15.11.2023, 08:21 9876
Национальной валюте Казахстана исполнилось 30 лет
Фото: telegram|nationalbankkz
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 15 ноября, в Казахстане отмечают 30-летие национальной валюты. Также сегодня отмечается профессиональный праздник работников финансовой системы страны, передает корреспондент агентства.
12 ноября 1993 года вышел указ первого президента РК Нурсултана Назарбаева о введении в обращение на территории страны с 15 ноября 1993 года национальной валюты - тенге.
В 1992 году была создана группа специалистов для разработки национальной валюты. В нее вошли дизайнеры Мендыбай Алин, Тимур Сулейменов, Агимсалы Дузельханов и Хайрулла Габжалилов. Разработка национальной валюты была проделана в довольно короткие сроки - за один год. Первый выпуск национальной валюты производился в Великобритании.
Также отметим, что на 15 ноября 1993 года тенге обменивали по курсу к рублю в соотношении 1 тенге к 500 рублям. Вместе с тенге появились и бумажные тиыны номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и 50. Но уже к 1995 году из-за высокой инфляции и падения курса тенге к доллару тиыны вышли из обращения, информирует sputnik.kz.
Как сообщают казахстанские СМИ, к своему 30-летию казахстанский тенге со дня первых торгов на бирже обесценился в 100 раз.
По словам известного казахстанского экономиста Марата Абдурахманова, это связано с проводимой экономической политикой.
Тенге обесценился к доллару в 100 раз. Это факт. При этом если хлеб в ноябре 1993 года стоил 53 тиына, то сейчас стоит в среднем 200 тенге, и тогда получается, что тенге обесценился больше. Связано это с проводимой экономической политикой. Если в первые годы хоть существовали обоснования монетарной, социальной и фискальной политики, то сейчас мы их не видим. Как минимум на сайтах госорганов", - заявил он журналисту информационного агентства Kazakhstan Today.
Экономист подчеркнул, что такая политика и привела к текущей ситуации.
Между тем Национальный банк Казахстана сообщил, что с 15 ноября 2023 года выпускается в обращение юбилейная банкнота номиналом 10 000 тенге, посвященная 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан.
Банкнота имеет 19 защитных элементов. Дизайн с изображением монеты спроектирован на основе знака тенге - "₸" с использованием локально нанесенного голографического элемента. С обеих сторон банкноты также вписана "лента Мёбиуса" как символ бесконечного движения.
На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента. С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты Евразийского континента. На ней имеется магнитная 5-мм защитная нить и элемент спарк в виде знака "₸".
Также сегодня Национальный банк презентовал новую серию банкнот национальной валюты. Она основана на элементах "Сакского стиля" и отражает наследие страны - от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.
Новый банкнотный ряд поступит в обращение по мере изготовления. Первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5000 тенге будет доступна уже к концу этого года.
Напомним, в Казахстане реализуется проект "Цифровой тенге". Цифровой тенге будет внедрен в 3 фазы в срок до конца 2025 года. В текущем году будет реализован первый этап.
Как отметили в Нацбанке, цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, он будет использоваться параллельно. Внедрение цифрового тенге позволит повысить доступность финансовых услуг, откроет новые возможности для создания инновационных финансовых продуктов, повысит эффективность государственных расходов, а также снизит издержки в трансграничных расчетах.
Создано два контура (направления развития) платформы цифрового тенге - опытно-промышленный и исследовательский (R&D).
В рамках опытно-промышленной эксплуатации реализуются базовые сценарии использования цифрового тенге как платежного средства, проводится интеграция с участниками финансового рынка и провайдерами финансовой инфраструктуры. Также внедряется механизм программируемых платежей с использованием смарт-контрактов. Этот контур предназначен для реализации основного функционала ЦТ и его последующей эксплуатации.
В рамках исследовательского контура осуществляется тестирование трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков, взаимодействие с участниками рынка цифровых активов, рассматриваются возможности использования цифрового тенге в качестве расчетной инфраструктуры для токенизированных активов.
Сегодня в Алматы пойдет XI Конгресс финансистов Казахстана, где будут представлены итоги реализации I фазы проекта ЦТ. На мероприятии участниками будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики в текущих условиях, макроэкономической стабильности и фискальной дисциплины, а также темы киберустойчивости финансового сектора и роли инноваций в глобальном изменении финансовых рынков.
новости по теме
10.11.2023, 08:21 38466
Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем
Фото: Depositphotos
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Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в городе Сиане (КНР), вступает в силу с 10 ноября 2023 года, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.
В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство, учебу и миссионерскую деятельность", - отметили в МИД РК.
В министерстве отметили, что вышеуказанное соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР Гонконг и Макао. Граждане Казахстана могут посещать Гонконг без визы на срок, не превышающий 14 дней, для посещения Макао нужно оформить визу.
Казахстанцы могут посещать 34 страны без визы. Со списком этих стран можно ознакомиться по ссылке.
Ранее вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев назвал преимущества для рынка Казахстана от безвизового режима с Китаем.
07.11.2023, 03:03 44026
День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года
Фото: livejournal.com
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Ежегодно 7 ноября отмечается День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, который имеет давнюю историю и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года день 7 ноября был главным праздником СССР и носил название - День Великой Октябрьской социалистической революции.
В течение всей советской эпохи 7 ноября был "красным днем календаря", то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза.
В некоторых бывших республиках СССР он продолжает существовать и по сей день: в Кыргызстане 7 ноября остается выходным днем и государственным праздником (но поменял название), в Беларуси он отмечается как День Октябрьской революции.
В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по старом стилю это произошло с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера "Аврора", вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли временное правительство и провозгласили власть Советов, которая просуществовала в стране 73 года.
Октябрьская революция 1917 года положила начало коренному изменению государственного строя в России, а также многовековому укладу жизни народов, проживающих на территории страны. В результате стала меняться и политическая система мира. Появились государства, в основе внутренней политики которых лежали заботы об улучшении жизни широких масс. И речь здесь идет не только о странах Азии, а затем и Восточной Европы, ориентировавшихся на советскую модель. Революция дала сигнал всему капиталистическому миру о необходимости необратимых изменений в социальной сфере. Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией, предопределило все дальнейшее развитие человечества.
Историческая справка
7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года под руководством Военно-революционного комитета (ВРК) Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов началось вооруженное выступление рабочих, солдат городского гарнизона и матросов Балтийского флота. В тот же день в здании Смольного института, где размещались Петроградский совет и ВРК, был открыт II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, большинство участников которого были членами Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков) РСДРП и Партии левых социалистов-революционеров (левые эсеры).
В ночь на 8 ноября восставшие под руководством секретаря ВРК Петроградского совета Владимира Антонова-Овсеенко захватили Зимний дворец - резиденцию временного правительства Российской республики и арестовали его министров. Участники съезда одобрили свержение временного правительства, провозгласили установление в стране советской власти и сформировали новый высший орган государственного управления - Совет народных комиссаров во главе с лидером большевиков Владимиром Лениным (Ульяновым).
В советской стране с 1918 года праздновалась годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Поскольку в феврале 1918 года в России был введен григорианский календарь, первая же годовщина стала отмечаться 7 ноября. В этот день в Москве на Красной площади состоялся торжественный проход войск, была заложена традиция отмечать главный праздник советского государства ежегодным военным парадом (самым памятным стал парад 7 ноября 1941 года, участники которого прямо с площади уходили на фронт).
С 1927 года в соответствии с постановлением Президиума ЦИК СССР от 26 октября 1927 года праздник отмечался два дня - 7 и 8 ноября. Для миллионов людей в мире 7 ноября - символ торжества социальной справедливости, победы прогрессивных идей, подлинного народовластия и построения социализма.
По материалам ТАСС и информационных источников
03.11.2023, 19:53 56191
В Астане состоялся Х, юбилейный саммит Организации тюркских государств
Фото: Акорда
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В Астане 3 ноября прошел Х, юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) под девизом "Тюркская цивилизация". Президенты стран - участниц ОТГ приняли решения по ключевым вопросам экономики, торговли, транспорта и таможни.
По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, странам - участницам Организации тюркских государств необходимо вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие на новый уровень. Он добавил, что главы государств исполняют волю предков, укрепляя сотрудничество тюркских стран.
Президент отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии Организации тюркских государств, и заявил, что председательство Казахстана в организации будет проходить под девизом "Тюркская эпоха!", или "TURKTIME!"
В этой формуле обозначены восемь приоритетов: традиции (Traditions), унификация (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиация (Mediation) и энергия (Energy). Эти приоритеты рассчитаны на краткосрочную и среднесрочную перспективы, охватывающие десятилетний период вплоть до 20-го саммита организации", - отметил президент.
Он также напомним, что на севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке - между Израилем и Палестиной.
Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача - обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", - заявил Токаев.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также призвал участников Организации тюркских государств продолжить оказывать гуманитарную помощь Афганистану на фоне снижения интереса в мире к проблемам в этой стране, сообщает РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Астане на саммите, заявил, что Европе нужна новая система безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины. Политик отметил: подход Брюсселя к войне Москвы и Киева потерпел "полный провал". Потому Евросоюзу нужен план "Б", который приведет к деэскалации, прекращению боевых действий и мирным переговорам.
Как сообщает ТАСС, Виктор Орбан также выразил уверенность, что "новая архитектура европейской безопасности будет включать в себя Турцию и это окажет (положительное) влияние на весь тюркский мир". "Без Турции не может быть безопасности в Европе", - заключил премьер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что тюркским странам необходимо усиливать свое сотрудничество по всем вопросам, включая гуманитарные. По его мнению, языковой вопрос немаловажен в вопросе укрепления связей тюркских стран. Президент Турции также подчеркнул, что тюркские страны должны быть вместе, чтобы противостоять глобальным кризисам, сообщает "МИР 24".
Кроме этого, Эрдоган высказался о кризисе в Палестине и заявил, что Турция "будет выступать за мир в странах вне зависимости от вероисповедания людей".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что организация имеет серьезный политический вес на международной арене. Он подчеркнул, что Азербайджан инвестировал более 20 миллиардов долларов в экономику тюркских государств. По его мнению, сотрудничество между странами должно покрывать более расширенные моменты. В частности, безопасность и оборону, сообщает BaigeNews.kz.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил объявить город Джалал-Абад центром тюркского мира в 2025 году. Как подчеркнул президент Кыргызстана, еще одна важная сфера экономического сотрудничества - создание благоприятных условий для союзов производителей и бизнесменов тюркских государств.
Он также выразил готовность принять следующий саммит Организации тюркских государств в 2024 году в Кыргызстане, сообщает МИА "Казинформ".
По итогам саммита главы государств поставили перед организацией ряд целей и задач. Был подписан ряд важных документов. Наряду с этим за значительный вклад в укрепление единства тюркского мира президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев награжден "Высшим орденом Тюркского мира".
Также на сайте Акорды был опубликован список документов, подписанных в ходе Х саммита Организации тюркских государств:
- Астанинский акт;
- Декларация Х Саммита Организации тюркских государств;
- Решение глав государств о награждении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Высшим орденом Тюркского мира";
- Решение глав государств о присуждении статуса Финансовых центров тюркского мира;
- Решение о принятии новых флагов тюркских организаций сотрудничества;
- Решение глав государств о назначениях;
- Решение о предоставлении статуса наблюдателя Организации экономического сотрудничества в Организации тюркских государств;
- Решение об утверждении дня 6 февраля Днем памяти жертв катастрофы и солидарности Организации тюркских государств;
- Решение о Правилах управления бюджетом Секретариата Организации тюркских государств;
- Решение о разработке "Положения о Постоянных представителях Организации тюркских государств";
- Протокол о сотрудничестве между соответствующими учреждениями государств – членов Организации тюркских государств в области метрологии;
- Совместный План действий (дорожная карта) организации тюркских государств по реализации Программы транспортной связи на 2023-2027 годы.
- Совместный План действий (дорожная карта) организации тюркских государств по реализации Программы транспортной связи на 2023-2027 годы.
23.10.2023, 10:44 78461
Дипломатическим отношениям между Казахстаном и Россией исполнился 31 год
Фото: Depositphotos
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22 октября 1992 года был подписан протокол об обмене полномочными представительствами России и Казахстана. С этого момента началась история дипломатических отношений Казахстана и России как дружественных суверенных государств, сообщает ТАСС.
Особый уровень взаимопонимания установился между дружественными народами России и Казахстана, тесно связанными общей историей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ в Казахстане по случаю 31-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между странами.
22 октября мы вместе с казахстанскими друзьями отмечаем важную дату - День установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. За этот сравнительно небольшой срок была сформирована прочная правовая база наших двусторонних межгосударственных союзнических отношений и интеграционных связей", - говорится в сообщении.
В нем отмечено, что между Россией и Казахстаном поддерживаются неизменно интенсивные политические контакты как в двустороннем формате, так и в рамках сформировавшихся за последние десятилетия на евразийском пространстве международных организаций и интеграционных структур - ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, СВМДА.
Наши страны вносят весомый вклад в упрочение безопасности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах. Активно развивается наше торгово-экономическое, научно-техническое, культурно-гуманитарное и другие направления сотрудничества, в том числе и на межрегиональном уровне. Все это определяет особый уровень взаимопонимания между двумя дружественными народами, тесно связанными общей историей, многоплановыми контактами, близостью позиций и интересов на международной арене", - отмечается в сообщении посольства РФ в Казахстане.
Двустороннее взаимодействие в экономической сфере развивается на базе комплексной программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан на 2021-2025 годы. Особое внимание уделяется реализации крупных совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и цифровизации. Объем товарооборота между двумя странами в 2022 году достиг рекордного уровня более 25 миллиардов долларов.
Казахстан и РФ: сотрудничество в экономике
- Россия входит в топ-5 стран мира по объему прямых иностранных инвестиций в Казахстан - $1,52 млрд
- За 17 лет РФ инвестировала в Казахстан более $20 млрд, а Казахстан в Россию - $6 млрд
- На Россию приходится 10,4 от всего казахстанского экспорта (3 место) и 34,7% от казахстанского импорта (1 место).
- Реализуются проекты в атомной энергетике - в том числе по производству обогащенного урана.
- Отдельно о сотрудничестве в нефтяной сфере. Казахстан заключил контракты на $8 млрд с российскими компаниями "Лукойл" и "Татнефть", а также с казахстанской "Урихтау Оперейтинг".️ Первые две займутся добычей углеводородов на месторождениях Каламкас-море, Хазар и Ауэзов, а также разведкой нефти и газа на участке Каратон подсолевой соответственно. Объем инвестиций только одного "Лукойла" в период с 2023 по 2029 год составит свыше $6 млрд.
- Казахстан для России - главный поставщик бериллия и металлического тантала, использующегося в оборонке и в создании микропроцессоров.
Осуществляется сотрудничество в космической, военной, военно-технической, культурной и гуманитарной областях. Россия и Казахстан совместно эксплуатируют космодром Байконур, откуда осуществляются запуски пилотируемых и беспилотных космических аппаратов. Две страны также сотрудничают в рамках соглашения о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны. В 2022 году было подписано Соглашение о продлении действия Договора о статусе и условиях пребывания Российского ракетного полка на территории Казахстана до 2027 года. В культурной и гуманитарной сфере реализуются различные программы по поддержке русского языка и культуры, обмену молодежью и студентами, развитию научного и образовательного сотрудничества.
18.10.2023, 11:00 90606
Си Цзиньпин: инициатива "Один пояс, один путь" за 10 лет обросла реальными проектами
Фото: Синьхуа
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с программной речью на церемонии открытия третьего форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине.
В этом году исполняется 10 лет BRI. Инициатива направлена на укрепление политики, инфраструктуры, торговли, финансов и связей между людьми, придание нового импульса глобальной экономике, создание новых возможностей для глобального развития и создание новой платформы для международного экономического сотрудничества.
Сотрудничество "Один пояс, один путь" приносит плодотворные результаты. За последние 10 лет международное сотрудничество в рамках "Пояса и пути" сдвинулось с мертвой точки, быстро росло и принесло плодотворные результаты.
Сотрудничество распространилось от Евразийского континента до Африки и Латинской Америки, и более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве.
Планы "Пояса и пути" превратились в реальные проекты. За последние 10 лет сотрудничество в рамках "Пояса и пути" продвинулось от "набросков плана" к "заполнению деталей", и чертежи превратились в реальные проекты. Было запущено большое количество фирменных проектов и "небольших, но умных" программ, ориентированных на людей.
Были заложены важные руководящие принципы для высококачественного сотрудничества в рамках "Пояса и пути", которые включают принцип "совместного планирования, совместного строительства и совместного получения выгод", философию открытого, экологичного и чистого сотрудничества, а также цель достижения высоких стандартов, ориентированных на людей, и устойчивого сотрудничества.
Глобальная сеть взаимосвязей, созданная в рамках инициативы "Один пояс, один путь", вдохнула новую жизнь в тысячелетний Шелковый путь в новую эру. "Пояс и путь" стал дорогой спасения жизней, когда разразился COVID-19.
BRI представляет собой совместное стремление человечества к развитию для всех. Инициатива "Пояс и путь" представляет собой совместное стремление человечества к развитию для всех. Это открыло новый путь для обменов между странами и создало новые рамки для международного сотрудничества.
Человечество - это сообщество с общим будущим. Китай может преуспевать только тогда, когда дела в мире идут хорошо. Когда Китай добьется успеха, мир станет еще лучше.
Китай шире открывает свои двери миру с помощью BRl. Благодаря сотрудничеству "Один пояс, один путь" Китай еще шире открывает свои двери миру, при этом его внутренние регионы превращаются из "защитников" в "нападающих", а прибрежные регионы достигают новых высот в своей открытости.
Китай стал основным торговым партнером более чем 140 стран и регионов и основным источником инвестиций для большего числа стран. Как китайские инвестиции за рубежом, так и иностранные инвестиции в Китае укрепили дружбу, сотрудничество, доверие и надежду.
16.10.2023, 21:15 96471
Статья Си Цзиньпина о содействии в китаизации марксизма
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Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина об открытии новых рубежей для китаизации марксизма в соответствии с требованиями времени будет опубликована 16 октября в журнале "Цюши", ведущем журнале ЦК КПК, сообщает издание "Синьхуа".
Статья Си Цзиньпина, который также является председателем КНР и председателем Центрального военного совета, будет опубликована в 20-м номере журнала в этом году.
Открытие новых рубежей в деле адаптации теории марксизма к характерным национальным особенностям Китая и требованиям эпохи - это важнейшая задача, выдвинутая на 20-м Всекитайском съезде КПК и торжественная историческая ответственность партии и ее членов, отмечается в статье.
За свою столетнюю историю КПК добилась крупных успехов в периоды революции, строительства и реформ, вела народ к выполнению трудных задач, которые были непосильны для других политических сил Китая, говорится в статье. В основе этого лежат овладение партией научной теорией марксизма и ее способность к теоретическому новаторству путем осмысления новых реалий, что позволяет постигать могучую силу истины.
В статье отмечается, что на основе обобщения исторического опыта на 20-м съезде КПК были выдвинуты и изложены научные методы продвижения теоретических инноваций партии, что указало основные ориентиры для работы в этом направлении.
В статье содержится призыв к сохранению духа и корней теоретического новаторства и говорится о том, что марксизм не может быть адаптирован к китайским условиям и нуждам эпохи без твердой приверженности духу марксистской теории и корням лучшей традиционной культуры Китая.
Статья делает акцент на необходимости расширять горизонты теоретических инноваций, сохранять открытость мышления и черпать вдохновение из всех выдающихся цивилизационных достижений человеческого общества, чтобы создать богатую теоретическую базу, которая была бы всеохватывающей и опиралась на сильные стороны других теорий.
В статье также подчеркивается, что теоретические инновации должны отвечать на новые вызовы эпохи. Теоретические инновации должны продвигаться на основе практического опыта, а не на основе оторванных от действительности, несбыточных мечтаний. Необходимо открывать и развивать истину через практику, путем практики претворять эту истину в жизнь и проверять ее.
Инновационные теории партии должны развиваться, становясь более системными и рациональными, отмечается в статье. В ней указывается, что развитие идей о социализме с китайской спецификой в новую эпоху - это непрерывный процесс их обогащения, систематизации и рационализации. По мере углубления практического процесса в области теоретических инноваций партии будет достигаться все больше результатов.
Кроме того, в статье подчеркивается важность того, чтобы мудрость теоретических инноваций черпалась из творчества народных масс. В ней отмечается, что все достижения в деле адаптации марксизма к китайским реалиями и требованиям эпохи являются плодами практического опыта и коллективной мудрости партии и народа Китая.
12.10.2023, 18:13 106576
59 лет полету "Восхода-1": первый многоместный космический корабль
Фото: histrf.ru
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12 октября 1964 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель на базе Р-7 с индексом 11А57, получившая впоследствии название "Восход". Она вывела на орбиту "Восход-1" - первый в истории многоместный космический корабль с экипажем из Владимира Комарова, Константина Феоктистова и Бориса Егорова. Полет продолжался 24 часа 17 минут. Он завершился успешной посадкой и вызвал общественный резонанс, но был одним из самых рискованных советских космических полетов.
Программа "Восток" становится "Восходом"
Успехи советской пилотируемой программы "Восток" позволили начать разговор о переходе от одноместных космических кораблей к многоместным. Программа таких полетов получила название "Восход" и стартовала в 1963 году. Распоряжение заняться этой темой в ОКБ-1 Сергея Королева получили непосредственно от советского лидера Никиты Хрущева. В 1964 году американцы собирались запустить в космос свой двухместный космический корабль "Джеймини", а уступать космический приоритет СССР не собирался, сообщает сообщает histrf.ru.
Оперативно получить готовый к полету многоместный корабль можно было, только приспособив для этого уже имеющиеся "Востоки". Правда, выполнить главное пожелание Хрущева - подготовить и отправить в космос сразу трех человек - удалось лишь за счет сильного риска для членов экипажа. Проблема была в том, что "востоковская" капсула, рассчитанная на одного космонавта в скафандре и на катапультируемом кресле, могла вместить двух космонавтов в скафандрах, но без возможности катапультироваться. А посадить в тот же космический аппарат трех человек удавалось только при условии, что они полетят в буквальном смысле слова в спортивных костюмах.
Существовала еще и проблема спуска такого космического корабля. Космонавты "Востоков" после входа в атмосферу катапультировались и спускались на собственном парашюте. Спускаемый аппарат встречался с Землей на довольно высокой скорости, и оставить в нем трех человек без системы мягкой посадки было невозможно. В итоге конструкторам удалось создать и парашютную систему для самого спускаемого аппарата (для нее приспособили два основных купола от "Востока" площадью 574 кв. м каждый) и систему обеспечения мягкой посадки, аналогичную системе реверсивных пороховых двигателей, которая использовалась для десантирования боевой техники. Она срабатывала после того, как метровой длины щуп касался поверхности земли, и снижала вертикальную скорость аппарата до нуля. Сами космонавты испытывали при этом заметные перегрузки, но несравнимо меньшие, чем если бы такой системы мягкой посадки не было.
Трое первых
Программа многоместных пилотируемых кораблей "Восход" привлекала ученых и конструкторов тем, что полет нескольких космонавтов давал возможность провести гораздо более широкую серию экспериментов. В первую очередь речь шла о медицинских наблюдениях и контроле утомляемости. Поэтому в состав экипажа включили врача - Бориса Егорова. Он был сыном одного из создателей советской нейрохирургии Бориса Егорова, а с космосом оказался связан с 1961 года, когда молодому выпускнику 1-го Московского мединститута предложили работу в сфере космической медицины.
На включении в экипаж представителя конструкторского бюро настоял сам Сергей Королев. Ему было важно получить сведения о работе своего детища от человека, хорошо знающего космический аппарат. Таким оказался Константин Феоктистов, имевший непосредственное отношение к постройке "Восходов". Пришлось, правда, пойти на нарушение регламента и политических требований. Феоктистова не должны были пустить в космос, во-первых, как беспартийного, а во-вторых, по состоянию здоровья, но Королеву удалось продавить свою креатуру. Никаких вопросов не вызвала только кандидатура командира корабля майора Владимира Комарова. Он числился в отряде космонавтов с 1960 года, успел побывать дублером и наконец дождался решения о своем полете. Оно было принято всего за трое суток до запуска: утверждение Комарова состоялось 9 октября 1964 года.
Лететь в космос членам экипажа корабля "Восход-1" предстояло в легких тренировочных костюмах и в очень неудобных амортизационных креслах-ложементах. Из-за тесноты внутри капсулы их разместили уступами и так развернули, что все надписи на пульте управления кораблем оказались вертикальными. Но сделать с этим уже ничего было нельзя. Отсчет времени до старта начался, а преодолевать трудности трое космонавтов учились годами.
Полет во время переворота
Ракета-носитель с кораблем "Восход-1" стартовала с Байконура 12 октября в половине одиннадцатого утра по московскому времени. Опаснее всего были момент запуска и первые сорок четыре секунды полета. Из-за отсутствия скафандров и катапульт спасти экипаж, если бы на старте случилась авария, не было шансов. То же касалось и первых 27 секунд полета. На следующих семнадцати шансы на спасение были, но мизерные. Однако обошлось. В строго назначенное время космический корабль "Восход-1" вышел на свою орбиту. Вскоре ТАСС сообщило всему миру, что Советский Союз впервые в человеческой истории отправил в околоземное пространство сразу троих космонавтов на одном корабле.
За 16 витков, которые и составили суточный полет первого "Восхода", его экипаж успел многое. На втором витке космонавты передали приветствие участникам открывшейся 10 октября летней Олимпиады в Токио (на ней лидером в общем медальном зачете стала сборная СССР). На третьем и четвертом экипаж проводил физиологические исследования: измерения кровяного давления и легочной вентиляции, анализы крови. Борис Егоров исследовал сердечно-сосудистую систему и вестибулярный аппарат сначала у себя, потом у Феоктистова: такой эксперимент на орбите проводился впервые. Дальше космонавты работали по индивидуальным планам, в том числе репетировали и ручной заход корабля на посадку, участвовали в сеансе телесвязи с государственной комиссией, собравшейся на Байконуре.
На шестнадцатом витке корабль начал готовиться к посадке, и тут с "Восходом-1" пропала связь. Восстановить ее так и не удалось, и напряжение отпустило всех причастных к полету только тогда, когда начальник службы поиска генерал-лейтенант Александр Кутасин сообщил: его подчиненные видят спускаемый аппарат, медленно опускающийся на парашютах! А вскоре поступило и сообщение от пилота поискового Ил-14, который нашел место приземления капсулы "Восхода-1", а рядом с нею… троих машущих руками космонавтов.
Тогда существовала традиция: как только приземлившиеся космонавты оказывались на Байконуре, их сразу же поздравлял по телефону Никита Хрущев. Но не в этот раз. Поздравлений члены экипажа "Восхода-1" дождались только на пятый день. И случилось это не на космодроме, а уже в Москве, во время вручения наград - Золотых Звезд Героев Советского Союза и орденов Ленина. И не от Хрущева, а от нового первого секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Пока они были в космосе, а потом ждали возвращения в столицу, произошел самый настоящий политический переворот, закончившийся смещением Никиты Хрущева со всех руководящих постов.
Вслед за "Восходом-1", который впервые поднял в космос трех космонавтов, на орбиту 18 марта 1965 года вышел "Восход-2". Этот полет тоже был уникальным - впервые космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос. А вот пилотируемые полеты остальных "Восходов" (с третьего по седьмой) так и не состоялись. Хотя на них возлагали большие надежды. Среди экипажей этих кораблей должен был быть первый женский, причем одной из космонавток предстояло выйти в открытый космос. Экипажам других кораблей предстояло поставить эксперимент по созданию искусственной силы тяжести (за счет раскрутки корабля на тросе с помощью третьей ступени ракеты-носителя), опробовать "космический мотоцикл" и даже провести первую в мире хирургическую операцию на орбите! Но все эти планы так и остались невыполненными: после смерти Сергея Королева в 1966 году программа "Восхода" была отменена в пользу космических кораблей "Союз".
04.10.2023, 16:17 122796
4 октября считается началом космической эры человечества
Фото: ru.wikipedia.org
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4 октября 1957 года в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли.
Над созданием искусственного спутника, ставшим первым искусственным небесным телом, во главе с основоположником практической космонавтики С.П. Королёвым работали ученые М.В. Келдыш, М.К. Тихонравов и многие другие.
Проектирование велось быстрыми темпами, и изготовление деталей шло параллельно с выпуском чертежей. Спутник делался максимально простым, но надёжным и рассчитанным на проведение целого ряда научных исследований.
4 октября 1957 г. в 22 ч. 28 мин. по московскому времени с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование космодром Байконур, была запущена отечественная ракета-носитель Р-7 ("Спутник-1"), которая вывела на земную орбиту первый в мире искусственный спутник, пишет prlib.ru.
Этот день по праву называют началом космической эры человечества, которому впервые удалось преодолеть земное тяготение. Первая космическая скорость, вычисленная ещё Ньютоном, теперь, три столетия спустя, была впервые достигнута творением ума и рук человеческих. Русское слово "спутник" сразу вошло в языки всех народов мира.
Первый в истории человечества спутник просуществовал как космическое тело сравнительно недолго - 92 суток, до 4 января 1958 г., совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 млн. км), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.
Спутник имеет форму шара диаметром 58 см и весом 83,6 кг. На нем установлены два радиопередатчика, непрерывно излучающие радиосигналы с частотой 20,005 и 40,002 мегагерц (длина волны около 15 и 7,5 метра соответственно). Мощности передатчиков обеспечивают уверенный прием радиосигналов широким кругом радиолюбителей. Сигналы имеют вид телеграфных посылок длительностью около 0,3 сек., с паузой такой же длительности. Посылка сигнала одной частоты производится во время паузы сигнала другой частоты.
Официально "Спутник-1", как и "Спутник-2", Советский Союз запускал в соответствии с принятыми на себя обязательствами по Международному Геофизическому Году. Излучение радиоволн "Спутником-1" позволяло изучать верхние слои ионосферы, ведь до запуска первого спутника можно было наблюдать только за отражением радиоволн от областей ионосферы, лежащих ниже зоны максимальной ионизации ионосферных слоев, сообщает рцпв.рф.
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