02.11.2023, 21:25 7461
1,6 млрд кубометров воды поступит в Арал до 1 апреля
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Ташкент. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 11,1 кубокилометра воды поступит в Туркестанскую и Кызылординскую области до 1 апреля. Договоренность с соседними странами достигнута министром водных ресурсов и ирригации Нуржаном Нуржигитовым, сообщает пресс-служба ведомства.
Обсуждения проходили в Ташкенте на 85-м заседании межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, в рамках которого Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан подписали протокол о прогнозном режиме работы каскада водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья, а также утвердили лимиты по водозабору на межвегетационный период 2023-2024 годы.
До 1 апреля прогнозируется поступление 11,1 кубического километра воды в Шардаринское водохранилище, а ожидаемый водозабор по межгосударственному каналу "Достык" - 487 млн кубометров. Это позволит накопить необходимый объем воды для вегетационного периода 2024 года в Туркестанской и Кызылординской областях, а также подать 1,6 млрд кубометров воды в Аральское море.
15 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по решению глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала избран президентом организации.
На четырех из восьми речных бассейнов Казахстана водохозяйственная ситуация оценивается экологами как напряженная. Антропогенная нагрузка на реки Нура Сарысуского, Арало-Сырдарьинского, Шу Таласского и Урало-Каспийского бассейнов признана высокой или критически высокой.
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01.11.2023, 12:04 18561
Более тонны живых раков обнаружили в машине у жителя ВКО
Мужчина перевозил раков без соответствующих документов
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Усть-Каменогорск. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Более тонны живых раков обнаружили при досмотре автомашины ГАЗель под управлением 44-летнего жителя Уланского района Восточно-Казахстанской области.
Мужчина перевозил раков без соответствующих документов.
В транспортном средстве находилось 92 мешка живых раков общим весом 1241 кг. Сумма ущерба - порядка 7,7 млн тенге. Во время досудебного расследования водитель авто сообщил, что раков закупил у ранее неизвестных ему лиц, после чего, загрузив в машину, планировал выехать в областной центр ВКО для последующей их продажи", - сообщает Polisia.kz.
Ведется досудебное расследование по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений".
29.10.2023, 11:29 49021
В Атырау появились объявления о продаже мяса сайги
Фото: Depositphotos
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Атырау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - После того как правительство официально разрешило отстрел парнокопытных, в Минэкологии заявили, что отлов будет производиться только сотрудниками "Охотзоопрома", а мясо будет сдаваться на переработку и на рынках продаваться не будет. Однако не успела акция начаться, как появились объявления о продаже мяса сайги по 1500 тенге за килограмм, сообщает портал "Мой город".
Продажа происходит через мессенджеры и соцсети. По заверениям торговцев, сайга из степей Западно-Казахстанской области. Мясо якобы охлаждают и затем доставляют на рынки Атырау.
Тем временем охотники Атырау считают, что этот сайгак не свежедобытый, а дохлый.
Вся степь в крови сайгака, мясо его валяется - коллеги по охоте из ЗКО сообщают. Можно же было как-то хорошо, аккуратно все организовать. Тем же охотникам бы дали задание", - считает член атырауского охотсообщества Ерик Ботаканов.
В СЭС Атырау сообщили, что специалисты не проверяли мясо сайгака, реализуемое в Атырау, на качество.
Если была бы какая жалоба, с фото/видео на качество мяса, то мгновенно бы среагировали. А проверять просто так не позволяет мораторий", - сообщили в СЭС.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
Также сообщается, что сайгаки покидают территорию ЗКО. На территорию соседней, Астраханской области РФ прибыло около 20 тысяч антилоп.
27.10.2023, 15:35 65791
Десятки туш мертвых тюленей вновь выбросило на берег Каспия
Следов объячеивания и механических повреждений на телах не обнаружено
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Актау. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Каспийском море, на побережье полуострова Тупкараган, обнаружены десятки туш мертвых тюленей и остеров.
Для оценки ситуации и отбора проб была направлена экстренная экспедиция, сообщила изданию "Ак Жайык" научный сотрудник института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова. При этом она отметила, что еще до прибытия ученых 51 тушку отвезли на полигон рядом с поселком Баутино. Там же на полуострове были найдены 75 рыб осетровых видов на стадии сильного разложения.
По мнению ученых, выброс мертвых тюленей и рыб произошел во время сильных северных и северо-западных ветров 10-11 октября. По прибытии на место сотрудники института взяли пробы на предмет изучения у рыб и тюленей.
Также издание отмечает, что на участке Қаражамбас рыбная инспекция по Мангистауской области обнаружила еще 48 тушек тюленей, фрагменты для анализов тоже взяты для изучения институтом.
Все тушки тюленей с двух участков были на стадии сильного разложения. Следов объячеивания и механических повреждений на телах не обнаружено. Причину гибели пока установить не удалось", - сказала научный сотрудник.
Ранее на каспийском побережье были обнаружены туши 59 тюленей и 67 осетровых рыб. В Минэкологии до сих пор не могут установить причину гибели животных.
25.10.2023, 10:55 86566
Сайгаки покидают территорию ЗКО - зоозащитники
Фото: Depositphotos
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Уральск. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. Зоозащитники сообщили, что после начала отстрела животные стали перекочевывать на территорию России.
По данным российских СМИ, 13 октября на охраняемую территорию в заказнике "Степной" в Лиманском районе Астраханской области пришло огромное стадо краснокнижных сайгаков и до сих пор пасется там. По примерным подсчетам инспекторов, в стаде около 19-20 тысяч антилоп. Среди них очень много молодняка, рожденного в этом году. Интересно, что общее количество сайгаков Северо-Западного Прикаспия, а именно эта популяция обитает в Астраханской области и в соседней Калмыкии, составляет примерно 25-26 тысяч голов, сообщает издание "Мой город".
Я попросила министерство природы РФ обеспечить им сохранность и охрану от наших живодеров. В России их не дадут в обиду, так как понимают ценность редчайшего вида антилоп. Мне ответили, что мое обращение зарегистрировано и в скором времени мне предоставят ответ", - сказала зоозащитница из Уральска Анаргуль Амирова.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
22.10.2023, 13:10 114826
В Алматы ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха
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Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха в воскресенье.
Сутки 22 октября, ночью 23 октября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".
Также отмечается, что в Алматы наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводятся на 16 постах.
Стоит отметить, что о проблемах загрязнения воздуха в Алматы сообщалось не раз.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт.
По словам Жениса Туякова, ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию. Всего в 5 близлежащих к городу районах зарегистрировано 230 тысяч машин.
Около 30-40% въезжающего из области транспорта может быть транзитным из других регионов страны, отмечает zakon.kz.
20.10.2023, 21:17 133856
114 см за 10 лет: в Азербайджане обеспокоены снижением уровня Каспия
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Баку. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 10 лет уровень Каспийского моря снизился на 114 см, сообщает Vesti.az.
По словам заместителя министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайры Тагиевой, по сравнению с Балтийским морем нынешний уровень Каспийского моря составляет -28,78 метра.
За последние 5 лет уровень Каспийского моря снизился на 69 сантиметров, а за последние 10 лет - на 114 сантиметров. Это одна из проблем, которая беспокоит все прикаспийские страны. По инициативе Азербайджана в октябре 2022 года была проведена конференция по этому вопросу. 2 ноября состоится очередная конференция. На ней будут проведены обсуждения по этой проблеме", - сказала Умайра Тагиева.
Понижение уровня воды в Каспийском море уже начало сказываться на экосистеме и морской индустрии. Экологи считают, что только совместными усилиями Казахстана и России можно решить проблему обмеления Каспия.
По разновременным данным космической съемки, за 15 лет АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" в северной части казахстанской акватории обнажилось морское дно, Каспийское море мелеет. По данным дистанционного зондирования Земли, за последние 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря уменьшилась на 7,1%.
19.10.2023, 13:23 150841
Это огромные потери для бюджета: сенатор о неприживающихся саженцах
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Павлодар. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Нурлан Бекенов в своем депутатском запросе назвал огромными потерями для бюджета неприживающиеся саженцы.
Глава государства поручил до 2025 года высадить 2 млрд деревьев. В 2021 году было высажено 138 млн деревьев, в 2022-м - 280 млн, в текущем году запланировано высадить 409 млн саженцев", - сообщил спикер.
По его словам, проводимая работа признана недостаточной и требует повышения темпов запланированных работ. К основным проблемам он отнес приживаемость саженцев. К гибели деревьев приводит отсутствие полива и удобрений.
Из 409 млн саженцев, высаженных в этом году, не приживутся около 120 млн, прогнозирует Бекенов. При этом на посадку в этом году выделят 12,8 млрд тенге.
Это, однозначно, огромные потери для бюджета страны", - высказался Бекенов в своем депзапросе на имя министра экологии.
Сенатор отметил, что приживаемость саженцев, высаживаемых по всей территории Казахстана, составляет 70%.
Почти каждое третье дерево не приживается. На выращивание крупномерного саженца уходит два-три года. Его стоимость составляет 10-12 тысяч тенге", - подчеркнул депутат.
Он обратился к правительству с вопросами: почему не ведется контроль и анализ приживаемости, не устанавливается современная система мониторинга, ухода и поливки растений и где ответственность за неэффективное расходование бюджетных средств?
Особенно плохо приживаются хвойные деревья, поэтому, по мнению сенатора, необходимо рассмотреть возможность посадки других видов деревьев, более подходящих к местному климату, и минимизировать потери бюджета.
Для справки
Сегодня Казахстан относится к малолесным государствам. Общая площадь государственного лесного фонда республики составляет 30 млн гектаров и занимает всего 11% территории страны.
Ранее в акимате Алматы рассказали, почему в городе сохнут саженцы.
18.10.2023, 21:24 155956
В Мангистауской области увеличилось поголовье краснокнижных архаров
Фото: kazpravda.kz
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Актау. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние три года численность архаров в Мангистауской области выросла на 18%. Если в 2021-м их было 861, то в 2023 году насчитывается уже 1059 голов, сообщает "Лада".
Учет этих животных был проведен с 5 по 11 октября. "Перепись" обитателей заповедников провели сотрудники РГКП "ПО Охотзоопром" и института зоологии.
Очередной учет архара зафиксировал положительную динамику роста численности этих животных. И это отрадно, учитывая, что они находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. В этом году были созданы 42 искусственных родника, которые используются обитателями заказника для водопоя. Для животных установили удобные подставки, колодцы ограждены. Рейдовые мероприятия, в том числе на предмет пожарной безопасности, проводятся непрерывно", - рассказали в региональном природном парке "Кызылсай".
Ранее в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области готовятся к промышленному истреблению сайги.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Кроме того, "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане. В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
Между тем, в Казахстане прогнозируют массовую гибель сайги.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?