Депутаты обеспокоены экоситуацией в Каспийском море

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НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Депутат мажилиса Дюсенбай Турганов в запросе от фракции Nur Otan в адрес заместителя премьер-министра РК Романа Скляра на пленарном заседании мажилиса выразил обеспокоенность неблагоприятной экологической ситуацией, складывающейся в акватории Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Неблагоприятная экологическая ситуация, складывающаяся в акватории Каспийского моря вызывает обоснованную обеспокоенность общественности. Согласно имеющимся сведениям, в текущем году компания NCOC намерена начать рытье морских судоходных каналов в акватории Каспийского моря для обеспечения логистики нефтяного проекта "Кашаган", - говорится запросе Дюсенбая Турганова.

Для этого, по словам депутата, со дна Каспия планируется изъять более 18,5 миллиона кубометров грунта на площади около 29 миллионов квадратных метров. Однако, согласно принятому Экологическому кодекса, северная часть Каспийского моря отнесена к государственной заповедной зоне и имеет особый статус и ограничения в природопользовании и проведении инженерно-строительных работ.

Акватория Северо-Восточного Каспия является уникальной экосистемой, обеспечивающей воспроизводство рыбных ресурсов и биоразнообразия западных регионов. Поэтому проект по рытью морских судоходных каналов в акватории Каспия может привести к необратимым экологическим последствиям", - подчеркнул Дюсенбай Турганов.

Напомним, в апреле экологи и общественники требовали запретить дноуглубительные работы на Каспии. 6 мая в ходе круглого стола в Атырауской области представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, компании NCOC, ученые и эксперты в сфере экологии, биологии и географии детально обсудили проект дноуглубительных работ на Каспийском море. В группу общественного мониторинга вошли местные экологи, ученые и экоактивисты.

25 мая спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Питер Буриан заявил , что Каспийское море может ждать повторение экологической катастрофы на Аральском море, если не беречь его водные ресурсы.

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