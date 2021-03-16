Туркестан. 15 марта. Kazakhstan Today - В Туркестанской области более 2000 гектаров леса хотят отдать под магистральный трубопровод, передает Kazakhstan Today.





Проект постановления правительства опубликован на сайте "Открытые НПА".

В проекте постановления говорится о необходимости перевести земельный участок общей площадью 5,2106 гектара из земель лесного фонда коммунального государственного учреждения "Шардаринское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области" в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения согласно приложению к настоящему постановлению.

Акимат Туркестанской области в установленном законодательством РК порядке должен будет обеспечить предоставление акционерному обществу "Интергаз Центральная Азия" земельного участка для строительства магистрального трубопровода и их объектов.

В соответствии с проектом постановления акционерное общество должно будет возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, и принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс указанного учреждения.

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