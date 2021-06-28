До конца года в Алматы начнут работу еще 10 экопостов

АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на пресс-конференции сообщил о мерах по улучшению экологии и благоустройстве общественных пространств города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках развития системы экомониторинга ведется установка 9 экопостов, еще 10 начнут поэтапно работать до конца года", - рассказал Сагинтаев.

Он сообщил, что за прошедшие два года благоустроено 72 общественных пространства. В этом году ведется работа по 23 пространствам во всех районах города. Разрабатывается проект по благоустройству озера Сайран.

Касательно перевода ТЭЦ на газ аким проинформировал, что строительно-монтажные работы начнутся в 2022 году, а завершатся в 2025 году.

Второй год реализуется программа "Жасыл Алматы" по высадке 1 млн деревьев за 3 года. Уже высажено 480 тыс. саженцев различных пород. До конца года планируется высадить более 300 тыс. молодых деревьев", - поделился Сагинтаев.

Кроме того, сформирован реестр зеленых насаждений, где на каждое дерево заведен электронный паспорт. Спикер отметил, что система будет в открытом доступе.

Также он заверил, что в этом году будет автоматизирован процесс выдачи разрешений на посадку и вырубку деревьев.

Сагинтаев добавил, что по вопросам экологии налажена взаимосвязь с гражданским обществом. "В рамках делового совета сформирована рабочая группа, в состав которой вошли экологи, эксперты, активисты", - резюмировал аким.

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