых на получение пресной воды из морской уходило 100 МВт. Тогда это была единственная в мире атомная опреснительная установка, выдававшая 120 000 м3 воды в сутки.
Идея реактора на быстрых нейтронах возникла у советского ученого Александра Лейпунского во второй половине 1940-х годов. После того как было открыто деление урана, довольно скоро стало понятно, что следующий шаг - строительство ядерных реакторов. Однако разведанных запасов урана на Земле было слишком мало, чтобы на длительное время обеспечить работу тепловых реакторов, использующих для получения энергии изотоп урана-235. Изотопная распространенность урана-235 в природе составляет всего лишь 0,72%.
Лейпунский пришел к идее, что из урана-238 можно получать делящийся изотоп, если использовать реакцию взаимодействия избыточных нейтронов с ураном-238, в результате которой получается плутоний-239, который уже очень хорошо делится нейтронами, - рассказывает Юрий Казанский, ученик Лейпунского, доктор ф-м.н., профессор, ректор (1985-2001 гг.) Обнинского ИАТЭ (ныне филиал НИЯУ МИФИ), принимавший участие в подготовке пуска БН-350. - Если устроить такую реакцию большой мощности и интенсивности, то уран-238 можно в принципе превратить в плутоний-239, и тогда запас делящихся на быстрых и тепловых нейтронах изотопов будет в 130 раз больше. А урана-238, превращенного в плутоний-239, хватит на многие сотни лет - а значит, можно строить ядерную энергетику".
В 1959 году А.И. Лейпунский был назначен научным руководителем Физико-энергетического института, который теперь носит его имя. И тогда же началась работа над реактором БН-250 (первоначальное название реактора БН-350). Чтобы создать новую технологию, которая позволила бы построить реактор на быстрых нейтронах, нужно было подобрать теплоноситель - вода не годилась, потому что она замедляет быстрые нейтроны и смягчает нейтронный спектр. Для экспериментального обоснования физики и техники быстрых реакторов в Обнинске был построен реактор БР-10, в котором испытывались разные теплоносители. Выбрали натрий, так как он оказался оптимальным по совокупности причин.
Сроки строительства реактора по тем временам были рекордные: начало - 1964 год, энергетический пуск - 1973 год. В процессе его эксплуатации были выполнены многочисленные материаловедческие исследования - ученые изучали различные виды топлива и то, как разные конструкционные материалы совместимы с тем или иным топливом.
В 1998 году реактор был остановлен. "Реактор бы мог еще работать и работать, но "независимость" от русских специалистов для Казахстана оказалась важнее, да и стоило его содержание больших денег. А под Актау к тому времени были открыты большие скопления пресной воды, и необходимость в опреснении отпала, - считает Юрий Казанский. - В целом же БН-350 сыграл огромную роль в развитии отечественной атомной энергетики: всего три страны в мире практически вели работу по созданию промышленных быстрых реакторов - СССР, США и Франция. Последние две, в том числе и из-за неудач и аварий на этих реакторах, потеряли к ним интерес. А в России продолжили работу над ними: в 2015 году мы запустили реактор с натриевым теплоносителем БН-800 с электрической мощностью 880 МВт (Белоярская АЭС в Свердловской области), сейчас проектируется уже БН-1200 с электрической мощностью 1220 МВт - его планируют ввести в строй там же в 2035 году".
08.07.2023, 10:04 62431
Американская школьница 40 лет назад прилетела в СССР, чтобы растопить лед Холодной войны
Фото: artek.org
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9 июня американке Саманте Смит исполнилось бы 46 лет, но ее жизнь оборвалась в 1985 году. Тогда об этой девочке говорил весь мир: она написала письмо Андропову и приехала по его приглашению в СССР как посол доброй воли, сообщает dzen.ru.
Ее называли самым маленьким миротворцем, а это событие - началом "потепления" отношений США и СССР. А через два года девочка погибла в авиакатастрофе, что заставило многих сомневаться в случайности этой внезапной смерти.
Осенью 1982 года Саманта Смит прочитала в журнале Time Magazine статью о пришедшем к власти в СССР Юрии Андропове. Журналист высказывал предположение о том, что новый генсек ЦК КПСС опасен для США и во время его правления возможна новая война. Саманта спросила у матери, почему его так все боятся и никто не спросит, действительно ли он собирается нападать на США. Мать посоветовала дочери спросить у него самой. Девочка восприняла шутку всерьез и написала письмо.
В 1983 году письмо юной американки было опубликовано в газете "Правда".
Уважаемый господин Андропов! Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с Вашим новым назначением. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет? Если Вы против, пожалуйста, скажите, как Вы собираетесь не допустить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на этот вопрос, но я хотела 6ы знать, почему Вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну. Господь сотворил землю, чтобы мы все вместе могли жить в мире и не воевали. Искренне Ваша, Саманта Смит", - говорилось в письме.
26 апреля 1983 года Саманта получила от Андропова ответное письмо с приглашением приехать и лично убедиться в том, что СССР не готовится к войне.
Мы в Советском Союзе стараемся делать все для того, чтобы не было войны между нашими странами, чтобы вообще не было войны на земле. Так хочет каждый советский человек", - писал Андропов.
В июле 1983 года Саманта Смит с родителями прибыла в СССР и пробыла там 2 недели. Ей показали мавзолей, музеи, достопримечательности Москвы и Ленинграда, пионерлагерь "Артек" в Крыму. Ее встречали тысячи людей, вот только встреча с Андроповым не состоялась - на тот момент он уже был серьезно болен, а визит в больничную палату был исключен. 22 июля перед отъездом Саманта произнесла на прощание: "Будем жить!" После ее визита появилось новое выражение - "детская дипломатия".
После поездки Саманта Смит написала книгу "Мое путешествие в СССР", в которой утверждала: "Они такие же, как мы!".
В декабре 1983 года Саманта совершила поездку в Японию на Международный симпозиум детей. Потом ее начали приглашать во всевозможные шоу и сериалы. 25 августа Саманта с отцом возвращалась из Англии со съемок популярного шоу. В Америке они пересели на рейс местной авиалинии. Погодные условия были неблагоприятные, и в условиях плохой видимости самолет промахнулся мимо посадочной полосы и разбился. 2 пилота и 6 пассажиров погибли.
С тех пор не утихают споры о том, что стало настоящей причиной гибели Саманты Смит. Выдвигались версии о том, что эта авиакатастрофа была подстроена то ли советскими, то ли американскими спецслужбами. Говорили, что Саманта погибла из-за просоветских высказываний, что шло вразрез с политикой США.
Она слишком самостоятельна стала в своих суждениях. Образ врага, который был создан в Америке о СССР, был поколеблен. Девочка росла, умнела, закрыть ее было невозможно", - заявила директор благотворительных программ Центра детской дипломатии имени Саманты Смит Римма Кошурникова.
Однако тщательное расследование катастрофы показало, что вся ответственность за происшествие лежит на пилоте: в сложных метеоусловиях он допустил ошибку, промахнувшись мимо взлетной полосы.
04.07.2023, 20:15 69161
Быть верными исходным целям и объединяться во имя нового развития - Си Цзиньпин выступил на заседании Совета глав государств - членов ШОС
Фото: Синьхуа
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил на 23-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
Уважаемый премьер-министр Нарендра Моди,
уважаемые коллеги!
Выражаю признательность индийской стороне за организацию саммита ШОС в качестве председательствующей страны.
Прием на заседании Исламской Республики Иран как полноправного члена организации, подписание меморандума об обязательствах Республики Беларусь для получения статуса члена ШОС демонстрируют энергию и жизненную силу большой шосовской семьи. Я поздравляю иранского и белорусского коллег.
Уважаемые коллеги!
10 лет назад на фоне колоссальных исторических перемен в мире я отметил, что живущее на одном земном шаре человечество становится все более неделимым и взаимосвязанным общей судьбой. За 10 лет идея о формировании сообщества единой судьбы человечества, получив признание и широкую поддержку международного сообщества, переходит от концепции на практическую плоскость, от видения к реальности. Развивая шанхайский дух, наша организация движется опережающими темпами вперед на пути к формированию сообщества единой судьбы ШОС.
Мы твердо поддерживаем друг друга в отстаивании ключевых интересов, продолжая добрые традиции взаимопомощи и солидарных усилий, выступаем доверительными партнерами друг для друга на пути развития и возрождения.
Мы претворяем в жизнь концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, учитываем разумные озабоченности друг друга в области безопасности, комплексными подходами противодействуем традиционным и нетрадиционным вызовам, с тем чтобы сообща отстоять мир и безопасность в регионе, создать благоприятные условия для развития и процветания стран региона.
Мы придерживаемся концепции инновационного, согласованного, зеленого, открытого и общедоступного развития, продвигаем сопряжение национальных стратегий развития с региональными интеграционными инициативами, культивируем новые точки роста в сотрудничестве в таких сферах, как торговля и экономика, взаимосвязанность, энергетика, сельское хозяйство, финансы и технологичная инновация, чтобы добиваться соразвития экономики разных стран.
Мы приумножаем дух традиционного добрососедства и дружбы, продолжали и продолжаем равноправное взаимное заимствование и толерантный диалог между цивилизациями, призываем к мирному и гармоничному сосуществованию разных цивилизаций, активизируем гуманитарное сотрудничество, упрочиваем социальную базу для дальнейшего развития межгосударственных отношений.
Мы стоим на страже международной справедливости, выступаем против гегемонии, деспотизма и травли, расширяем "круг друзей" ШОС, формируем отношения диалога и партнерства, носящие неконфронтационный и внеблоковый характер, что значительно способствует росту прогрессивных сил в защиту мира и стабильности во всем мире.
Уважаемые коллеги!
Современный мир претерпевает перемены и потрясение, набирают обороты невиданные за столетие тектонические процессы глобальной трансформации, человечество стоит перед беспрецедентно серьезными вызовами. Что выбрать, единство или раскол? Мир или конфликт? Сотрудничество или противостояние? Эти вопросы снова актуализировались в наше время. Мой ответ таков: чаяния народов к лучшей жизни - это то, к чему мы должны стремиться. Мир, развитие, сотрудничество, всеобщий выигрыш - необратимая историческая тенденция.
Постоянный рост и укрепление ШОС в последние годы предоставляют нам не только уникальные возможности, но и небывалые вызовы. Как в свое время сказал индийский поэт Тагор, "уверенность позволяет человеку быть сильнее перед непредсказуемостью судьбы". Мы должны достойно исполнить славную историческую миссию, быть преданными первоначальным целям, объединенными усилиями выступать стабилизирующим и конструктивным фактором в деле мира и развития на планете. В этой связи я хотел бы озвучить следующие предложения. Первое, неуклонно держать верный курс, укреплять солидарность и взаимодоверие. За более чем 20 лет существования ШОС в условиях международной турбулентности выдержала серьезные испытания, уверенно движется правильным путем - путем к солидарности, взаимодоверию, развитию и сотрудничеству. Накоплен весьма ценный опыт и результат развития. Как факты доказывают, если только мы будем преисполнены целеустремленности и чувства ответственности, то сумеем защищать безопасность и интересы развития наших стран от всяких помех.
Важно усиливать стратегическую координацию и взаимодействие, призывать к устранению разногласий путем диалога, стремиться к сотрудничеству вместо конкуренции, уважать коренные интересы и озабоченности друг друга, твердо поддерживать друг друга в достижении процветания и возрождения. Следует самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов региона. Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе, решительно выступать против любых попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций под каким бы то ни было предлогом, крепко держать судьбу собственного развития и процветания только в своих руках.
Второе, поддержать мир в регионе во имя общей безопасности. Достижение долгосрочного мира и спокойствия в регионе - наша общая ответственность. Китай готов со всеми странами претворять в жизнь Инициативу по глобальной безопасности, продвигать нивелирование разногласий и противоречий через диалог и консультации, содействовать политическому урегулированию актуальных международных и региональных проблем в интересах укрепления безопасности в регионе.
Важно повышать уровень взаимодействия ШОС в области безопасности, регулярно проводить совместные операции, беспощадно бороться с тремя силами зла, в том числе террористическими силами "Восточного Туркестана", незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и транснациональной организованной преступностью. Полагаю важным вплотную заниматься совершенствованием механизмов сотрудничества по линии правоохранительных органов и спецслужб, расширять взаимодействие в нетрадиционных сферах безопасности, включая безопасность цифровых данных, биобезопасность и космическую безопасность. Нужно продолжать раскрывать потенциал формата стран - соседей Афганистана и других площадок в целях наращивания гуманитарной поддержки этой страны, добиваться от Кабула формирования широкой и инклюзивной политической конфигурации и выхода на путь мирного восстановления.
Третье, наращивать темпы оживления экономики с опорой на практическое сотрудничество. Общей задачей, стоящей перед региональными странами, остается содействие экономическому росту. Китай готов со всеми партнерами реализовать инициативу по глобальному развитию, следовать правильному направлению экономической глобализации, выступать против протекционизма, односторонних санкций, слишком широкой трактовки понятия национальной безопасности, а также попыток возведения искусственных барьеров, срыва связей и цепочек поставок, чтобы укреплять взаимовыгодное сотрудничество, а народы разных стран имели более равный доступ к большим достижениям развития.
Предлагаю активизировать усилия по сопряжению высококачественного сотрудничества в рамках инициативы ОПОП с национальными стратегиями развития и региональными интеграционными инициативами, углублять работу по либерализации и упрощению торговых и инвестиционных процедур, ускорять обустройство погранпереходов и создание международного логистического коридора в регионе в целях обеспечения стабильности и бесперебойности региональных цепочек производства и поставок. В этом году исполняется 10 лет со дня выдвижения мной инициативы "Один пояс и один путь". Будем рады приветствовать гостей на третьем Форуме международного сотрудничества ОПОП, вместе будем прокладывать и расширять путь к счастью в интересах всего мира.
Считаю целесообразным увеличивать долю расчетов в национальных валютах в рамках организации, наращивать сотрудничество по суверенной цифровой валюте, работать над созданием Банка развития ШОС. Китай готов делиться с партнерами огромным рынком и опытом развития, реализовать программу повышения квалификации молодых профессиональных крестьян, организовать подготовку специалистов по цифровым технологиям на базе Центра сотрудничества Китай - ШОС в области больших данных, проводить Форум зеленого развития ШОС.
В рамках организации создан механизм профильных министерских совещаний, отвечающий за практическое сотрудничество. А в Китае действует Демонстрационная зона регионального торгово-экономического сотрудничества и Демонстрационная база по обменам и обучению аграрных технологий. В интересах высококачественного развития экономики стран ШОС предлагаю активно раскрыть роль этих механизмов и площадок в устранении препятствий и проблем.
Четвертое, активизировать обмен и взаимозаимствование для сближения народов. Гармоничное развитие разнообразных цивилизаций - чаяние народов стран региона. Мы заинтересованы в совместной реализации Инициативы глобальной цивилизации в интересах инклюзивного сосуществования различных цивилизаций и укрепления взаимопонимания народов.
Мы должны продолжать углублять сотрудничество в области образования, науки и техники, культуры, здравоохранения, спорта и по линии СМИ, поддерживать комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и другие общественные организации в проведении культурно-гуманитарных мероприятий. За ближайшие 3 года китайская сторона предоставит в рамках ШОС квоту на 1000 человек в области преподавания китайского языка и квоту на 3000 человек для участия в летнем лагере "Мост китайского языка". По приглашению китайской стороны 100 молодых ученых будут иметь возможность прибыть в Китай на обмен в сфере НИОКР. Будем рады участию представителей ваших стран в организованных нами мероприятиях, посвященных вопросам развития сельской местности и изменения климата.
Пятое, претворять в жизнь многосторонность и совершенствовать системы глобального управления. Справедливость и равноправие являются общим устремлением стран региона. Мы должны отстаивать общие ценности всего человечества, твердо защищать ООНоцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, противостоять гегемонизму и политике силы, способствовать развитию глобального управления в более справедливом и рациональном направлении, добиваться модернизации человечества при обеспечении равных доступов на продвижение интересов, получение возможностей и выработку правил. Важно поддерживать наращивание связей с государствами-наблюдателями, партнерами по диалогу, а также международными и региональными организациями, включая ООН, вносить общий вклад в дело поддержания международного мира, глобального развития и защиты мирового порядка.
Уважаемые коллеги!
В настоящее время китайский народ продвигает собственную модернизацию под руководством Компартии Китая. Китайская модернизация отличается тем, что она охватывает огромную численность населения, предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, требует согласованного развития материальной и духовной культуры, а также гармоничного сосуществования человека и природы. В то же время она осуществляется при следовании по пути мирного развития, создает новую форму человеческой цивилизации. Мы готовы своими новыми достижениями в китайской модернизации предоставить миру, в том числе партнерам по ШОС, новые возможности во имя прекрасного мира.
Уважаемые коллеги!
Поздравляю президента Касым-Жомарта Токаева с принятием председательства в Совете глав государств - членов ШОС. Китайская сторона готова вместе с государствами-членами оказать всемерное содействие казахстанскому председательству.
Как говорится, на правильном пути мы сообща добиваемся великих целей. ШОС идет в ногу с веянием эпохи, соответствует направлению прогресса человечества, будет непременно динамично развиваться и укрепляться при наших совместных усилиях.
Благодарю за внимание!
03.07.2023, 15:35 72761
Генеральный консул Цзян Вэй выступила на открытии XVIII Выставки китайских товаров в Казахстане
Фото: Генконсульство КНР
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Генеральный консул Цзян Вэй приняла участие в XVIII Выставке китайских товаров в Казахстане и выступила с речью, отметив, что данная выставка является грандиозным событием в сфере делового сотрудничества двух стран.
За 20 лет развития Выставка китайских товаров в Казахстане стала важной площадкой торгового и инвестиционного сотрудничества Китая, особенно СУАР, с Казахстаном и другими странами Центральной Азии. Выставка нынешнего года привлекла к участию около 300 китайских компаний из Синьцзяна, Шэньси, Нинся, Чжэцзяна, Цинхая и других мест", - заявила Цзян Вэй.
Также, по ее словам, для участия в мероприятии зарегистрировались 4000 компаний из разных городов Казахстана.
Выставка товаров предоставляет предприятиям двух стран широкую площадку для обмена информацией, деловых переговоров, закупа товаров и продвижения брендов, придавая новый мощный импульс развитию двустороннего и регионального делового сотрудничества", - подчеркнула генконсул КНР.
22.06.2023, 10:53 96186
В этот день 82 года назад началась Великая Отечественная война
Фото: Depositphotos
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Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.
К этому времени фашисты захватили многие европейские страны. Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия. Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая Отечество, информирует "Sputnik Казахстан".
Казахстанцы на фронтах Великой Отечественной
Казахстан в годы Великой Отечественной войны являлся частью СССР в статусе союзной республики, поэтому вступил в войну. В ряды Красной Армии в дополнение к 178 тысячам служивших тогда в армии было призвано 1 млн 200 тысяч казахстанцев. Более 600 тысяч из них погибли на фронте.
На территории нашей страны было сформировано 12 стрелковых дивизий, 4 кавалерийских дивизий, 7 стрелковых бригад, 50 полков и отдельных батальонов. Казахстанцы принимали участие во всех сражениях. Боевыми орденами и медалями были награждены свыше 100 тысяч человек из Казахской ССР, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
Среди них пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Алия Молдагулова, которые навсегда вошли в историю как герои Великой Отечественной войны. Четверо казахстанских военных летчиков - Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский - дважды были удостоены звания Героя Советского Союза.
В Московской битве, начавшейся в конце сентября 1941 года, особенно отличилась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала Панфилова, сформированная в Казахстане. В бою возле разъезда Дубосеково 28 панфиловцев встали на пути немецкого танкового батальона и остановили его, выведя из строя 18 танков и множество пехоты, таким образом внеся незаменимый вклад в остановку врага по всему фронту. Подвиг двадцати восьми панфиловцев стал одним из ярчайших символов битвы за Москву.
30 апреля 1945 года лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов в числе первых водрузили красный флаг Победы над зданием Рейхстага.
В те годы экономика страны была ориентирована на военные нужды. На территорию республики было передислоцировано огромное количество заводов и фабрик, население и в тылу тоже ковало победу. Более 700 тысяч казахстанцев были призваны в ряды трудовой армии и привлечены к работе на оборонных предприятиях.
Наша республика заняла ведущее место в производстве меди, свинца, висмута, молибдена, полиметаллов, необходимых для военной промышленности. Оборонные заводы страны освоили выпуск новых образцов оружия, снарядов, мин и других видов продукции военного назначения.
Казахская ССР сыграла ключевую роль в снабжении армии: 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца. Отечественное сельское хозяйство обеспечивало фронт и тыл продовольствием, республика направила на фронт 1500 вагонов одежды и продуктов питания.
Российское военно-историческое общество впервые опубликовало на русском языке полный вариант "плана голода" - документа, разработанного гитлеровской Германией для уничтожения народов СССР, информирует РИА Новости. Полный вариант нацистской "Директивы по экономической политике экономического штаба" на русском языке впервые опубликован на портале "История.рф".
Директивы по экономической политике для сельскохозяйственной группы экономического штаба "Ост", еще в 1945 году найденные в бумагах Верховного командования Германии, являются важнейшим дополнением к широко известному плану "Барбаросса". Этот нацистский документ содержит предписания, как именно следует осуществить экономическое ограбление территорий СССР после их захвата, говорится во вступительной статье к документу.
Публикуемая записка, казалось бы, известна давно как документ EC-126, представленный американской стороной, она фигурировала на Нюрнбергском процессе, где обвинитель от США Уитни Харрис дал ей такую характеристику:
На страницах этого документа раскрывается заранее разработанный план убийства миллионов невинных советских граждан путем голодной смерти. В документе ясно указано, что убийство миллионов невинных было преднамеренным. Документ показывает, что этот план убийства должен был проводиться в таком огромном масштабе, что превосходил все границы человеческого представления" (Нюрнбергский процесс… Т. 4: 282).
Тем поразительнее, что эти красноречивые директивы до сего времени полностью не были переведены на русский язык. Публикация более-менее пространных извлечений из документа состоялась в СССР только в 1987 г. в сборнике "Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза", причем большая часть текста была опущена, в том числе исчезла одна из самых людоедских фраз ("Многие десятки миллионов на этой территории станут излишними и умрут либо будут вынуждены переселиться в Сибирь") (Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза… 1987: 250–254). Абзац, где она находится в оригинале, был опубликован без этого предложения и даже без отточия перед вырезанным фрагментом.
Второй раз на русском языке отрывки из "Директив" увидели свет в 1991 г., в 4-м томе издания материалов Нюрнбергского процесса, но не как отдельная публикация, а внутри речи У. Харриса, который цитировал ее перед высоким судом (Нюрнбергский процесс… Т. 4: 282). Неудивительно, что этот важнейший текст оставался и до сих пор остается практически невостребованным в отечественной историографии.
Даже на сайте государственного проекта "Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в 1941–1945 гг." до сего дня приведены лишь выдержки из нее. В извлечениях, например, полностью опущено описание системы сельхозэкспорта Российской империи и указание на рост населения СССР как на первостепенный фактор резкого уменьшения излишков зерна для вывоза на внешние рынки. Между тем именно из этих рассуждений вытекал нацистский тезис о голодной смерти миллионов граждан Советского Союза при насильственном возврате к экспортной модели 1914 г.
Между тем в последние годы этот документ и его предыстория привлекали все больше внимания европейских и американских исследователей (Gerlach, 1999, Kay, 2011, Benz 2011, Dieckmann, 2015, Туз, 2018). Крупнейшие ученые видят в нем основу так называемого плана голода - системы мероприятий, которые должны были привести к превращению Третьего рейха в экономическую автаркию ценой голодной смерти миллионов советских граждан. Западная историография констатировала, что, говоря словами известного британского историка Адама Туза, "вермахт вторгся в Советский Союз с намерением осуществить не одну, а две программы массовых убийств" (Туз, 2018: 609). С самого начала войны против СССР целью уничтожения для политической элиты Третьего рейха были не только евреи, чья трагедия была ужасна и никем не подвергается сомнению, но и широчайшая группа советских граждан других национальностей, число которых нацистские планировщики оценивали в 20-30 миллионов человек.
Эта программа был подготовлена в недрах экономического штаба "Ост" (первоначально - штаб "Ольденбург"), созданного для хозяйственного освоения захваченных советских земель. Штаб начал работу в марте 1941 г. Начальником организации был назначен военный из команды уполномоченного по четырехлетнему плану Г. Геринга генерал-люфтваффе В. Шуберт. Крайне важную сельскохозяйственную группу штаба возглавил статс-секретарь министерства сельского хозяйства и продовольствия Г. Бакке - убежденный нацист, близкий к Гитлеру и Герингу, личный друг главы СС Гиммлера. Именно он является основным автором публикуемых директив.
14.06.2023, 22:30 106461
Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары
Фото: ТАСС / Соболев Валентин
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14 июня исполняется 95 лет со дня рождения латиноамериканского революционера, команданте революции на Кубе Эрнесто Че Гевары. Он стал самым ярким символом национально-освободительного, коммунистического и левацкого движения ХХ века. И даже в нынешнем столетии остается настоящей иконой для всех, кто ищет социальной справедливости, сообщает MIR24.TV.
Многочисленные биографы Че задавались и задаются вопросом: почему из всех многочисленных борцов за свободу именно этот человек стал левацким знаменем?
Ответ до сих пор не найден, и вряд ли найдется. Но одно можно сказать точно: Че Гевара воплотил в себе невероятное, казалось бы, смешение двух идеалов. С одной стороны, он был тем, что в США называют self made man: родившийся 14 июня 1928 года в Аргентине потомок ирландских повстанцев и перуанских правителей, блестящий спортсмен и отличный врач, последовательно делавший все, чтобы его увидели и запомнили. С другой стороны, Че был образцовым революционером: впитавший идеи марксизма с детских лет, он собирался посвятить жизнь бескорыстному лечению прокаженных, но нашел себя в роли партизанского командира.
За 39 лет своей жизни Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна, взявший революционный псевдоним Че, который подчеркивал его аргентинское происхождение (che - обычное в Аргентине обращение к мужчине), успел многое. Он прекрасно говорил на испанском и французском, научился читать в четыре года, в молодости совершил два продолжительных путешествия по всей Латинской Америке, получил диплом врача и в конце концов стал одним из самых блестящих теоретиков и практиков партизанской войны.
Че дважды был женат, и оба раза - на соратницах по революционной борьбе, успел стать отцом пятерых детей - трех дочерей и двух сыновей. Но самое главное, он еще при жизни стал легендой, а уж после своей смерти - тем более. Даже то, что его могилу не могли найти в течение трех десятков лет, поддерживало "миф о Че Геваре", и в смерть его отказывались верить многие молодые последователи, а его самого то и дело "видели" в разных странах мира. Увы, этот миф так и остался мифом: Че действительно погиб 9 октября 1967 года в Боливии в окрестностях деревушки Ла-Игера. Но как и любой мифологизированный герой, Че окружен множеством домыслов и слухов. MIR24.TV рассказывает о девяти подлинных фактах, раскрывающих историю Че Гевары как революционера и партизанского командира.
С идеями марксизма Эрнесто Гевара знаком с детства
Аргентинский креол, потомок ирландских повстанцев, архитектор Эрнесто Гевара Линч - отец Эрнесто Рафаэля Гевары де ла Серна - заслужил неприятие у соседей-плантаторов тем, что начал платить своим рабочим деньгами, а не продуктами. В доме Гевары бывали бывшие лидеры республиканской Испании, эмигрировавшие в Аргентину после победы генерала Франко. Отец и мать Че Гевары активно участвовали в антифашистском аргентинском движении времен первого президентства Хуана Перона, поддерживавшего страны Оси.
На Кубу будущий партизан отправился в качестве врача
После поражения гватемальского президента Хакобо Арбенса Гусмана, на стороне которого Че собирался воевать, но не успел, Эрнесто Гевара скрылся в Мексике. Он отправился туда вслед за сподвижниками Фиделя Кастро, с которыми познакомился во время гватемальских событий. Именно в Мексике Че и познакомился сначала с младшим из братьев Кастро - Раулем, а потом со старшим - Фиделем. В ночь знакомства с последним он и был зачислен в отряд повстанцев, намеревавшийся отправиться на Кубу на яхте "Гранма", в качестве врача - в соответствии с дипломом.
При этом Че в полном объеме проходил вместе с товарищами курс партизанской подготовки: многодневные марши, изучение стрелкового и другого оружия, рукопашный бой и тактика партизанских действий. А в качестве врача Гевара учил товарищей по оружию оказанию первой помощи: перевязкам, обработке ран, накладыванию шин и всему прочему. В том числе и уколам, что дорого обошлось ему: на одном из практических занятий товарищи сдавали зачет по инъекциям, ставя их самому Че, который в итоге перенес более сотни уколов.
Неизлечимая астма не мешала революционеру воевать
С двух лет Эрнесто Гевара страдал бронхиальной астмой, переживая порой по нескольку приступов в день. Именно из-за этой болезни он вынужден был первые два года школы обучаться дома, поскольку приступы следовали один за другим. Но вместо того, чтобы поддаться болезни, мальчик Эрнесто начал бороться с нею. Невзирая на астму, он активно занимался спортом, и пусть ему приходилось сидеть на скамейке запасных с противоастматическим ингалятором в руке, Гевара был и футболистом, и регбистом, путешествовал на мопеде, занимался планеризмом. Серьезных физических нагрузок не требовали только шахматы - спорт, благодаря которому в 11 лет Гевара увлекся Кубой, когда в Аргентину приехал знаменитый кубинский гроссмейстер Капабланка.
При этом от службы в аргентинской армии президента Перона молодой Эрнесто "откосил", вовремя вызвав у себя приступ астмы с помощью холодной ванны. Зато в кубинских горах Сьерра-Маэстра он наравне с другими повстанцами совершал марши, носил на груди ящики с патронами и участвовал в боях. По воспоминаниям товарищей, они не понимали, как Че мог ходить, когда болезнь его то и дело душила, и тем не менее он шел по горам с вещевым мешком за спиной, с оружием, с полным снаряжением, как самый выносливый боец.
Че изобрел собственную рецептуру "коктейля Молотова"
Поскольку Че в детстве и ранней юности успел понаблюдать, как его родители занимаются изготовлением "адских машинок" в домашних условиях, а позднее внимательно слушал рассказы испанских эмигрантов-республиканцев о практике партизанской войны, к моменту отплытия на "Гранме" после обучения в мексиканском партизанском лагере он стал настоящим мастером подпольной войны.
Таким, который сумел изобрести один из самых простых и эффективных рецептов горючей смеси, состоявшей из бензина и масла, смешанного в определенной пропорции. В отличие от большинства других "коктейлей Молотова" того времени, рецептура Че позволяла изготовлять это партизанское оружие в любых условиях, не требуя ни специальных химикатов, ни специального оборудования - были бы бензин, масло и бутылки. Готовые "коктейли" кубинские партизаны активно использовали в качестве оружия против вражеской пехоты, автомобилей и легких бронемашин, а также для поджигания строений.
Иммигрант, получивший права урожденного кубинца
Всего через месяц с небольшим после победы кубинской революции, 9 февраля 1959 года специальным президентским декретом Че провозгласили гражданином Кубы с правами урожденного кубинца. Это был второй в истории острова подобный случай: первым иммигрантом с правами урожденного кубинца стал в XIX веке доминиканец генерал Максимо Гомес, один из выдающихся лидеров борьбы за освобождение Кубы от испанского владычества.
Всего одно воинское звание за всю военную карьеру
Когда Фидель Кастро и его сподвижники покидали ставшую негостеприимной Мексику на борту купленной у шведского этнографа за 12 тысяч долларов яхты "Гранма", никто из них не имел никаких воинских званий. Только на Кубе, когда число партизан стало расти и пришлось отряжать "гранмовцев" на роли командиров, они стали получать новые звания. Высшим среди них на тот момент было звание "команданте", то есть майора - более высоких партизаны друг другу не присваивали, подчеркивая свою демократичность. Че стал команданте 5 июня 1957 года, когда под его командование были отданы 75 бойцов. Никаких других званий он больше не получал - ни на Кубе, ни в других странах.
Секретные миссии как минимум в трех странах
После победы кубинской революции Че Гевара на шесть лет превратился из партизанского командира в чиновника нового правительства. Он занимал пост председателя Апелляционного трибунала (заслужив ненависть политических противников Кастро тем, что не отменил ни один смертный приговор, вынесенный ревтрибуналами низшей инстанции). Он был руководителем департамента военного обучения Министерства вооруженных сил, директором Национального банка Кубы, позднее - министром промышленности. Но это совершенно не устраивало команданте, который говорил: "После революции работу делают не революционеры. Её делают технократы и бюрократы. А они - контрреволюционеры".
В конце концов после очередной представительской поездки Че добивается отставки со всех постов и негласно покидает Кубу. Сначала он отправился в Конго - участвовать в очередном восстании в этой стране. После поражения полгода прожил в Чехословакии, где под вымышленным именем лечился от астмы и малярии. А уже оттуда отправился разворачивать партизанскую войну в Боливии, где и погиб 9 октября 1967 года.
Роковые девять пуль
Боливийский партизанский отряд, которым командовал Че и который на треть состоял из кубинцев, попал в засаду в полдень 8 октября. Команданте отстреливался до последнего: когда в его винтовку попала пуля, он взялся за пистолет и выпустил все патроны. После пленения Че продержали сутки в полуразрушенной школе селения Ла-Игера, дожидаясь команды из Ла-Паса: доставлять знаменитого партизана для открытого процесса или уничтожить на месте. От суда решено было отказаться из опасений, что команданте сумеет превратить его в политическую трибуну, а также что он сумеет совершить побег.
Сомнительная честь расстрелять Че Гевару так, чтобы это было похоже на гибель в бою (отдавая приказ о казни, боливийское правительство в то же время опасалось обвинений во внесудебной расправе над партизаном), выпала сержанту Марио Терану: по одной из версий, он вытянул короткую соломинку, когда бросали жребий, по другой, вызвался сам. Сержант выпустил в Че девять пуль: пять в ноги, в правое плечо, в руку, в грудь и в горло, и только два последних ранения были смертельными.
Тело Че вернулось на Кубу только 30 лет спустя
Тело Че Гевары доставили вертолетом в городок Вальегранде, где представили прессе, а потом втайне предали земле. Где именно похоронен один из самых знаменитых революционеров второй половины ХХ века, долгое время было неизвестно, что порождало слухи о его чудесном спасении. Находились даже люди, которые всерьез утверждали, что встречали Че Гевару и в семидесятых, и в восьмидесятых годах. В действительности казненный партизан был похоронен в небольшой братской могиле со своими товарищами по борьбе там же, возле Вальегранде, рядом с грунтовой взлетной полосой аэродрома, на который его тело доставили вертолетом от места расстрела. В 1997 году, после двухлетних поисков захоронение удалось найти, и останки знаменитого кубинца, как и его сподвижников-партизан, отправили в Гавану. Они упокоились в специально построенном мавзолее в городе Санта-Клара, где когда-то Че сумел одержать решающую для кубинской революции победу.
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