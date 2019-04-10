В Мангистауской области произошла утечка нефтяных отходов в Каспий (ВИДЕО)

Актау. 9 апреля. Kazakhstan Today - В мангистауском порту Баутино произошла утечка нефтяных отходов в Каспий, передает Kazakhstan Today.

Очевидец снял на видео разлив мазута в море. Автор видео отметил, что нефтяной продукт образовал пленку в несколько слоев на поверхности Каспия, пишет Lada.kz

Вот такими пятнами покрылось море, в два-три слоя. Вчера вся бухта была в этих грязных пятнах", - сказал очевидец.

В администрации порта Баутино утечку нефтяных отходов назвали незначительной. По словам заместителя директора порта Петра Казачкова, утечка произошла во время поднятия затопленного судна из воды на поверхность.

Одна из компаний вытаскивает судно, по всей видимости, оттуда идут утечки небольшие. Мы обязаны были отреагировать, поэтому сообщили экологу о том, что нужно выехать и посмотреть, что происходит. Последствия небольшие. Капала солярка во время того, как вытаскивали судно, которое было давно затоплено, поэтому по воде пошли круги. Утечка небольшая", - сказал Петр Казачков.





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