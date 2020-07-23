В Минсельхозе прокомментировали гибель птиц на Алаколе

Усть-Каменогорск. 22 июля. Kazakhstan Today - Государственные инспекторы Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно сотрудниками Алакольского государственного природного заповедника выехали на малый остров Аралтобе Алакольского озера по факту гибели птиц, передает Kazakhstan Today.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.

При осмотре острова специалистами было обнаружено 9 мертвых туш огаря (красная утка). Специалисты осмотрели большой, средний и малый остров Аралтобе. Массовый падеж птиц не зафиксирован. Дополнительно будет организован выезд сотрудников научных организаций, инспекции и департамента экологии", - написал Сакен Дилдахмет.

В конце мая в Восточно-Казахстанской области произошла массовая гибель диких уток. Также в конце мая специалисты РГП "Казгидромет" провели первое исследование воды в реке Талгар, где произошла массовая гибель рыбы.





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