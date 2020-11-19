В Казахстане образуется до 6 млн тонн отходов в год: в Алматы обсудили проблемы экологии

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Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы состоялся первый в стране Eco-talks - мероприятие в формате коротких выступлений, где экологи, активисты и деятели искусства обсудили насущную для мегаполиса проблему экологии. Мероприятие прошло в рамках экокампании StopMusor и организовано Ассоциацией экологических организаций Казахстана (АЭОК), передает Kazakhstan Today.

Председатель правления АЭОК Айгуль Соловьева отметила, что последствия опустошающего отношения человечества к окружающей среде - это проблема, которая должна решаться всеми участниками общества, в том числе необходимо проводить постоянную работу по повышению сознательности людей, чем и занимается проект StopMusor, сообщает пресс-служба Ассоциации экологических организаций Казахстана.

Статистика показывает, что на полигонах одного только Казахстана ежегодно образуется от 5 до 6 млн тонн отходов, и наши казахстанские специалисты утверждают, что это равно закапыванию более 60 млрд тенге. Наша цель - это достичь таких же оборотов переработки отходов, как и в странах Евросоюза", - рассказала экоактивистка и основательница Recycle Birge Пакизат Сайлаубекова.

В ходе обсуждения также было предложено вновь ввести в работу экологические посты по периметру города для проверки въезжавших автомобилей. По данным ассоциации, около 100 000 машин каждый день въезжают в город из области, и многие из них не отвечают техническим стандартам, тем самым повышая концентрацию углекислого газа в воздухе.

Просто страшно стыдно за то, что мы сделали со своей природой: мусор, пластик и бутылки везде. И делают это благополучные алмаатинцы, обеспеченные, которые приезжают на хороших машинах", - сказал тележурналист и член общественного совета Алматы Сергей Понамарев.

Он отметил, что мусор - это второстепенная проблема города, на первом месте - загрязнение воздуха.

Около трети населения Алматы страдает заболеваниями бронхов и аллергией, то есть всем тем, что связано с неблагополучной экологией. Поэтому в своей программе на праймериз я предлагал перевести нашу многострадальную ТЭЦ на газ. Для вашего понимания: более 100 вагонов угля сжигается каждый день на ТЭЦ для того, чтобы дать нам горячую воду, обогреть квартиры и дать электроэнергию. Сейчас золоотвалы уже не справляются с тем потоком золы, которая ежедневно появляется, а территория этих золоотвалов - это десятки, а то и сотни футбольных полей", - сказал спикер.

Участники Eco-talks предложили дать мусору вторую жизнь и создать из него объект искусства.

Я художник-живописец и скульптором стал как раз-таки благодаря теме экологии, а именно: валяющийся вокруг мусор или, другими словами, куча интересного материала для творчества вызвали во мне интерес. Мусор, он у нас в головах, а на улице это уже следствие нашего сознания и воспитания", - поделился художник-скульптор Руслан Аканаев.

Казахстанский дизайнер Куралай Нуркадилова затронула тему важности правильного проектирования городских пространств, как со стороны эстетики, так и со стороны удобства для утилизации отходов.

Началу обсуждения предшествовала интерактивная театральная постановка, подготовленная артистами ARTиШОК, которая раскрыла потрет людей, стоящих за проблемой валяющегося на улицах мусора, а также озвучила их самые частые отговорки.

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