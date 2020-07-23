Система Orphus

В Минсельхозе прокомментировали гибель птиц на Алаколе

22.07.2020, 21:21 11503
В Минсельхозе прокомментировали гибель птиц на Алаколе
Усть-Каменогорск. 22 июля. Kazakhstan Today - Государственные инспекторы Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно сотрудниками Алакольского государственного природного заповедника выехали на малый остров Аралтобе Алакольского озера по факту гибели птиц, передает Kazakhstan Today.
 
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.
 

При осмотре острова специалистами было обнаружено 9 мертвых туш огаря (красная утка). Специалисты осмотрели большой, средний и малый остров Аралтобе. Массовый падеж птиц не зафиксирован. Дополнительно будет организован выезд сотрудников научных организаций, инспекции и департамента экологии", - написал Сакен Дилдахмет.

 
В конце мая в Восточно-Казахстанской области произошла массовая гибель диких уток. Также в конце мая специалисты РГП "Казгидромет" провели первое исследование воды в реке Талгар, где произошла массовая гибель рыбы.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая