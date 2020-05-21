Председатель КНР выступил с речью на открытии 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

18 мая председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин выступил с речью на открытии 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходящей в формате видеоконференции, сообщает посольство Китая в Казахстане.

В результате титанических усилий, хотя было совсем нелегко, нам все-таки удалось переломить ситуацию в Китае и тем самым надежно защитить безопасность и здоровье населения. Китай всегда придерживался принципов открытости, прозрачности и ответственности", - отметил Си Цзиньпин.

Китай своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса.

Китай со всей откровенностью поделился опытом по профилактике, контролю и лечению, по мере своих возможностей оказал максимальную поддержку и помощь нуждающимся странам. Китай будет в течение двух лет предоставлять международную помощь на сумму 2 млрд долларов США, направленную на поддержку странам, пострадавшим от эпидемии, прежде всего развивающимся странам, в их борьбе с коронавирусом и возобновлении социально-экономического развития.

Си Цзиньпин сказал, что разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны всему миру и служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах.

Си Цзиньпин выдвинул следующие предложения по сдерживанию распространения эпидемии COVID-19:

сосредоточиться на профилактике и контроле за эпидемиологической ситуацией;

поддерживать руководящую роль ВОЗ;

наращивать поддержку африканских стран;

укреплять глобальное управление в области общественного здравоохранения;

восстанавливать социально-экономическое развитие;

активизировать международное сотрудничество.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства