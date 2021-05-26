2021 год открывает возможности замедлить стремительное изменение климата - Токаев

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Президент Казахстана выступил с видеообращением. Выступление состоялось в рамках глобального круглого стола по вопросам добывающих отраслей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В виртуальном мероприятии, инициированном генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, приняли участие главы государств и правительств, руководители международных организаций, представители деловых и экспертных кругов, сообщает пресс-служба Акорды.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что посткоронавирусное восстановление предоставляет уникальную возможность поставить вопрос защиты окружающей среды во главу угла международной повестки дня.

Глава государства заявил, что приверженность Казахстана развитию декарбонизированной экономики не имеет альтернативы. По его словам, Казахстан первым в СНГ ратифицировал Парижское соглашение и стал первопроходцем в принятии активной климатической политики, направленной на достижение целей устойчивого развитию.

Президент напомнил о намерении Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Эта цель была анонсирована в ходе Саммита по амбициозным задачам в связи с изменением климата в декабре 2020 года.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что Казахстан остается одной из самых энергоемких стран в мире, поскольку добывающий сектор составляет 50% промышленности. Почти 70% производства электроэнергии по-прежнему зависят от угля.

В связи с этим глава государства назвал "экологизацию" добывающей промышленности первостепенной задачей и абсолютным приоритетом в деле устойчивого развития Казахстана.

Как сообщил президент, в настоящее время разрабатывается Концепция низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года.

Для снижения зависимости энергетического баланса от сжигания угля будет разработан Национальный проект по развитию электроэнергетики, направленный на решение следующих ключевых приоритетов: развитие газовой и гидроэнергетики, а также использования возобновляемых источников энергии. Кроме того, в ближайшие пять лет в Казахстане будет посажено до 2 миллиардов деревьев", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства процитировал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который считает, что мир уже не сможет вернуться к прежней нормальности. В данном контексте Касым-Жомарт Токаев призвал активизировать международные усилия, направленные на то, чтобы ни одна страна не осталась позади, а повестка дня в области достижения целей устойчивого развития до 2030 года была реализована в полной мере.

С помощью разумной политики и инвестиций мы можем наметить путь к более зеленой глобальной экономике. Для достижения этой цели важно мобилизовать достаточные финансовые ресурсы за счет как частного, так и государственного секторов. Мы приветствуем скоординированные многосторонние действия в рамках "консолидации международных усилий в сфере финансирования развития в эпоху пандемии COVID-19", - заявил президент.

Обращаясь к участникам мероприятия, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что решительное и экологичное восстановление является неотъемлемой частью задач повестки дня на период до 2030 года в области устойчивого развития и Парижского соглашения.

Глава государства убежден, что 2021 год открывает возможности для того, чтобы замедлить стремительное изменение климата и деградацию окружающей среды.

Крайне важно, чтобы благородное дело сохранения окружающей среды не использовалось в качестве барьера для торговли и инвестиций. Я подтверждаю твердую приверженность Казахстана этим амбициозным начинаниям", - заключил президент.

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