Модернизация ТЭЦ снизит выбросы в атмосферу Алматы в 7,5 раза

АЛМАТЫ. 2 СЕНТЯБРЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на активе города по реализации послания главы государства сообщил о реализации стратегически важных инфраструктурных проектов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В мегаполисе продолжается реализации Комплексного плана развития "Новый Алматы" на 2020-2024 годы с ежегодным финансированием порядка 200 миллиардов тенге. План включает 286 проектов по улучшению транспортной, бизнес- и социальной инфраструктуры на окраинах города.

Глава государства в своем послании отметил необходимость решения экологических вопросов. Как сообщил Сагинтаев, за последние 11 лет заметно снизились выбросы от передвижных источников - с 128 тысяч до 70 тысяч тонн и частного сектора с 16 тысяч до 1 тысячи тонн.

Одним из приоритетных вопросов по улучшению экологической обстановки в Алматы является перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ. Это в совокупности сократит выбросы в 7,5 раза - с 50 тысяч до 6,7 тысячи тонн в год.

В целях уменьшения загрязнения воздуха, в первую очередь от автотранспорта, на въездах в город установлено 12 экологических постов, из них 9 работают стационарно. Также ведется закуп трех передвижных постов и передвижной экологической лаборатории.

Проводится масштабная работа и по озеленению города. По программе "Жасыл Алматы" уже высажено более 480 тысяч деревьев. В этом году запланирована посадка 350 тысяч деревьев. В целом до конца 2022 года планируется высадить 1 миллион деревьев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства