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В Алматы обсуждают проект по переводу ТЭЦ-2 на газ

29.11.2021, 16:34 18955
В Алматы обсуждают проект по переводу ТЭЦ-2 на газ
Фото: old.vecher.kz
АЛМАТЫ. 29 НОЯБРЯ - В Алматы проходят общественные слушания, на которых с жителями города обсуждаются вопросы минимизации воздействия на окружающую среду при реализации проекта по модернизации Алматинской ТЭЦ-2, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Публичные слушания организованы в соответствии с Экологическим кодексом РК и проходят с участием заказчика технико-экономического обоснования проекта (ТЭО) - АО "АлЭС", разработчика ТЭО - АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" и под председательством представителя Управления зеленой экономики Алматы, проинформировали в пресс-службе АО "Самрук-Энерго".
 
Сообщается, что уже в марте - апреле 2022 года в соответствии с графиком планируется начало строительных работ на площадке ТЭЦ-2. Ввод первого блока станции на газовом топливе планируется к концу 2023 года. В настоящий момент ТЭО проекта проходит комплексную вневедомственную экспертизу. Получение заключения в соответствии с договорными сроками ожидается к концу декабря 2021 года.
 

Проект новой станции предусматривает до 600 МВт установленной электрической мощности и 957 Гкал/ч тепловой мощности. Электростанция будет на экологически чистом топливе - природном газе, построенная на базе современных парогазовых технологий, с использованием принципа когенерации - совместного производства тепла и электроэнергии. По словам разработчиков, предполагается использовать наилучшие доступные технологии, которые в отличие от традиционной технологии паротурбинного цикла позволят более эффективно сжигать природный газ", - уточнили в пресс-службе.

 
В ходе разработки ТЭО были рассмотрены технико-коммерческие предложения заводов-изготовителей газотурбинного оборудования. После тщательного анализа окончательный выбор был остановлен на трех ведущих мировых производителях: General Electric, Siemens, Mitsui, чьё оборудование наиболее подходило под существующие условия. Предложение этих производителей и было рассмотрено в ТЭО.
 

По мере ввода в эксплуатацию трех блоков по 200 МВт станции, новое оборудование будет поэтапно замещать существующее. Остановки выработки электроэнергии и тепла не будет", - пояснили в "Самрук-Энерго".

 
В компании добавили, что основное технологическое оборудование: газовые турбины, паровая турбина и котлы-утилизаторы в Казахстане не производятся и, соответственно, будут импортными. Другое оборудование (трансформаторы, кабельная продукция, насосы и т.п.) будут местного производства. Предварительное значение казахстанского содержания составляет 64%.

Как отметили в "Самрук-Энерго", более чем в 15 раз сократятся выбросы Алматинской ТЭЦ-2.

 

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В ряде регионов Казахстана появятся новые мусорные полигоны и перерабатывающие заводы

29.11.2021, 12:23 27163
В ряде регионов Казахстана появятся новые мусорные полигоны и перерабатывающие заводы
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр рассказал о планах по строительству полигонов и мусороперерабатывающих заводов в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отвечая на депутатский запрос касательно упрощения получения разрешения по установке заводов по переработке и сортировке твердых бытовых отходов, Роман Скляр сообщил, что местными исполнительными органами ведутся работы по созданию соответствующей инфраструктуры по обращению с отходами. 
 
Так, в Атырауской области выделены земельные участки на строительство двух комплексов по управлению ТБО, где будет предусмотрена сортировка, переработка и повторное использование ТБО.
 
В Западно-Казахстанской области установлены мусоросортировочные линии на территории полигонов ТБО: в Уральске - мощностью 100 тыс. тонн в год, в городе Аксае - мощностью 25 тонн в день. При этом на строительство новых полигонов ТБО выделены земли: в Уральске - 70 гектаров, в Аксае - 40 гектаров. 
 
В Павлодаре на территории полигона ТБО выделен земельный участок площадью 43,5 гектара, предусмотренный под строительство мусороперерабатывающего завода.
 
В поселке Жанакорган в Кызылординской области на строительство нового полигона выделено 20 гектаров земли, разработано технико-экономическое обоснование, в настоящее время проводится государственная экспертиза.
 
В Акмолинской области разработано семь проектов ТЭО строительства полигонов ТБО с сортировочными сетями в шести регионах области. 
 
Кроме того, в Щучинске ведутся работы по разработке ТЭО рекультивации старого полигона ТБО. 
 

В рамках реализации упрощения разрешительных процедур экологического законодательства в Кодексе введены новые инструменты экологической оценки. Это определение сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, скрининг воздействий намечаемой деятельности, экологическая оценка по упрощенному порядку", - рассказал Скляр.


 

Как решается вопрос по стихийным свалкам в Акмолинской области

26.11.2021, 17:59 85375
Как решается вопрос по стихийным свалкам в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 26 НОЯБРЯ - Какая работа проводится по ликвидации стихийных свалок рассказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на брифинге в СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам спикера, в пристоличных регионах выявлено 472 несанкционированных места размещения отходов, из которых 91% ликвидировано. На следующий год за счет средств областного бюджета предусмотрены средства на ликвидацию стихийных свалок и установку контейнерных площадок вокруг пристоличной зоны города Нур-Султана.
 
На сегодня в регионе имеется 24 узаконенных полигона, соответствующие всем санитарным нормам, сообщает управление внутренней политики.

Для решения экологических проблем разработаны технико-экономические обоснования на строительство 7 полигонов в 6 районах. Эти объекты будут расположены в городах Щучинск, Акколь, поселках Коргалжын и Аршалы, селах Косшы, Коянды и Зеренда", - отметил руководитель региона.

 
Касательно полигона ТБО в областном центре, аким области отметил о проектировании строительства нового полигона с мусоросортировочным пунктом, что позволит ежегодно переработать 60 тыс. тонн мусора. В настоящее время ведутся работы по оформлению земельного участка и корректировки ТЭО. Начало строительства полигона ТБО запланировано в 2023 году.
 

Введутся работы по разработке проектов по рекультивации старого полигона ТБО в Щучинске и строительству полигона ТБО в Державинске", - заключил Ермек Маржикпаев.

 
 

В Минэкологии презентовали "Единый экологический портал"

25.11.2021, 20:23 107866
В Минэкологии презентовали "Единый экологический портал"
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В новом Экологическом кодексе РК, вступившем в силу с 1 июля 2021 года, при принятии решений в рамках охраны окружающей среды, предусмотрено участие общественности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вместе с тем, действующие нормативно-правовые требования по оценке воздействия на среду (ОВОС), не в полной мере соответствуют международным обязательствам, таким как Орхусская конвенция и Конвенция Эспо, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 
В этой связи инициирован ряд нововведений, крупных предприятий первой категории и общественности во всех стадиях экспертизы проектов.
 
Если ранее общественные слушания на стадии разработки проводились после выделения земельного участка, то новый Кодекс проводит проведение самого раннего этапа планирования деятельности до начала земельного участка, что позволит исключить риски предпринимателей и принять решение с учетом мнения общественности.
 

Единый экологический портал" дает возможность каждому желающему ознакомиться с проектом, оставить свои предложения и замечания, а также в обязательном порядке получить ответ от застройщика. Доступ к порталу не ограничен.

 
Кроме того, разработаны и утверждены правила общественных слушаний, охватывающий широкий перечень объектов.
 
В Минэкологии отметили, что участие общественности позволит принять правильное решение для социальных значимых объектов.
 

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