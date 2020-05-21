Председатель КНР выступил с речью на открытии 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

В результате титанических усилий, хотя было совсем нелегко, нам все-таки удалось переломить ситуацию в Китае и тем самым надежно защитить безопасность и здоровье населения. Китай всегда придерживался принципов открытости, прозрачности и ответственности", - отметил Си Цзиньпин.
Китай своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса.
Китай со всей откровенностью поделился опытом по профилактике, контролю и лечению, по мере своих возможностей оказал максимальную поддержку и помощь нуждающимся странам. Китай будет в течение двух лет предоставлять международную помощь на сумму 2 млрд долларов США, направленную на поддержку странам, пострадавшим от эпидемии, прежде всего развивающимся странам, в их борьбе с коронавирусом и возобновлении социально-экономического развития.
Си Цзиньпин сказал, что разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны всему миру и служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах.
Си Цзиньпин выдвинул следующие предложения по сдерживанию распространения эпидемии COVID-19:
- сосредоточиться на профилактике и контроле за эпидемиологической ситуацией;
- поддерживать руководящую роль ВОЗ;
- наращивать поддержку африканских стран;
- укреплять глобальное управление в области общественного здравоохранения;
- восстанавливать социально-экономическое развитие;
- активизировать международное сотрудничество.
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