В Минсельхозе прокомментировали гибель птиц на Алаколе

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.
При осмотре острова специалистами было обнаружено 9 мертвых туш огаря (красная утка). Специалисты осмотрели большой, средний и малый остров Аралтобе. Массовый падеж птиц не зафиксирован. Дополнительно будет организован выезд сотрудников научных организаций, инспекции и департамента экологии", - написал Сакен Дилдахмет.
В конце мая в Восточно-Казахстанской области произошла массовая гибель диких уток. Также в конце мая специалисты РГП "Казгидромет" провели первое исследование воды в реке Талгар, где произошла массовая гибель рыбы.
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