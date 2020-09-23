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Выступление Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на встрече высокого уровня, посвященной 75-летию создания ООН

22.09.2020 13015
Выступление Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на встрече высокого уровня, посвященной 75-летию создания ООН
21 сентября 2020 года Председатель Си Цзиньпин выступил с речью на саммите, посвященном 75-й годовщине основания Организации Объединенных Наций.

Господин председатель, коллеги!
 
75 лет назад народы мира, объединившись в кровопролитной войне против фашизма, одержали великую победу. Это победа справедливости, она принадлежит всем народам.
 
Организация объединенных наций была своевременно создана после двух беспрецедентно кровавых мировых войн в истории человечества. Пройдя 75-летний непростой путь сквозь дожди и ветра, она открывает новую страницу мира и развития во всем мире.
 
75 лет ООН ознаменовано динамичным развитием человеческого общества. Пережив крупномасштабные научно-технические и промышленные революции, мы встречаем новый виток более охватывающей и глубокой научно-технической революции и индустриальных преобразований, позволяющий максимально высвободить и наращивать производительную силу в обществе, повышать способность человечества преодолеть трудности и перестроить мир.
 
75 лет ООН ознаменовано глубокими переменами международной обстановки. Многочисленные развивающиеся страны завоевали себе национальную свободу и независимость. Более миллиарда человек в мире избавились от нищеты, миллиарды людей встали на путь модернизации. Осуществлен заметный перевес в сторону мира и развития, кардинально изменился мировой порядок.
 
75 лет ООН ознаменовано стремительным развитием многосторонности. В сегодняшнем мире серьезных проблем просто не оберешься, возрастают и глобальные вызовы, их нужно и можно решить только путем диалога и сотрудничества. Поиск коллективных ответов на глобальные проблемы стал общим консенсусом международного сообщества.
 
Радуга приходит после дождя. Выдержав раз за разом испытания, ООН по-прежнему обладает большой жизнеспособностью, с ней связаны чаяния более 7 миллиардов человек о прекрасной жизни. Устав ООН остается важной гарантией мира и развития во всем мире.
 
Господин председатель!

Сегодняшний мир переживает беспрецедентно колоссальные перемены. Внезапно вспыхнувшая пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для всех стран мира. В эпоху взаимосвязанности тесно переплетаются интересы и судьбы разных государств. Мировая угроза и вызов требуют мощного глобального ответа.
 
Новая ситуация и вызовы заставляют нас серьезно задуматься о том, какой должна быть ООН для всего мира и какую роль она обязана играть в постпандемическую эпоху. В связи с этим хотел бы высказать следующие предложения.
 
Во-первых, отстоять справедливость. Взаимоуважение и равенство всех государств, больших или малых - требование времени и первоочередной принцип Устава ООН. Никакая страна не вправе доминировать в международных делах, вершить судьбами других и монополизировать преимущества развития, тем более действовать произвольно, проводить политику травли и гегемонии. Односторонность ведет в никуда, всем странам мира следует придерживаться принципа "совместного обсуждения, совместной реализации и совместного использования", защищать всеобщую безопасность, делиться друг с другом достижениями развития и сообща определить судьбу мира. Необходимо наращивать представительность и право голоса развивающихся государств, чтобы интересы и желание большинства стран мира более сбалансировано были представлены в ООН.
 
Во-вторых, строго соблюдать принцип верховенства закона. Нужно неукоснительно отстаивать цели и принципы Устава ООН как основу международных отношений и важный краеугольный камень для стабилизации миропорядка. При координации межгосударственных отношений и их интересов можно только опираться на механизм и правила, а не на мнения тех, кто сильнее других. Крупные державы должны идти в первых рядах в продвижении и охране международного правопорядка, быть верными своему слову и обещанию, отказаться от "исключительности" и двойного стандарта, не искажать международное право, ущемлять законные права и интересы других стран, разрушать мир и стабильность на планете под предлогом закона.
 
В-третьих, содействовать сотрудничеству. Содействие международному сотрудничеству - одна из исходных целей создания ООН и важный принцип ее Устава. Мышление холодной войны, идеологическое предпочтение и игра с нулевой суммой никак не помогут разрешить проблемы своей страны, тем более противостоять общим вызовам человечеству. Нам нужно вести диалог вместо конфронтации, путем консультаций, а не принуждения, стремиться к взаимной выгоде, отказаться от игры с нулевым результатом. Необходимо сочетать интересы своей страны с общими интересами стран мира, расширять точки соприкосновения интересов для формирования большой международной семьи в духе гармонии и сотрудничества.
 
В-четвертых, фокусироваться на действиях. Реализовать многосторонность нельзя лишь пустыми разговорами, необходимы практические действия. Нам нужен не столько рецепт, сколько эффект. ООН следует ориентироваться на решение проблем и достижение реальных результатов, сбалансированно продвигать безопасность, развитие и права человека. Реализуя Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, нужно поставить на приоритетное место работы ООН противодействие нетрадиционным вызовам безопасности в сфере общественного здравоохранения, заострить вопрос развития в макроструктуре глобальной повестки, уделять большее внимание содействию и защите прав на жизнь и на развитие.
 
Будучи первой страной, подписавшейся под Уставом ООН, одним из основателей ООН и единственным в СБ развивающимся государством, Китай верен многосторонности, готов и впредь принимать активное участие в реформировании и строительстве системы глобального управления, твердо отстаивать международную систему с главенствующей ролью ООН, стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве, и центральной роли ООН в международных делах.
 
Господин председатель!
 
Мир стоит на новом историческом старте. Мы готовы со всеми странами мира подтвердить твердую приверженность к многосторонности, продвигать формирование сообщества единой судьбы человечества, стремиться к солидарности и прогрессу под знаменем ООН.
 
Благодарю за внимание.
 

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