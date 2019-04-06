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Специалисты приступили к экологическому обследованию на месте падения фрагментов первой ступени РН "Союз-2.1а"

05.04.2019, 16:56 5482
Специалисты приступили к экологическому обследованию на месте падения фрагментов первой ступени РН "Союз-2.1а"
Жезказган. 5 апреля. Kazakhstan Today - Сотрудники представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в городе Жезказгане приступили к экологическому обследованию мест падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", запущенной вчера с космодрома Байконур, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, 4 апреля, в 17.01 по времени Астаны состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортно-грузовым кораблем "Союз-МС-11" №441. Пуск состоялся в штатном режиме. 
 

Фрагменты первой ступени (боковые блоки) ракеты-носителя приземлились в пределах отведенных районов падения № 49,70 (Зона Ю-25), расположенных в Улытауском районе Карагандинской области. Сотрудниками представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в городе Байконыре выполнены работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома Байконур, произведен отбор проб атмосферного воздуха и почвы во время спецработ по заправке и после пуска РН "Союз-2.1а", - проинформировали в пресс-службе ведомства. 

 
В районе падения сотрудники представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в городе Жезказгане совместно с российской стороной приступили к выполнению работ по экологическому обследованию мест падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя. Проводится отбор проб объектов окружающей среды, говорится в сообщении.
 

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