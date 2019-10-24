Туркестан. 23 октября. Kazakhstan Today - 3,5 млн деревьев планируют высадить в Туркестанской области за три года. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил аким региона Умирзак Шукеев, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с поручением президента РК, с этого года в целях озеленения города Туркестана и создания благоприятного климата в областном центре проводится работа по формированию зеленого пояса. В целом общая площадь зелёного пояса составит 7700 гектаров. На этой территории планируется высадить 3,5 млн саженцев деревьев и около 500 тыс. различных кустарников", - сообщил Шукеев.

По информации пресс-службы акима области, посадка на территории зелёного пояса будет вестись с 2019 по 2021 годы. Весной текущего года уже было посажено 160 тыс. зеленых насаждений, а в осенний период на 2000 гектарах ожидается высадка еще 478 тыс. саженцев и около 400 тыс. - в питомнике на территории 300 гектаров.

Начиная с 2020 года с привлечением научных лабораторий в питомниках будет проведена работа по сортировке многолетних цветущих трав и саженцев, быстро адаптирующих к климату Туркестана.

Также сообщается, что в рамках работы по озеленению областной центр был разделен на 32 сектора. Ответственные за каждый сектор районы и города активно ведут работу по посадке деревьев и благоустройству своей территории. Помимо этого, в городе запланировано пробурить 268 водозаборных скважин, из них на данный момент пробурено 57.

Наряду с этим, весной следующего года в питомниках планируется провести эксперимент по акклиматизации растений, произрастающих в других странах. Это позволит адаптировать некоторые виды хвойных пород для последующего выращивания на территории зелёного пояса.

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