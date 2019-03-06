Изучение видео со связанным барсом: животное отпустили в среду обитания

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - В Комитете лесного хозяйства и животного мира МСХ РК выяснили источник видео со связанным барсом. Как выяснилось, животное было поймано при нападении на домашний скот, передает Kazakhstan Today.

Мы сделали факт-чекинг и нашли, где был снят этот материал. Монгольский телеканал Саян ТВ разместил специальный репортаж по данному случаю", - сообщил в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.

По его информации, в конце февраля 2019 года в районе Баян-Улгий в Монголии, где живут этнические казахи, снежный барс напал на домашний скот. Местные жители отловили дикое животное.

Они не убили барса, а поместили в сарай и сообщили об этом в природоохранную организацию. Специалисты проверили состояние кошки и отпустили в среду обитания. Благодарен нашим братьям-казахам в Монголии за такой подвиг. Это очень правильный пример для нас и наших жителей. В Монголии местные жители оберегают снежного барса на высоком уровне", - написал Дилдахмет.

Ранее сообщалось, что ведомство изучает видео, на котором группа людей удерживает барса, прижав палкой к земле и обмотав веревками.

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