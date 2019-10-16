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Более 13 тыс. саженцев высадили участники экоакции в Акмолинской области

15.10.2019, 14:41 10072
Более 13 тыс. саженцев высадили участники экоакции в Акмолинской области
Кокшетау. 15 октября. Kazakhstan Today - Более 13 тыс. саженцев высажено в Акмолинской области в рамках акции "#Birge #JasylQazaqstan", передает Kazakhstan Today.
 
В Акмолинской области продолжаются общереспубликанские экологические акции по посадке зеленых насаждений. 12 октября дан старт широкомасштабному мероприятию "#Birge #JasylQazaqstan" в Атбасаре с участием акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева. В своем приветственном слове глава региона отметил важность мероприятия, направленных на сохранение экологической культуры, сообщили в управлении внутренней политики региона.
 

Одна из главных задач государства - рациональное использование имеющихся ресурсов не только в интересах человека, но и земли. Сегодня по всей республике проводится акция озеленения, ставшая уже традицией. Хочется выразить слова благодарности всем акмолинцам, не оставшимся в стороне", - сказал Ермек Маржикпаев. 

 
Экологический десант охватил все регионы Акмолинской области. В Кокшетау в новом микрорайоне Сарыарка, который в будущем станет визитной карточкой областного центра, и при въезде в город у стелы "Гуляющий ветер" высажено более 400 молодых сосен и ясеней.
 
Активными участниками акции стали представители общественных советов, лидеры общественных объединений, Ассамблеи народа Казахстана и других неправительственных организаций.
 

Сажая деревья, мы вносим огромный вклад не только для нашей страны, но и для будущего поколения, так как зеленые насаждения будут много лет радовать жителей, создавая уютную атмосферу. Мы хотим, чтобы наша область была самой озелененной", - поделилась впечатлениями руководитель единой детско-юношеской организации "Жас Улан" Мансия Есекеева. 

 
Всего в экологической акции "#Birge #JasylQazaqstan" приняли участие более 7 тыс. человек и высажено 13 860 деревьев и кустарников разных пород.
 
В УВП напомнили, что 3 октября во всех школах страны проведен экологический час, в рамках которого министры, акимы и видные общественные деятели рассказывали ученикам о бережном отношении и сохранении природных ресурсов. Школьниками Акмолинской области в этот день было высажено более 10 тыс. саженцев.
 

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