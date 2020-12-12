Акимат Усть-Каменогорска обязали осуществить компенсационную высадку 500 деревьев

Усть-Каменогорск. 11 декабря. Kazakhstan Today - Суд обязал акимат Усть-Каменогорска произвести компесационную высадку деревьев вместо спиленных 63 тополей на проспекте Шакарима, передает Kazakhstan Today.

В середине июня этого года в Усть-Каменогорске прошли слушания по вопросу расширения проспекта Шакарима от улицы Добролюбова до проспекта Абая. Спустя два месяца в акимате Усть-Каменогорска приняли окончательное решение о сносе 63 тополей. Вместо них высадили 104 саженца: 99 пирамидальных тополей и пять елей, пишет "Устинка LIVE"

В свою очередь, Восточно-Казахстанское правозащитное общественное объединение "Право и справедливость" обратилось в суд с требованием признать незаконными вырубку деревьев до проведения общественных слушаний, реконструкцию проспекта без экологической экспертизы, а также произвести компенсационную посадку в десятикратном размере.

Специализированный межрайонный экономический суд ВКО 30 ноября вынес решение. Общественные слушания, проведенные 18 июня, и реконструкция без проведения специальной экологической экспертизы, признали законными. А посадку деревьев, которая проводилась летом, сочли недостаточной.

Ответчиками сообщено суду, что компенсационная высадка 630 деревьев произведена. При этом указывается, что высадка производилась в различных частях города… В связи с этим суд считает, что обязательства, принятые на себя местным исполнительным органом в части компенсационной высадки, им в полной мере не исполнены", - написано в решении специализированного межрайонного экономического суда ВКО.

Власти обязаны в течение месяца добавить еще более 500 деревьев к 104 высаженным на проспекте Шакарима. Высадить их нужно в радиусе не более одного километра от места сноса прежних тополей.





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