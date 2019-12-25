В Казахстане штрафы за экологические правонарушения увеличат в 10 раз

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства рассмотрен проект новой редакции Экологического кодекса Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК , по итогам 2018 года, фактические эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу составили 2,5 млн тонн, а ежегодный прирост - 100 тыс. тонн.

Если не принять соответствующих мер, то по прогнозу в 2030 году эмиссии загрязняющих веществ составят 3,6 млн тонн. Для принятия необходимых мер по сокращению выбросов парниковых газов, Министерство при поддержке немецкой стороны приступило к разработке Стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года", - проинформировал на заседании министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

По его словам, в настоящее время на 3,5 тыс. полигонах страны накоплено более 120 млн тонн твердых бытовых отходов и ежегодно образуется свыше 5 млн тонн ТБО. С 2016 года наблюдается рост переработки ТБО с 2,6% до 11,5%, доли переработки промышленных отходов - с 26,8% до 32,2%.

С 2019 года запрещено захоронение пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла. Однако запущенный механизм не реализуется в достаточной степени, так как в регионах отсутствует соответствующая инфраструктура.

Большой проблемой в нашей стране является низкий уровень переработки ТБО: перерабатывается лишь 14%. Отрасль не является привлекательной для инвесторов из-за низких тарифов. Предлагается внедрение механизма "Waste to Energy", предусматривающего продажу электроэнергии, получаемого при сжигании отходов. При этом ставятся строгие требования к качеству выбросов, аналогичные европейским директивам. Данный механизм позволит сократить объемы отходов до 30% до 2025 года и привлечь частные инвестиции", - сказал Мирзагалиев.

Также, по словам министра, сегодня в стране имеются проблемы с качеством атмосферного воздуха, загрязнением поверхностных вод, износом или отсутствием канализационных очистных сооружений, отсутствием или плохим состоянием полигонов ТБО. Кроме того, имеются и локальные экологические проблемы, ожидающие решения.

Местные исполнительные органы стараются решить указанные проблемы посредством принятия комплексов мер по улучшению экологической ситуации. Тем не менее, необходимы меры на национальном уровне для улучшения состояния окружающей среды республики ", - отметил министр.

В соответствии с поручениями Елбасы и президента Казахстана Министерством экологии, геологии и природных ресурсов разработаны проекты Экологического кодекса и сопутствующего закона к нему. Проект Экологического кодекса - принципиально новый документ, разработанный с учетом опыта ОЭСР по экологическому регулированию.

Экологический кодекс состоит из 7 основных принципов.

Первый принцип - "Загрязнитель платит и исправляет".

Он подразумевает меры по предотвращению загрязнения и контролю, но также ответственность за восстановление от ущерба окружающей среде. Таким образом, государство должно создать такие условия, при которых природопользователям выгоднее принять меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, чем платить экологические штрафы. Одним словом, механизм "превенции". Кроме того, загрязнитель, причинивший вред экологии, обязан восстановить окружающую среду до первоначального уровня.

Второй принцип - Новые подходы оценки воздействия на окружающую среду.

По действующему Экологическому кодексу требование о прохождении процедуры оценки воздействия на окружающую среду - ОВОС - применяется практически ко всем, то есть 19 тысячам предприятий. Подобный подход малоэффективен и нецелесообразен. Поэтому в новом Экологическом кодексе предлагается такое требование применять только в отношении 2,6 тысяч предприятий "первой категории", на которых приходится 80% выбросов. При этом общественность участвует во всех стадиях ОВОСа.

Третий принцип - Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) и экономические меры стимулирования.

Для максимального улучшения экологической ситуации необходимо внедрение наилучших доступных технологий. Для этого промышленные предприятия проходят технологический аудит. Им предлагаются технологии, использование которых позволит снизить объемы выбросов. Предприятия, внедрившие НДТ, будут освобождены от платы за эмиссии. В случае, если они не переходят на НДТ, их ставки платы за эмиссии будут расти.

Четвертый принцип - Направление платы за эмиссии на экологические мероприятия.

В настоящее время в действующем законодательстве отсутствует обязательность расходования на природоохранные мероприятия средств, поступивших от платежей за эмиссии в окружающую среду. Поэтому местные исполнительные органы выделяют на охрану окружающей среды от 0 до 400%, в среднем лишь 45%. Текущая ситуация с экологическими платежами и их расходованием неоднократно подвергалась критике со стороны международных экспертов. В этой связи, в проекте сопутствующего закона предусмотрено обязательное финансирование природоохранных мероприятий за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%.

Пятый принцип - Создание автоматизированной системы мониторинга выбросов.

В проекте Экологического кодекса для объектов I категории с целью получения своевременной и достоверной информации о качественном и количественном составе выбросов и сбросов предусмотрена обязательная автоматизация производственного экологического мониторинга с передачей данных в уполномоченный орган.

Шестой принцип - Усиление экологического контроля.

Проектом сопутствующего закона предлагается внести изменения в Предпринимательский кодекс, в части проведения проверок по фактам, непосредственно затрагивающим условия жизнедеятельности населения. Данные изменения направлены на оперативное реагирование на факты негативного влияния на окружающую среду. Усиливается ответственность за экологические правонарушения путем увеличения административных штрафов в 10 раз.

Седьмой принцип - Совершенствование управления отходами производства и потребления.

В проекте нового Экологического кодекса основной упор направлен на внедрение принципов циркулярной экономики, используемых в странах ОЭСР. В рамках данного проекта предусматривается иерархия отходов, которая направлена на поэтапное управление отходами, то есть последовательность мероприятий, направленных на предотвращение образования, повторное использование, переработку, утилизацию отходов. В целях снижения количества несанкционированных свалок, будет внедрено лицензирование деятельности предприятий, занимающихся переработкой и утилизацией отходов, и уведомительный порядок для мусоровывозящих организаций.

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