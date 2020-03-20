"С его уходом закончилась целая эпоха": в Москве скончался Эдуард Лимонов

В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Он рассказал, что писатель умер в одной из столичных больниц, но не стал называть причину смерти, сообщает телеканал RT.



"Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве. Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме", — рассказал депутат ТАСС.



Информацию о смерти Лимонова также подтвердил его помощник.



Стоит отметить, что в октябре 2018 года Лимонов в своём блоге пожаловался на ухудшение состояния здоровья и рассказал, что сбежал "из одной клиники в другую, где у него друзья".



"Сообщаю всем заинтересованным лицам, что состояние моего здоровья довольно паршивое. Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно", — написал он.



Писатель также сообщил, что перед тем, как попасть в клинику, он успел написать книги "Азбука" и "Философия подвига".



13 марта 2020 года Лимонов опубликовал свою последнюю запись в Facebook, в которой рассказал, что заключил договор на издание своей новой книги.



"Я заключил договор на новую книгу. Книга называется "Старик путешествует". Она уже написана", — рассказал он.



Режиссёр Владимир Бортко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Лимонова, отметив, что тот был человеком "со своим взглядом на всё".



"Я очень огорчён этим сообщением. Очень жаль. Он был оригинальным, замечательным и талантливым человеком со своим взглядом на всё. Его книги очень талантливо написаны. У него были свои взгляды на то, как всё должно быть. Мне очень жаль", — сказал Бортко.



Соболезнования близким Лимонова выразил также публицист Анатолий Вассерман.



"Многое из того, что он делал, представляется мне хотя и крайним по форме, но очень серьёзным по содержанию. Он ставил много вопросов, важных, но нерешённых", — сказал Вассерман.



Он также высказал мнение, что как писатель Эдуард Лимонов будет по достоинству оценён "ещё через несколько десятилетий".



"Сейчас в литературной среде такая неразбериха, что ясно одно — нынешние критерии оценки писателей долго не проживут", — заключил он.



Друг Эдуарда Лимонова, военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин, в свою очередь, отметил, что с уходом Лимонова закончилась целая эпоха.



"Русская литература потеряла одного из последних великих писателей XX века, мировых писателей с заслуженной славой. Он всему назло оставался собой и смог прожить именно ту жизнь, которую себе запланировал. С его уходом закончилась целая эпоха, в том числе и в политике. Эту потерю можно будет осознать, только когда мы останемся наедине с собой и поймём, сколько всего вместе с ним ушло", — сказал Шурыгин.



Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко. — RT) родился в 1943 году в Дзержинске (на территории нынешней Нижегородской области), детство провёл в Харькове. С раннего возраста увлекался поэзией, потом занялся прозой и журналистикой. С 1967-го жил в Москве, в 1974 году эмигрировал в США, после чего власти СССР лишили его гражданства. Работал в Нью-Йорке, позже перебрался во Францию, где был издан его дебютный роман "Это я — Эдичка".



Эдуард Лимонов также известен благодаря романам "История его слуги" (1982), "Дневник неудачника" (1982), "Смерть современных героев" (1985) и другим.



В 1991 году он вернулся в Россию, через год получил российское гражданство.



Эдуард Лимонов также известен политической деятельностью. В 1994 году вместе с единомышленниками создал Национал-большевистскую партию*. В июле 2010 года возглавил партию "Другая Россия". В январе 2011 года Минюст отказал в её регистрации.



В 2013 году, когда начался кризис на Украине, Эдуард Лимонов выступил против "евромайдана", позднее поддерживал присоединение Крыма к России.



Соболезнования в связи со смертью Лимонова выразил также лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что уход писателя стал большой утратой для русской культуры. По его словам, Лимонов был "факелом", который шокировал и Советский Союз, и Европу, и новую Россию.



"Он успел побывать и диссидентом-эмигрантом, и возвращенцем, и писателем-провокатором, профессиональным революционером, честным, неподдельным оппозиционером", — отметил Жириновский.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства