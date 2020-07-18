В Алматы состоялся первый выпуск программы "Юбилейные чтения"

Старт новой программы "Юбилейные чтения" состоялся 14 июля 2020 года на виртуальной площадке Россотрудничества в Алматы. Она будет посвящена творчеству поэтов и прозаиков, юбилейные даты которых приходятся на 2020 год.

Первый выпуск проекта был посвящён творчеству Александра Блока, 140-летие со дня рождения которого будет отмечаться в ноябре. Юные воспитанники общественного фонда "Право на любовь" и их руководитель Мария Макарова прочитали свои любимые стихи великого поэта.

Среди прозвучавших произведений такие известные как "Девушка пела в церковном хоре", "Ночь, улица, фонарь, аптека", "Русь". Самые маленькие участники выбрали стихи о природе, такие как "Зайчик", "Перед грозой", "На лугу". Перед тем как приступить к записи, ребята изучали творчество поэта, историю создания стихов. Всё это, безусловно, помогло юным участникам проекта глубоко и осмысленно подойти к исполнению.

В программе приняли участие Давид Арашкевич, Адам Арашкевич, Илана Арашкевич, София Бабенко, Михаил Киштов, Екатерина Клокова, Айлина Бакибаева, Назлы Бату, Рамина Заитова, Кира Рыжих. Программа была записана в условиях карантина.

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