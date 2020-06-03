В Иле-Алатауском национальном парке высажены сто саженцев яблони Сиверса

Алматы. 2 июня. Kazakhstan Today - В горном ущелье Аюсай, расположенном в Иле-Алатауском Национальном парке, представители экологической общественности Алматы высадили 100 саженцев яблони Сиверса, которую ученые называют прародительницей всех яблонь на Земле, передает Kazakhstan Today.

Яблоня Сиверса на протяжении нескольких тысяч лет произрастает в горах Заилийского Алатау, юга и востока Казахстана, находится в Красной книге, и, по мнению экологов, нуждается в защите и большой работе по ее сохранению и дальнейшему возрождению как редкого вида, а также символа региона и страны в целом.

Акция по посадке саженцев была организована по инициативе руководителя общественного Фонда по поддержке национальных парков Сергея Спицына, обустроившего ранее ряд туристических троп, пешеходных мостов и объектов туристической инфраструктуры в различных ущельях Иле-Алатауского парка без привлечения средств со стороны государства. В акции приняли участие представители экологической общественности, среди которых были такие авторитетные экологи как руководитель Экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана "Табигат" Мэлс Елеузисов, глава Республиканского научно-производственного и информационного центра "Казэкология" Амангельды Скаков, а также неравнодушные к природе граждане Казахстана.

Приходится констатировать, что для большинства наших людей посещение нацпарка сегодня - это пикник с шашлыком и горячительными напитками. После такого отдыха остаются горы мусора и срубленные деревья, думаю, такую картину все из нас видели не раз. Зарубежная же практика посещения нацпарка другая - это прежде всего получение информации о жизни животных и растений, наблюдение и созерцание, а также ответственный экологический туризм", - отметил Мэлс Элеусизов.

Тем не менее, как было отмечено в ходе акции, просветительскую работу с посетителями Иле-Алатауского национального парка в ближайшее время планируется организовать по-новому. Скоро в ущелье Аюсай появится современный и экологичный визит-центр, где начнется работа по информированию посетителей о том, какие растения произрастают и какие животные обитают в Нацпарке. Будут организованы увлекательные занятия для детей и экскурсии для взрослых посетителей. Также планируется реорганизовать существующие и создать новые, в том числе кольцевые пешеходные тропы, снабдив их всей необходимой для посетителей информацией о протяженности и сложности маршрута, навигацией, местами для отдыха и видовыми площадками. При этом все тропы останутся бесплатными, никакой доплаты за посещение визит-центра взиматься не будет.

Идея нашей акции была в том, чтобы рядом с визит-центром нацпарка в скором будущем вырос сад традиционных для этого ущелья яблонь Сиверса, где посетители могли бы отдыхать и знакомиться с флорой парка, а школьники - проводить занятия по экологическому воспитанию", - сказал организатор акции Сергей Спицын.

Саженцы для посадки были закуплены в питомнике Иле-Алатауского нацпарка, задача которого - разведение и восстановление редких эндемичных растений. Акция прошла при поддержке Национального университета имени аль-Фараби.

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