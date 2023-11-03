1,6 млрд кубометров воды поступит в Арал до 1 апреля

Охотники считают, что этот сайгак не свежедобытый, а дохлый

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Атырау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - После того как правительство официально разрешило отстрел парнокопытных, в Минэкологии заявили, что отлов будет производиться только сотрудниками "Охотзоопрома", а мясо будет сдаваться на переработку и на рынках продаваться не будет. Однако не успела акция начаться, как появились объявления о продаже мяса сайги по 1500 тенге за килограмм, - После того как правительство официально разрешило отстрел парнокопытных, в Минэкологии заявили, что отлов будет производиться только сотрудниками "Охотзоопрома", а мясо будет сдаваться на переработку и на рынках продаваться не будет. Однако не успела акция начаться, как появились объявления о продаже мяса сайги по 1500 тенге за килограмм, сообщает портал "Мой город".





Продажа происходит через мессенджеры и соцсети. По заверениям торговцев, сайга из степей Западно-Казахстанской области. Мясо якобы охлаждают и затем доставляют на рынки Атырау.





Тем временем охотники Атырау считают, что этот сайгак не свежедобытый, а дохлый.





Вся степь в крови сайгака, мясо его валяется - коллеги по охоте из ЗКО сообщают. Можно же было как-то хорошо, аккуратно все организовать. Тем же охотникам бы дали задание", - считает член атырауского охотсообщества Ерик Ботаканов.





В СЭС Атырау сообщили, что специалисты не проверяли мясо сайгака, реализуемое в Атырау, на качество.





Если была бы какая жалоба, с фото/видео на качество мяса, то мгновенно бы среагировали. А проверять просто так не позволяет мораторий", - сообщили в СЭС.





Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.





В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.





Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.



