В Иле-Алатауском национальном парке высажены сто саженцев яблони Сиверса

Яблоня Сиверса на протяжении нескольких тысяч лет произрастает в горах Заилийского Алатау, юга и востока Казахстана, находится в Красной книге, и, по мнению экологов, нуждается в защите и большой работе по ее сохранению и дальнейшему возрождению как редкого вида, а также символа региона и страны в целом.
Акция по посадке саженцев была организована по инициативе руководителя общественного Фонда по поддержке национальных парков Сергея Спицына, обустроившего ранее ряд туристических троп, пешеходных мостов и объектов туристической инфраструктуры в различных ущельях Иле-Алатауского парка без привлечения средств со стороны государства. В акции приняли участие представители экологической общественности, среди которых были такие авторитетные экологи как руководитель Экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана "Табигат" Мэлс Елеузисов, глава Республиканского научно-производственного и информационного центра "Казэкология" Амангельды Скаков, а также неравнодушные к природе граждане Казахстана.
Приходится констатировать, что для большинства наших людей посещение нацпарка сегодня - это пикник с шашлыком и горячительными напитками. После такого отдыха остаются горы мусора и срубленные деревья, думаю, такую картину все из нас видели не раз. Зарубежная же практика посещения нацпарка другая - это прежде всего получение информации о жизни животных и растений, наблюдение и созерцание, а также ответственный экологический туризм", - отметил Мэлс Элеусизов.
Тем не менее, как было отмечено в ходе акции, просветительскую работу с посетителями Иле-Алатауского национального парка в ближайшее время планируется организовать по-новому. Скоро в ущелье Аюсай появится современный и экологичный визит-центр, где начнется работа по информированию посетителей о том, какие растения произрастают и какие животные обитают в Нацпарке. Будут организованы увлекательные занятия для детей и экскурсии для взрослых посетителей. Также планируется реорганизовать существующие и создать новые, в том числе кольцевые пешеходные тропы, снабдив их всей необходимой для посетителей информацией о протяженности и сложности маршрута, навигацией, местами для отдыха и видовыми площадками. При этом все тропы останутся бесплатными, никакой доплаты за посещение визит-центра взиматься не будет.
Идея нашей акции была в том, чтобы рядом с визит-центром нацпарка в скором будущем вырос сад традиционных для этого ущелья яблонь Сиверса, где посетители могли бы отдыхать и знакомиться с флорой парка, а школьники - проводить занятия по экологическому воспитанию", - сказал организатор акции Сергей Спицын.
Саженцы для посадки были закуплены в питомнике Иле-Алатауского нацпарка, задача которого - разведение и восстановление редких эндемичных растений. Акция прошла при поддержке Национального университета имени аль-Фараби.
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