По факту вырубки 300 деревьев в Алматы заведено уголовное дело

АЛМАТЫ. 14 СЕНТЯБРЯ - Полиций Алматы расследует уголовное дело по факту незаконной вырубки 300 деревьев, среди которых есть краснокнижные, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, факт вырубки деревьев зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников".

Назначена экспертиза, по результатам которой по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение.

Отмечается, что расследование проводит УП Медеуского района по территориальности.





Напомним, жители Алматы пожаловались на вырубку 300 деревьев по улице Керей-Жанибек хандар. Вырубка затронула участок в 1,15 гектара. Из них 1 гектар выделен на строительство кемпинга и еще 0,15 - на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

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