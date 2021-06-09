Колебания уровня Каспия - это естественный природный процесс - Минэкологии

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - В ответ на сообщения о колебаниях уровня Каспия эксперты Министерства экологии сообщили, что уровень моря в целом подвержен значительным многолетним, межгодовым и сезонным колебаниям. Это естественный природный процесс, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ведомстве добавили, что уровень Каспия испытывал колебания и раньше, в прошлом. И порой они были даже более значительными, чем в XX веке.

Как отмечают специалисты, такие периодические колебания - нормальное проявление неустойчивого состояния замкнутого водоема с переменными условиями на внешних границах.

Так, к примеру, активный спад уровня Каспия наблюдался с 30-х годов ХХ века: к 1977 году уровень моря снизился на 3 метра и опустился с отметки -26 м абс. до -29 м абс. А уже с 1978 года начался подъем уровня моря, на 2,5 метра - к 1995 году.

В период 1978-1995 годы происходило современное интенсивное повышение уровня Каспийского моря. За это время уровень моря повысился на 2,5 метра и к 1995 году достиг отметки минус 26,62 метра. Средняя интенсивность подъема уровня за этот период составила около 14 сантиметров в год, а в отдельные годы - до 36 сантиметров.

С 2005 года вновь наблюдается цикличный период снижения уровня Каспийского моря.

То есть для Каспия характерны не периодические колебания уровня под воздействием ветра - сгонно-нагонные явления. К примеру, в северной части Каспия в районе морского гидропоста "Жанбай" четко прослеживается сезонность проявления нагонно-сгонных явлений. Наибольшие частота и высота нагонов в этой части моря отмечаются обычно весной и осенью во время сильных и продолжительных ветров северо-восточных и юго- восточных направлений. Летом нагоны незначительны и повторяемость их мала. Так, подъем уровня моря возникает при скорости ветра 10-15 метров в секунду и продолжительности от 10-12 часов до 1-2 суток. При сильных ветрах, со скоростью 15-25 метров в секунду, их высота достигает 1,5-2 метров и более", - сообщили в Минэкологии.

В последние годы колебания уровня Каспийского моря обусловлены и соотношением характеристик водного баланса, изменяющихся под влиянием антропогенного изменения климата.

По данных экспертов, в период с 2006 по 2020 год на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивные. К тому же из-за серии маловодных лет в бассейне реки Волги, средний приток воды также был наименьшим. Главная причина этой маловодности - потепление климата, охватившее все северное полушарие.

Таким образом, резюмируя, можно отметить, что понижение и повышение уровня Каспийского наблюдалось и в прошлом, и оно имеет долговременный природный циклический характер. В последние годы на состояние Каспия стало влиять и глобальное потепление климата", - сообщили в Минэкологии.

Напомним, 26 мая депутат мажилиса Дюсенбай Турганов в запросе от фракции Nur Otan в адрес заместителя премьер-министра РК Романа Скляра на пленарном заседании мажилиса выразил обеспокоенность неблагоприятной экологической ситуацией, складывающейся в акватории Каспийского моря.

25 мая спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Питер Буриан заявил , что Каспийское море может ждать повторение экологической катастрофы на Аральском море, если не беречь его водные ресурсы.

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