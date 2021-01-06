Пандемия показала низкую экокультуру граждан - Мирзагалиев

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказал, как будут ужесточены нормы по защите национальных парков и других природных богатств страны, передает Kazakhstan Today.

Министерством совместно с заинтересованными государственными органами проработан ряд мер, направленных на ужесточение наказания за нарушения по вырубке деревьев.

Пандемия показала спрос на внутренний туризм. Но это также продемонстрировало и низкую экокультуру граждан. У нас множество уникальных мест в Казахстане. Природные парки, заповедники, везде после прихода туристов остаются тонны мусора. И это не может бесследно отразиться на природе. Также в последнее время имели место факты незаконных порубок, уничтожения и повреждения деревьев и кустарников в населенных пунктах", - отметил министр.

Одним из новшеств станет внесение Министерством индустрии и инфраструктурного развития дополнений в типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений. Так, будет предусмотрена компенсационная посадка деревьев в тридцатикратном размере при незаконной вырубке, уничтожении, повреждении деревьев, занесенных в Красную книгу Казахстана, а также десятикратная посадка за гибель зеленых насаждений на прилегающей территории физических и юридических и лиц. Ранее данных норм в указанных правилах не было.

Кроме того, внесены изменения в базовые ставки для исчисления размера вреда, причиненного нарушением лесного законодательства. Так, увеличены размеры возмещения ущерба с 6 до 1000 МРП за каждое незаконно срубленное дерево, занесенное в Красную книгу", - подчеркнул глава ведомства.

Помимо этого, по сообщению министра экологии, внесены изменения в Административный и Уголовный кодексы в части увеличения штрафов и ужесточения санкций к нарушителям за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников в лесном фонде и в черте городов и населенных пунктов.

Ранее министр сообщил, что в Казахстане в ближайшие годы высадят более 2 млрд деревьев в лесных зонах и населенных пунктах. В министерстве также настаивают на ужесточении законодательства в сфере защиты животных.

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