Более 13 тыс. саженцев высадили участники экоакции в Акмолинской области

В Акмолинской области продолжаются общереспубликанские экологические акции по посадке зеленых насаждений. 12 октября дан старт широкомасштабному мероприятию "#Birge #JasylQazaqstan" в Атбасаре с участием акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева. В своем приветственном слове глава региона отметил важность мероприятия, направленных на сохранение экологической культуры, сообщили в управлении внутренней политики региона.
Одна из главных задач государства - рациональное использование имеющихся ресурсов не только в интересах человека, но и земли. Сегодня по всей республике проводится акция озеленения, ставшая уже традицией. Хочется выразить слова благодарности всем акмолинцам, не оставшимся в стороне", - сказал Ермек Маржикпаев.
Экологический десант охватил все регионы Акмолинской области. В Кокшетау в новом микрорайоне Сарыарка, который в будущем станет визитной карточкой областного центра, и при въезде в город у стелы "Гуляющий ветер" высажено более 400 молодых сосен и ясеней.
Активными участниками акции стали представители общественных советов, лидеры общественных объединений, Ассамблеи народа Казахстана и других неправительственных организаций.
Сажая деревья, мы вносим огромный вклад не только для нашей страны, но и для будущего поколения, так как зеленые насаждения будут много лет радовать жителей, создавая уютную атмосферу. Мы хотим, чтобы наша область была самой озелененной", - поделилась впечатлениями руководитель единой детско-юношеской организации "Жас Улан" Мансия Есекеева.
Всего в экологической акции "#Birge #JasylQazaqstan" приняли участие более 7 тыс. человек и высажено 13 860 деревьев и кустарников разных пород.
В УВП напомнили, что 3 октября во всех школах страны проведен экологический час, в рамках которого министры, акимы и видные общественные деятели рассказывали ученикам о бережном отношении и сохранении природных ресурсов. Школьниками Акмолинской области в этот день было высажено более 10 тыс. саженцев.
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